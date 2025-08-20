Dólar
El zaguero de la selección uruguaya Sebastián Cáceres manifestó su "orgullo y admiración" a su pareja influencer y boxeadora, Alana Flores, que volvió a pelear; mirá su mensaje y el festejo

"Sacás los mejor vos cuando las cosas se ponen difícil, como lo hacen los campeones”, le escribió el uruguayo a la mexicana

20 de agosto 2025 - 14:39hs

El zaguero de la selección uruguaya y América de México, Sebastián Cáceres, volvió a manifestar su “admiración” por su pareja Alana Flores, la influencer y boxeadora mexicana que volvió a pelear en el Palacio de los Deportes.

Cáceres estuvo junto a Alana y se subió al ring para festejar con ella, llevándola en sus hombros.

“Si hay algo que sin dudas generas, es orgullo y admiración”, le escribió el uruguayo. “Una vez más, volviste a demostrar que creces con la adversidad y sacas los mejor vos cuando las cosas se ponen difícil, como lo hacen los campeones”.

“TE AMO Pulguita @alanafloresf”, agregó el zaguero. “Pd: Gracias por el regalo inmejorable que me diste por adelantado, que fue verte brillar como nunca desde tan cerca”.

Por su parte, Alana le respondió: “Te amo negrito, gracias por ser mi inspiración, por motivarme y por estar ahí conmigo en cada momento”.

