Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

Racing vs Peñarol EN VIVO por Copa Libertadores: Conmebol confirmó que el partido se juega y Leonardo Fernández va al banco de suplentes

Peñarol visita a Racing en el Cilindro de Avellaneda en partido revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores; los aurinegros ganaron 1-0 en el partido de ida

19 de agosto 2025 - 20:11hs
Los jueces inspeccionan el campo de juego

Los jueces inspeccionan el campo de juego

Foto: Iñaki Guerra
Hinchas de Peñarol en el Cilindro de Avellaneda

Hinchas de Peñarol en el Cilindro de Avellaneda

EN VIVO

Peñarol visita a Racing de Avellaneda en el Estadio Juan Domingo Perón, desde la hora 21.30, en duelo revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los aurinegros ganaron 1-0 en el partido de ida y buscarán hacer buena esa diferencia para meterse entre los ocho mejores del certamen.

Live Blog Post

Las estadísticas del partido

Embed

Live Blog Post

Rocky Balboa es titular en Racing

GywDmaoWsAAB00N

Live Blog Post

Conmebol comunicó a los clubes que el partido se juega

Wilmar Roldán hizo una nueva revisión del campo de juego. Picó la pelota en una de las áreas pero el esférico no rebotó. Luego se reunió con sus compañeros de terna y charlaron con uno de los inspectores de Conmebol. Minutos después se comunicó en zona de camerinos que el partido se juega.

Live Blog Post

El estilo arbitral de Wilmar Roldán

Mirá la diferencia de estilo entre Wilmar Roldán y Raphael Claus, juez del partido de ida.

Live Blog Post

A puro lampazo se saca el agua de la cancha

20250819 lLUVIA EN el Cilindro de Avellaneda, Lampazo

Live Blog Post

Así jugará Peñarol contra Racing

GywBEyDXEAAnFTH

Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera[; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa; Javier Cabrera, Maximiliano Silvera y David Terans. Así jugará Peñarol contra Racing esta noche, desde la hora 21.30.

En el banco de suplentes quedaron Martín Campaña, Pedro Milans, Damián Suárez, Juan Rodríguez, Gastón Silva, Lucas Hernández, Lorenzo Couture, Leandro Umpiérrez, Diego García, Héctor Villalba, Leonardo Fernández y Matías Arezo.

Live Blog Post

Conmebol definirá a la hora 20.30 si se juega el partido

Sigue lloviendo con intensidad, hay un tractor sacando agua de la cancha. El terreno de juego no se ve inundado y todo indica que se va a poder jugar. Conmebol le avisó a directivos de ambos equipos que definirá a la hora 20.30 si el partido se juega, o al menos inicia, con normalidad.

20250819 Lluvia en el Cilindro de Avellaneda

Live Blog Post

El Cilindro de Avellaneda toma color

20250819 Hinchas de Racing y Peñarol

Live Blog Post

Peñarol denunciado por racismo

Por el partido de ida ante Racing, a Peñarol se le instruyó un expediente disciplinario por parte de Conmebol por un insulto racista al juez brasileño Raphael Claus y por el mal estado del campo de juego del Campeón del Siglo. Mirá los detalles en esta nota.

Live Blog Post

En Brasil un hincha de Peñarol fue sentenciado a seis años de cárcel

Se conoció en las últimas horas que hace tres semanas un hincha de Peñarol, preso en Brasil tras incidentes del partido de ida contra Botafogo por la Copa Libertadores 2024, fue sentenciado a seis años de prisión.

Live Blog Post

Se escucha un trueno en el Cilindro de Avellaneda

Por primera vez en la jornada se escucha un trueno en el Cilindro de Avellaneda.

Live Blog Post

Wilmar Roldán sale a hacer la revisión del estado del campo de juego

20250819 Los jueces inspeccionan el campo de juego, Wilmar Roldán Peñarol Racing Cilindro de Avellaneda, Juan Domingo Perón. Foto: Iñaki Guerra
Los jueces inspeccionan el campo de juego

Los jueces inspeccionan el campo de juego

Con Roldán a la cabeza, los jueces inspeccionan cómo está el campo de juego del Cilindro, afectado por las copiosas lluvias.

Live Blog Post

Peñarol sale a hacer el reconocimiento de cancha

WhatsApp Video 2025-08-19 at 19.11.59
Live Blog Post

Se trabaja en el campo de juego para sacar agua

Trabajadores encargados del campo de juego del Juan Domingo Perón trabajan pinchando la cancha para drenar el agua. Sigue lloviznando.

Live Blog Post

Aerolíneas Argentinas emitió un comunicado en contra de Peñarol y Gonzalo Moratorio les contestó.

La empresa de transporte comercial y de pasajeros, Aerolíneas Argentinas, emitió un comunicado en contra de Peñarol criticando la conducta de Maximiliano Olivera en el vuelo que llevó el domingo a Peñarol a Buenos Aires.

El exdelegado de Peñarol y actual consejero suplente, Gonzalo Moratorio, emitió una dura respuesta.

Live Blog Post

La verdad sobre el estado del campo de juego a esta hora

En Buenos Aires comenzó a llover el lunes sobre la hora 23.00 y desde entonces no paró. En el campo de juego no se formaron charcos, pero hay zonas donde se nota que la acumulación de agua puede complicar a los actores cuando empiece el encuentro. El hecho de que no ha cesado el agua determina que el sistema de drenaje no dé abasto para desagotar el campo de juego.

WhatsApp Video 2025-08-19 at 17.54.29
Live Blog Post

El plantel de Peñarol acaba de salir del hotel

Peñarol rumbo al estadio en ómnibus con jugadores, cuerpo técnico, sanidad, equipo de prensa y dirigentes,

Live Blog Post

Pronóstico de fuertes lluvias para la hora del partido

Este es el pronóstico para la hora de inicio del partido, las 21.30.

Live Blog Post

Referí presente en el Cilindro de Avellaneda

Referí arribó al Cilindro de Avellaneda. El tránsito se cortó a la hora 15.30 con una fuerte presencia policial. Los hinchas de Peñarol comenzaron a llegar a la hora 17.00. Las puertas para la prensa se abren a las 18.30. A esa misma hora se abren los portones para los hinchas de Racing. Iñaki Guerra y Joaquín Pisa dicen presente para hacer la cobertura de Referí.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 15.21.28

Live Blog Post

La mayoría de los hinchas de Peñarol ya están en el estadio de Racing

WhatsApp Image 2025-08-19 at 17.54.57 (1)
Los hinchas de Pe&ntilde;arol en el Cilindro de Avellaneda

Los hinchas de Peñarol en el Cilindro de Avellaneda

Live Blog Post

Bienvenidos a la transmisión en vivo de Referí

Buenas tardes, comienza el relato en vivo de Referí para el partido de Racing vs Peñarol.

Las más leídas

Hinchas de Peñarol en Rio de Janeiro
COPA LIBERTADORES

Mientras Peñarol se prepara para jugar ante Racing por Libertadores, en Brasil dieron a conocer hoy una sentencia que tiene tres semanas, de seis años de prisión a uno de los hinchas detenidos

Eric Remedi y Agustín Almendra
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Racing vs Peñarol

El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires
COPA LIBERTADORES

Aerolíneas Argentinas "lamentó" la actitud de los jugadores de Peñarol en el viaje a Buenos Aires para el partido ante Racing; mirá lo que pasó

Gonzalo Moratorio
COPA LIBERTADORES

La fuerte respuesta del dirigente de Peñarol, Gonzalo Moratorio, al comunicado de quejas de Aerolíneas Argentinas por la actitud de los jugadores durante el vuelo

Temas:

Peñarol Copa Libertadores Racing de Avellaneda

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos