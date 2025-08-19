Peñarol visita a Racing de Avellaneda en el Estadio Juan Domingo Perón, desde la hora 21.30, en duelo revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los aurinegros ganaron 1-0 en el partido de ida y buscarán hacer buena esa diferencia para meterse entre los ocho mejores del certamen.
Racing vs Peñarol EN VIVO por Copa Libertadores: Conmebol confirmó que el partido se juega y Leonardo Fernández va al banco de suplentes
Peñarol visita a Racing en el Cilindro de Avellaneda en partido revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores; los aurinegros ganaron 1-0 en el partido de ida