Racismo y mal estado del campo del Campeón del Siglo: las razones por las que Conmebol le instruyó un expediente disciplinario a Peñarol

Peñarol recibió una notificación de parte de la Unidad Disciplinaria de Conmebol que le instruyó un expediente disciplinario a los aurinegros por un insulto racista contra el árbitro brasileño Raphael Claus.

Desde la Tribuna Henderson, un hincha de Peñarol le gritó "macaco" a Claus cuando este se retiraba del campo de juego del Estadio Campeón del Siglo en el partido que los aurinegros le ganaron 1-0 a Racing de Avellaneda por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El veedor de seguridad de Conmebol dejó estampada esa denuncia y ahora Peñarol deberá presentar su defensa y tratar de evitar una sanción.

En la visita a Atlético Mineiro, por fase de grupos, hinchas de Peñarol se enfrentaron con la policía local y un parcial aurinegro fue captado por fotos de la agencia AFP realizando claros gestos racistas (hizo la mímica de un mono, en portugués, macaco).

En diciembre de 2024, Peñarol recibió una histórica sanción de parte de Conmebol que le cerró tres fechas el Campeón del Siglo para este 2025, debiendo jugar ante San Antonio Bulo Bulo, Olimpia y Vélez Sarsfield, por fase de grupos, a puertas cerradas.

Adicionalmente a esa sanción deportiva y a una fuerte multa, Peñarol se vio también obligado por el fallo de Conmebol a exhibir un cartel con la inscripción "no al racismo" y hacer una serie de publicaciones en redes sociales para combatir conductas racistas.

Si Peñarol logra identificar al hincha y toma fuerte medidas internas, puede atemperar una fuerte sanción en un tema donde Conmebol lleva años realizando una intensa campaña contra este tipo de insultos y otros actos discriminatorios, aplicando a los infractores fuertes multas.

La denuncia de Conmebol por el mal estado del Campeón del Siglo

En el expediente instruido a Peñarol, Conmebol dejó constancia del mal estado del campo de juego del Campeón del Siglo.

David Terans y Nazareno Colombo Peñarol vs Racing Copa Libertadores Peñarol David Terans y Nazareno Colombo FOTO: AFP

Dos días después del partido, el tema ya fue objeto de análisis por parte del consejo directivo de Peñarol.

A ese consejo compareció el intendente del Campeón del Siglo, Gustavo Amor, explicando las razones del estado del campo de juego del estadio aurinegro y presentando adicionalmente un plan de acción para lograr su mejoría.

Ese plan ya fue diagramado por quien es el encargado del mantenimiento del piso del Campeón del Siglo desde agosto de 2021, el licenciado en gestión agropecuaria Martín Álvarez.

"En lo atinente al estado de campo de juego, Peñarol ya presentó un plan de acción para mejorarlo y con eso vamos a evitar la sanción", contó a Referí un consejero presente en Buenos Aires.

Pero el plan dirigencial de Peñarol no es mejorar el césped por evitar multas sino porque lo quiere al mejor nivel tanto en el plano local como en lo internacional, dejó en claro la fuente consultada.

Conmebol denunció también que hubo hinchas que ingresaron a zonas de movilidad restringida en el Campeón del Siglo, con la finalidad de descolgar banderas, pero que realizaron dicha tarea mientras aún había jugadores de Racing realizando trabajos regenerativos a nivel de cancha.

Además, en ocasión del gol de David Terans, otros hinchas apostados en la Tribuna Henderson lanzaron proyectiles sobre el banco de suplentes de Racing.

Esas cuestiones y sobre todo la del racismo ya está en manos de los delegados Julio Trostchansky, Gustavo Guerra y Augusto Formento que deberán presentar la defensa de Peñarol.