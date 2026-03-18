La nota que Peñarol le mandó a la Mesa Ejecutiva para que hinchas de Cerro no vayan al Campeón del Siglo, la reacción del organismo y la bronca de Ignacio Ruglio que denunció "operación"

El consejo directivo de Peñarol determinó el martes por la noche aplicarle derecho de admisión a Cerro, club contra el que se enfrentará el sábado a la hora 19.30 en el Estadio Campeón del Siglo por la séptima fecha del Torneo Apertura. Por tal motivo enviaron una extensa nota a la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"Peñarol se dirige a esa Mesa Ejecutiva a efectos de poner en su conocimiento, con la debida antelación, la decisión institucional de ejercer el derecho de admisión" ante Cerro "disponiendo en consecuencia la no venta de entradas para la parcialidad visitante para este partido en particular", comenzó diciendo la nota.

La carta, firmada por el presidente Ignacio Ruglio, y el secretario general, Rodolfo Catino, enuncia las razones por las cuales Peñarol realiza esta aplicación de derecho de admisión siendo la principal de ellas la seguridad, tal como informó Referí el martes .

"En particular, se sustenta en la obligación primaria de este club de garantizar el normal desarrollo del espectáculo, priorizando la seguridad de socios, hinchas, trabajadores y demás concurrentes", se indicó.

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En abril del año pasado Cerro visitó el Campeón del Siglo en un partido donde el operativo de seguridad exhibió graves fallas y se produjeron graves incidentes antes y durante el encuentro. Tanto fue así que el juez Gustavo Tejera suspendió el juego cuando quedaban 28 minutos por jugarse.

Además de invocar esa razón, Peñarol recordó que cuando su equipo visitó a Cerro por el Torneo Clausura del año pasado, en el estadio Luis Tróccoli, el Ministerio del Interior prohibió que hinchas aurinegros fueran al escenario, por lo cual ahora "se considera el criterio de reciprocidad como elemento determinante", expresó Peñarol en su nota.

El aurinegro expresó que obra "con fundamento en lo dispuesto por la normativa vigente en materia de regulación del derecho de admisión en espectáculos deportivos que nos ampara, y que reconoce a las instituciones organizadoras la potestad de establecer condiciones de admisión con el objetivo de preservar el orden público y la integridad de los asistentes".

"La información actualmente disponible permite prever que medidas de similar naturaleza se reiterarán en próximos encuentros en los que el Club Atlético Cerro actúe en condición de local contra Peñarol", se adelantó a decir Peñarol.

El club presidido por Ruglio dejó en claro en la nota que sigue teniendo una postura de que los partidos en el fútbol uruguayo se jueguen con hinchas del local y del visitante, incluso en clásicos contra Nacional.

"Peñarol ha sostenido históricamente una política favorable a la concurrencia de parcialidades visitantes, promoviendo que estas cuenten con condiciones dignas, seguras y adecuadas en todos los escenarios deportivos, incluyendo encuentros de alta convocatoria como los partidos clásicos", pero agregan que esta determinación se basa en los "antecedentes" y en la "falta de condiciones de reciprocidad en este caso particular".

La nota completa que Peñarol le envió a la Mesa Ejecutiva de la AUF

Nota CAP Mesa Ejecutiva LPPD_17.03.2026

La reacción de la Mesa Ejecutiva

El presidente de la Mesa Ejecutiva, Álvaro Rivero, dijo a Referí que consultarán al área jurídica de la AUF acerca del pedido de Peñarol y sus fundamentos, y luego obrarán conforme a lo que esta área asesore.

Antes, en El Espectador Deportes, Rivero expresó: "Es la primera vez que un club solicita formalmente la reserva del derecho de admisión, al menos es la primera vez que yo recuerde. Los clásicos se juegan sin público visitante por disposición del Ministerio. Es la primera vez que lo solicita un club".

Ignacio Ruglio calificó de "operación" los dichos de Álvaro Rivero

Ruglio citó esas palabras que escribió Federico Buysan en su cuenta de X y respondió a través de un estado de WhatsApp: "Triste operación de AUF y de sus comunicadores. Una más y van... Estimados, recuerden que el Ministerio no "dispone" en espectáculos privados, solo RECOMIENDA. Y fue el CNdF quien decidió que no fueran hinchas a su estadio y Cerro que no fueran a su cancha en octubre del año pasado. El Ministerio se los ha dicho unas 40 veces públicamente que NO DISPONE sino RECOMIENDA. Qué raro que sabiendo esto, como lo saben, hoy salgan a decir esta enorme MENTIRA. Una operación más y van...".