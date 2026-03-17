Peñarol analiza aplicarle derecho de admisión a Cerro para evitar que hinchas visitantes vayan al Campeón del Siglo

El consejo directivo de Peñarol analizará este martes aplicarle derecho de admisión a los hinchas de Cerro y evitar que estos vayan al Estadio Campeón del Siglo el sábado, cuando ambos se enfrenten a la hora 19.30 por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Si bien el tema no está en el orden del día, más de un dirigente hizo ese planteo en el grupo de WhatsApp del consejo, por lo que este martes se hablará del asunto y se llegará a una decisión.

La razón para adoptar esa decisión se basa en aspectos de seguridad , según reveló un consejero del oficialismo a Referí.

El 27 de abril del año pasado, Cerro visitó a Peñarol por la fecha 13 del Torneo Apertura y tanto en la previa como durante el partido se produjeron graves incidentes .

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El operativo de seguridad montado por el Ministerio del Interior cometió errores garrafales. La hinchada de Cerro llegó entre medio de la hinchada de Peñarol lanzando bengalas y los parciales aurinegros reaccionaron con pedradas.

Eso llevó a la Guardia Republicana a reprimir a ambas parcialidades en las afueras de la Tribuna Guelfi.

Ya dentro del estadio, la hinchada de Cerro cometió destrozos de todo tipo y estuvo todo el partido lanzando proyectiles contra la hinchada de Peñarol apostada en la Tribuna Henderson.

Dentro del estadio no se montó un pulmón para separar las hinchadas ubicadas en diferentes tribunas por lo que la cercanía le permitió a barras de Cerro herir a hinchas aurinegros.

El ministro del Interior Carlos Negro ordenó después de ese partido la destitución del director de Seguridad en el Deporte, Álvaro García.

El partido, suspendido por el juez Gustavo Tejera cuando Peñarol ganaba 3-1, no se completó en su tiempo reglamentario y Cerro fue sancionado con la quita de un punto.

Dos meses después, ambos equipos se volvieron a enfrentar en el Campeón del Siglo por el Torneo Intermedio, pero para ese partido se tuvo que montar un imponente operativo de seguridad.

Los hinchas de Cerro se tuvieron que congregar en el estadio Luis Tróccoli a la hora 10.00 para llegar al estadio de Peñarol a las 12.00 en un partido que comenzaba a la hora 15.00. Ningún hincha de Cerro que partiera fuera de esa caravana iba a ser admitido en el estadio aurinegro.

Peñarol quiere evitar ahora un operativo de magnitud y prevenir cualquier tipo de incidentes.

La hinchada aurinegra, además, ya le generó varias multas al club desde el comienzo de la temporada y en la última fecha, contra Albion, no cometieron ningún desorden ni violación protocolar y Peñarol no tuvo que abonar ninguna multa.

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