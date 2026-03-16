Peñarol le saca un clásico a Nacional en su historial: mirá la investigación de los carboneros divulgada luego de una publicación de los tricolores en su página de datos

Recorte de prensa sobre el clásico de 1959 por el trofeo Oscar Velo que presentó Peñarol en su investigación

La histórica rivalidad entre Nacional y Peñarol tuvo un nuevo episodio este fin de semana cuando los carboneros publicaron una investigación en la que le quitan un clásico ganado por los tricolores, y que estaba catalogado como "en revisión, al historial que llevan adelante los mirasoles.

Dicho recuento de los aurinegros asume la continuidad del CURCC como Peñarol, tema que ha llevado al extenso debate sobre el decanato del fútbol uruguayo entre ambos clubes, ya que desde los albos consideran como diferentes a esas instituciones.

El clásico al que refieren los investigadores carboneros se trata de un duelo que data del año 1959 y que estaba considerado “en revisión” debido a las características que tuvo.

El partido por el Torneo “Oscar Velo” se jugó el 5 de febrero de 1959, en el Estadio Centenario, con victoria tricolor por 3-1.

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La fundamentación aurinegra señala: “Durante enero y febrero de 1959, se disputó el torneo amistoso “Oscar Velo”, entre Peñarol, Nacional, Rampla Juniors y Liverpool. El mismo fue anunciado como un campeonato juvenil, por lo que los encuentros no corresponden a Primera, y deben excluirse de las estadísticas de dicha división”.

“Al igual que en otros casos, el error se arrastraba de antiguos historiales y por este motivo se incluía en los registros del primer equipo. El clásico del 05/02/1959 se encontraba en revisión hace años, mientras se recolectaban pruebas y argumentos, ya que el caso parecía sumamente claro”, agregaron.

La investigación cita un artículo de la web partidaria aurinegra Padre y Decano, en una nota de 2021 en la que se menciona que “hay dos clásicos que todo parece indicar que son contabilizados erróneamente, pero al no contar con la información suficiente, aún se consideran como triunfos de Nacional. El amistoso fantasma de 1906 (...) y el Torneo Oscar Velo de 1959. Las crónicas extraídas de «El Bien Público» que se encuentran para su lectura online, dejan claro que el encuentro disputado el 06/02/1959 no era considerado un clásico de las escuadras de Primera división, sino de elementos juveniles. De hecho, el primer equipo de Peñarol se encontraba en Lima, disputando un amistoso ese mismo 06/02/1959 frente a Universitario, tal como lo detalla la Memoria y Balance de 1959. El supuesto encuentro clásico, brilla por su ausencia y no está considerado entre los partidos disputados por la Primera división. Por el momento es contabilizado como un triunfo clásico de Nacional, pero queda pendiente chequearlo con otras fuentes, para confirmar lo que parece a simple vista: que fue un enfrentamiento de juveniles”.

La publicación de Nacional que cita Peñarol

Días atrás Nacional lanzó en su página de datos Atilio Software la categoría “Formativas”, en la que se dan detalles de jugadores y partidos de sus categorías juveniles.

Y en esa nueva sección se menciona al clásico “en revisión” y se lo considera como de juveniles, de "3era".

La publicación de Nacional en su web Atilio La publicación de Nacional en su web Atilio

Los historiadores de Peñarol se percataron de ese detalle y lo presentaron en su investigación.

“Finalmente, en los últimos días, la base de datos históricos del Club Nacional de Football (Atilio.uy), en su nueva sección de Formativas, reconoció que estos partidos correspondían a su Segunda división (actual Tercera), que disputó el Campeonato Cuadrangular Juvenil “Oscar Velo”, señalaron los mirasoles en su documento, citando capturas de imagen de la web tricolor.

En Atilio.uy el clásico es considerado como “Campeonato Cuadrangular Juvenil "Oscar Velo" 1958 1era fecha (OFICIAL)”, con ese agregado de "Oficial" entre paréntesis.

Además, desde Peñarol se publicaron recortes de prensa que entienden que avalan su postura al respecto.

“Luego de la publicación en Atilio.uy, de la cual destacamos su honestidad intelectual, se profundizó en la investigación de la prensa de la época, encontrando pruebas de sobra de que el Torneo no correspondió a las Primeras divisiones de Peñarol y Nacional, las cuales detallamos en orden cronológico y con su fuente correspondiente”, indicaron los aurinegros.

Torneo Oscar Velo

La conclusión de Peñarol

De esa forma, los carboneros consideran que “el encuentro clásico del 05/02/1959, queda absolutamente claro que NO correspondía a la Primera división de ambos clubes, por lo que queda excluido de dicho historial”.

En base a eso, el historial clásico según Peñarol queda de la siguiente manera:

572 partidos jugados

201 triunfos de Peñarol

188 empates

183 triunfos de Nacional

“La diferencia a favor de Peñarol es de +18 clásicos”, señalaron los carboneros.