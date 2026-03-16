¿Le gustó o no le gustó? Lo que dijo Leo Fernández sobre la nueva pelota de la Liga AUF Uruguaya tras el triunfo de Peñarol ante Albion

Leo Fernández , la figura de Peñarol y especialista en tiros libres y pelotas quietas, dio su opinión sobre el nuevo balón de la Liga AUF Uruguaya que se estrenó en esta sexta fecha del Torneo Apertura .

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El certamen tuvo un cambio de esférico con el estreno de la Penalty Mag11a , un nuevo modelo de la firma brasileña que es proveedora del fútbol uruguayo.

Esta pelota sustituye a la S11 Ecoknit , que era la que se estaba utilizando en las primeras fechas del campeonato y que fue el balón que se utilizó en 2025.

Este sábado, luego del triunfo 1-0 de Peñarol ante Albion, Leo Fernández fue consultado por sus primeras impresiones sobre la nueva pelota.

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El 10 carbonero es uno de los pateadores más destacados del fútbol uruguayo, con una brillante efectividad en tiros libres en el año 2024, cuando se destacó y los carboneros fueron campeones.

Pero con el cambio a la S11 Ecoknit, su rendimiento bajó, por lo que hubo comentarios que asignaban al balón su falta de puntería.

Leo Fernández y la pelota Penalty Mag11a Leo Fernández y la pelota Penalty Mag11a Foto: Dante Fernández / FocoUy

Su último gol oficial de tiro libre fue en el Clausura de 2024 ante Fénix.

Luego, en la última pretemporada, le marcó un gol a Independiente en un amistoso a puertas cerradas en el Campeón del Siglo.

Con la nueva pelota, Fernández su ilusiona para volver a marcar de pelota quieta.

El 10 aurinegro dijo que el actual balón es “bastante mejor”, que el anterior. “Es un poco más dirigible, hay que encontrarle el jeito un poquito”, comentó en zona mixta.

“Pero sí, está un poquito mejor, la verdad, a mí me gustó”, agregó Leo Fernández.