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¿Le gustó o no le gustó? Lo que dijo Leo Fernández sobre la nueva pelota de la Liga AUF Uruguaya tras el triunfo de Peñarol ante Albion

La Liga AUF Uruguaya tiene nuevo balón y Leo Fernández, especialista en pelotas quietas, contó sus primeras impresiones

16 de marzo 2026 - 9:00hs
Leo Fernández y la pelota Penalty Mag11a

Leo Fernández y la pelota Penalty Mag11a

Foto: Dante Fernández / FocoUy
Leo Fernández y la pelota Penalty Mag11a

Leo Fernández y la pelota Penalty Mag11a

Foto: Dante Fernández / FocoUy
La pelota Penalty Mag11a

La pelota Penalty Mag11a

Foto: Dante Fernández / FocoUy

El certamen tuvo un cambio de esférico con el estreno de la Penalty Mag11a, un nuevo modelo de la firma brasileña que es proveedora del fútbol uruguayo.

La pelota Penalty Mag11a
La pelota Penalty Mag11a

La pelota Penalty Mag11a

Esta pelota sustituye a la S11 Ecoknit, que era la que se estaba utilizando en las primeras fechas del campeonato y que fue el balón que se utilizó en 2025.

Lo que dijo Leo Fernández sobre la nueva pelota

Este sábado, luego del triunfo 1-0 de Peñarol ante Albion, Leo Fernández fue consultado por sus primeras impresiones sobre la nueva pelota.

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El 10 carbonero es uno de los pateadores más destacados del fútbol uruguayo, con una brillante efectividad en tiros libres en el año 2024, cuando se destacó y los carboneros fueron campeones.

Pero con el cambio a la S11 Ecoknit, su rendimiento bajó, por lo que hubo comentarios que asignaban al balón su falta de puntería.

Leo Fernández y la pelota Penalty Mag11a
Leo Fernández y la pelota Penalty Mag11a

Leo Fernández y la pelota Penalty Mag11a

Su último gol oficial de tiro libre fue en el Clausura de 2024 ante Fénix.

Luego, en la última pretemporada, le marcó un gol a Independiente en un amistoso a puertas cerradas en el Campeón del Siglo.

Con la nueva pelota, Fernández su ilusiona para volver a marcar de pelota quieta.

El 10 aurinegro dijo que el actual balón es “bastante mejor”, que el anterior. “Es un poco más dirigible, hay que encontrarle el jeito un poquito”, comentó en zona mixta.

“Pero sí, está un poquito mejor, la verdad, a mí me gustó”, agregó Leo Fernández.

Temas:

Leo Fernández Liga AUF Uruguaya Peñarol Albion

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