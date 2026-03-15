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Entre la innovación y el fútbol: un robot ya es "socio" de Peñarol y desde entonces, el club ganó todos los clásicos a Nacional

El dirigente carbonero Guillermo Varela explicó a Referí la forma en que llegó, por qué le puso el nombre que lleva y lo que se viene

15 de marzo 2026 - 16:22hs
El dirigente de Peñarol, Guillermo Varela y William, el robot socio de Peñarol

El dirigente de Peñarol, Guillermo Varela y William, el robot socio de Peñarol

FOTO: Forbes Uruguay

Los tiempos que corren obligan cada vez más a la tecnología a aggiornarse día tras días no solo con la Inteligencia Artificial (IA), sino en distintos aspectos. En ese sentido, Guillermo Varela, dirigente de Peñarol, inscribió a un "socio" en el club y se trata de un robot humanoide.

Según publicó la revista Forbes Uruguay, se trata de "un robot importado por la empresa de inteligencia artificial Marvik", de la cual es vicepresidente el citado consejero carbonero.

La idea de Varela con William

Guillermo Varela contó a Referí cómo surgió la idea de que el robot se pudiera hacer socio, teniendo en cuenta de que por ahora, existe un vacío legal en Uruguay para identificar a este tipo de máquinas.

"Si bien aún no tenemos una categoría 'robot' en el club, hay hasta mascotas, pero no robots, y es algo que empezará a pasar en muchos temas", comenzó explicando el directivo aurinegro.

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Y añadió: "El ejemplo de esa identidad es algo que se discutirá en todos los ámbitos, no solo en este que es recreativo".

El robot fue bautizado como William y tiene una explicación.

"El nombre quedó de casualidad", comentó Varela. "Cuando estaba en la aduana sin clasificación a la espera de ser despachado, mandé un mail al despachante poniendo 'Liberen a Willy', haciendo alusión a la película, como una generalización pensando que sabían de la misma. Pero no, pensaron que así se llamaba... y quedó".

Si bien Varela lo considera como "socio", en los papeles aún no lo es.

Así lo explica: "Es como si lo fuera. No logro que tenga identidad, no puede tener cédula de identidad, pero pronto lo enviaremos a la Universidad y no tengo cómo anotarlo. Son ejemplos que rozan lo cómico pero demuestran el cambio disruptivo que implican las nuevas tecnologías".

Y agrega: "Para los cabuleros: desde que se hizo socio, ganamos todos los clásicos".

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