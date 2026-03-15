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La foto que subió Peñarol respondiendo el festejo de Maximiliano Silvera tras besarse el escudo de Nacional, que llevó a la queja de varios hinchas

Los carboneros vencieron con lo justo a Albion y luego del encuentro, en sus redes compartieron un posteo polémico

15 de marzo 2026 - 10:21hs
Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, celebra su gol&nbsp;

Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, celebra su gol 

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Peñarol le ganó con lo justo a Albion 1-0 en la noche del sábado en el Estadio Centenario por la fecha 6 del Torneo Apertura y de esa manera, volvió al triunfo luego de haber igualado en la etapa anterior ante Danubio como local en el Estadio Campeón del Siglo.

Los aurinegros retornaron al puesto de privilegio en la punta de la tabla del Torneo Apertura.

La foto del final y la polémica

Luego de conseguida la victoria sobre Albion, las redes de Peñarol subieron una fotografía que llevó a la polémica.

Mateo Rivero 
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En la misma aparecen Washington Aguerre y Maximiliano Olivera -autor del gol del triunfo- besándose el escudo del club en la camiseta.

Lo mismo había hecho un día antes Nacional con Maximiliano Silvera -quien anotó su primer tanto desde que viste esa casaca el viernes frente a Wanderers- tras irse de los carboneros a los tricolores.

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Si bien se entendió como una chicana al exjugador de Peñarol, varios hinchas del club se quejaron por la misma.

"Mucha bobadita y cero fútbol. Cero. Espero que el lunes estén entrenando", "Contenido para redes: 5 estrellas, Fútbol: 1 estrella", fueron las primeras respuestas.

Y otras que se fueron agregando: "Menos chicanas, más fútbol. Vamo arriba Peñarol", "No jugamos a nadaaaa. Ah, pero domingo y lunes tienen libre" y "Súper divertida la chicana, pero vamos a jugar al fútbol, muchachos!".

Aquí se puede ver el posteo de Peñarol:

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Temas:

Peñarol Albion Nacional Estadio Centenario Danubio Maximiliano Silvera Torneo Apertura Diego Aguirre Washington Aguerre Maximiliano Olivera

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