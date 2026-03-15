La foto que subió Peñarol respondiendo el festejo de Maximiliano Silvera tras besarse el escudo de Nacional, que llevó a la queja de varios hinchas

Peñarol le ganó con lo justo a Albion 1-0 en la noche del sábado en el Estadio Centenario por la fecha 6 del Torneo Apertura y de esa manera, volvió al triunfo luego de haber igualado en la etapa anterior ante Danubio como local en el Estadio Campeón del Siglo.

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Los aurinegros retornaron al puesto de privilegio en la punta de la tabla del Torneo Apertura.

Luego de conseguida la victoria sobre Albion, las redes de Peñarol subieron una fotografía que llevó a la polémica.

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En la misma aparecen Washington Aguerre y Maximiliano Olivera -autor del gol del triunfo- besándose el escudo del club en la camiseta.

Lo mismo había hecho un día antes Nacional con Maximiliano Silvera -quien anotó su primer tanto desde que viste esa casaca el viernes frente a Wanderers- tras irse de los carboneros a los tricolores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2032624305545089083?s=20&partner=&hide_thread=false Tiró una selfie antes de irse el tipazo pic.twitter.com/nHETozZ8Er — Nacional (@Nacional) March 14, 2026

Si bien se entendió como una chicana al exjugador de Peñarol, varios hinchas del club se quejaron por la misma.

"Mucha bobadita y cero fútbol. Cero. Espero que el lunes estén entrenando", "Contenido para redes: 5 estrellas, Fútbol: 1 estrella", fueron las primeras respuestas.

Y otras que se fueron agregando: "Menos chicanas, más fútbol. Vamo arriba Peñarol", "No jugamos a nadaaaa. Ah, pero domingo y lunes tienen libre" y "Súper divertida la chicana, pero vamos a jugar al fútbol, muchachos!".

Aquí se puede ver el posteo de Peñarol: