Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / BÁSQUETBOL

Nacional venció a Paisas de Colombia en Paysandú y se metió en el Final Four de la Champions League Américas

Con esta victoria, Nacional acumula 14 partidos seguidos ganados en el plano internacional, sumando las victorias de la Liga Sudamericana 2025 y la Champions

15 de marzo 2026 - 0:04hs
Nacional celebra su clasificación al Final Four de la Champions League Américas

Nacional celebra su clasificación al Final Four de la Champions League Américas

Foto: FIBA

Nacional está entre los cuatro mejores de América en básquetbol. El tricolor venció 96-75 a Paisas de Colombia en el Estadio 8 de Junio de Paysandú, liquidó su serie de cuartos de final en dos partidos y se metió en el Final Four de la Champions League Américas.

El equipo uruguayo comenzó mejor el partido, con un primer cuarto que culminó 22-17 a su favor. A finales del segundo corto Paisas creció y dio vuelta el marcador (36-35) por primera y única vez en el partido, pero el tricolor se levantó y tres minutos después terminó el primer tiempo 44-36, con ocho de ventaja,

En el tercer chico Nacional sentenció el partido a su favor con un parcial de 30-17 que amplió la ventaja a 21 unidades, una distancia que luego se mantuvo en el final del partido tras un último cuarto que finalizó 22-22.

Con esta victoria Nacional sentenció su serie, tras ganar el primer partido en Colombia días atrás, y se metió en el Final Four. Lleva 14 partidos seguidos ganados en el plano internacional, sumando los que lo llevaron a obtener la Liga Sudamericana en 2025 y los que lo tienen invicto en esta Champions League Américas.

Connor Zinaich realiza un tapón en el partido ante Paisas
NACIONAL

Nacional venció de visitante a Paisas de Colombia por los cuartos de final de la Champions League Américas, y llegará con ventaja a Paysandú

Santiago Véscovi fue una de las figuras de Peñarol contra Defensor Sporting
LUB

Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol venció a Defensor Sporting y se consolida en la punta de la Liguilla, y Malvín derrotó al escolta Hebraica

Connor Zinaich fue la figura del tricolor, con 17 puntos y 13 rebotes. James Feldeine también destacó con 17 unidades y 5 asistencias. Del otro lado, Josh Reaves fue el mejor de Paisas con 26 tantos y 6 rebotes.

Temas:

Nacional Champions League Paysandú

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Olivera celebra su gol contra Albion
EN VIVO

Peñarol le ganó 1-0 a Albion con gol de Maximiliano Olivera y volvió a la victoria en el Estadio Centenario

Leonardo Fernández
TORNEO APERTURA

Albion vs Peñarol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo por la sexta fecha del Torneo Apertura

Federico Valverde festeja su gol contra el Elche
ESPAÑA

Imparable: mirá el golazo de Federico Valverde contra el Elche, luego de su triplete con el Real Madrid por Champions League

La presentación del plantel de Nacional para la temporada 2026, con varios jugadores que ya no están en el club
NACIONAL

Nacional presentó el informe final de su periodo de pases: conocé cuánto le costaron sus nueve altas y cuánto dinero ingresó por sus 22 bajas

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos