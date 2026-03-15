Nacional venció a Paisas de Colombia en Paysandú y se metió en el Final Four de la Champions League Américas

Nacional celebra su clasificación al Final Four de la Champions League Américas Foto: FIBA

Nacional está entre los cuatro mejores de América en básquetbol. El tricolor venció 96-75 a Paisas de Colombia en el Estadio 8 de Junio de Paysandú, liquidó su serie de cuartos de final en dos partidos y se metió en el Final Four de la Champions League Américas.

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El equipo uruguayo comenzó mejor el partido, con un primer cuarto que culminó 22-17 a su favor. A finales del segundo corto Paisas creció y dio vuelta el marcador (36-35) por primera y única vez en el partido, pero el tricolor se levantó y tres minutos después terminó el primer tiempo 44-36, con ocho de ventaja,

En el tercer chico Nacional sentenció el partido a su favor con un parcial de 30-17 que amplió la ventaja a 21 unidades, una distancia que luego se mantuvo en el final del partido tras un último cuarto que finalizó 22-22.

Con esta victoria Nacional sentenció su serie, tras ganar el primer partido en Colombia días atrás, y se metió en el Final Four. Lleva 14 partidos seguidos ganados en el plano internacional, sumando los que lo llevaron a obtener la Liga Sudamericana en 2025 y los que lo tienen invicto en esta Champions League Américas.

Connor Zinaich fue la figura del tricolor, con 17 puntos y 13 rebotes. James Feldeine también destacó con 17 unidades y 5 asistencias. Del otro lado, Josh Reaves fue el mejor de Paisas con 26 tantos y 6 rebotes.