Nacional presentó el informe final de su periodo de pases: conocé cuánto le costaron sus nueve altas y cuánto dinero ingresó por sus 22 bajas

La presentación del plantel de Nacional para la temporada 2026, con varios jugadores que ya no están en el club

Este viernes Nacional presentó el informe final de su último periodo de pases , en el que concretó nueve contrataciones y tuvo un total de 22 bajas entre ventas, préstamos y rescisiones de contratos.

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Según marca el reporte, publicado en la página web del tricolor, Nacional concretó cinco fichajes y cuatro préstamos con opción de compra para su plantel principal, con un gasto total de US$ 1.725.000.

Su fichaje más costoso fue el de Baltasar Barcia , proveniente de Independiente de Avellaneda (que lo cedió a Boston River en 2025). El extremo llegó libre con una prima de US$ 700.000 , 50.000 dólares más que los que Nacional pagó por Maximiliano Silvera , que también llegó libre con una prima de US$ 650.000 desde Peñarol.

En tanto, Agustín Rogel y Camilo Cándido llegaron libres y sin costo desde Hertha Berlin y Cruz Azul, respectivamente, y los préstamos de Jhon Guzmán dedsde Cortuluá y Tomás Verón Lupi desde Grasshopper tampoco implicaron un gasto para Nacional .

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Por otra parte, el tricolor obtuvo US$ 7.410.500 por las siete ventas que realizó, cuatro de ellas de jugadores de su primer equipo.

El futbolista por el que más dinero recibió fue Julián Millán: Fluminense pagó US$ 3.500.000 por su pase, y hay un posible millón y medio de dólares extra por posibles bonos. Esto podría llevar a que Nacional acumulara casi US$ 9.000.000 por sus salidas en el actual mercado.

julián millán supercopa uruguaya nacional peñarol 20260201 Julián Millán Foto: Gastón Britos/ FocoUy

El albo también concretó otras tres ventas sin cargo de tres juveniles del club, entre ellos Axel Frugone, que juega en Defensor Sporting. Nacional se quedó con entre el 40% y el 50% de sus fichas.

Además, ocho futbolistas salieron del club a préstamo, cinco de ellos parte del plantel principal, como Juan Pablo Patiño, Guillermo López y Agustín Vera, que llegó al tricolor este periodo desde River Plate y semanas después se fue cedido a Albion. En siete de las ocho cesiones la institución cedió entre un 10% y un 20% de la ficha de los jugadores por concepto de vidriera.

Por último, cuatro jugadores rescindieron sus contratos con el equipo: Rómulo Otero (que ahora juega en Criciúma de Brasil), Hayen Palacios (Independiente Medellín de Colombia), Juan Pedro Echeverría (Cádiz de España) y Luciano Inverso (Rentistas).

20260312 JAIME SALDARRIAGA / AFP Foto por JAIME SALDARRIAGA / AFP Independiente Medellin's defender #30 Hayen Palacios celebrates after scoring his team's first goal during the Copa Libertadores phase three second-leg football match between Colombia's Ind Hayen Palacios en Independiente Medellín Foto: Jaime Saldarriaga/AFP

Una por una, las altas de Nacional

JUGADOR PROCEDENCIA PRECIO (DÓLARES) DETALLE Baltasar Barcia Independiente (Argentina) 700.000 Libre, con prima Maximiliano Silvera Peñarol 650.000 Libre, con prima Agustín Vera River Plate 200.000 Libre Juan de Dios Pintado Gimnasia (Argentina) 125.000 Préstamo con opción de compra Mauricio Vera Deportes Concepción (Chile) 50.000 Préstamo con opción de compra Agustín Rogel Hertha Berlín (Alemania) Sin costo Libre Camilo Cándido Cruz Azul (México) Sin costo Libre Jhon Guzmán Cortuluá (Colombia) Sin costo Préstamo con opción de compra Tomás Verón Lupi Grasshopper (Suiza) Sin costo Préstamo con opción de compra

Las ventas de Nacional

JUGADOR DESTINO COSTO (DÓLARES) DETALLE Julián Millán Fluminense (Brasil) 3.500.000 Bonos por US$ 1.500.000. El club se quedó con el 10% del pase Lucas Villalba Botafogo (Brasil) 1.400.000 El club se quedó con el 15% del pase Ignacio Fernández Boston River 550.000 El club mantiene un 10% de la plusvalía Christian Oliva Santos (Brasil) 500.000 Facundo Saldaña Boston River 500.000 El club mantiene de un 10% al 15% de la plusvalía Juan Pablo Gancheff Boston River 500.000 El club mantiene un 10% de la plusvalía Christian Ebere Cruz Azul (México) 460.500 Brian Quinteros Cerro Sin cargo Nacional se quedó con 40% del pase Axel Méndez Cerro Sin cargo Nacional se quedó con 50% del pase Axel Frugone Defensor Sporting Sin cargo Nacional se quedó con 40% del pase

(En negrita los jugadores del plantel principal)

Los jugadores que salieron a préstamo de Nacional

JUGADOR DESTINO OPCIÓN DE COMPRA PORCENTAJE POR VIDRIERA Juan Pablo Patiño Once Caldas (Colombia) Con opción de compra Rodrigo Mederos Cerro Sin opción de compra 10% o 15%, según la fecha Tiago Rijo Cerro Sin opción 10% o 15%, según la fecha Nicolás Ramos Cerro Largo Sin opción 20% Guillermo López Deportivo Maldonado Con opción 15% Agustín Vera Albion Sin opción 15% Lautaro Vázquez Boston River Sin opción 20% Facundo Domínguez Juventud de Las Piedras Sin opción 20%

(En negrita los jugadores del plantel principal)