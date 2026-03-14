Nacional presentó el informe final de su periodo de pases: conocé cuánto le costaron sus nueve altas y cuánto dinero ingresó por sus 22 bajas
Baltasar Barcia fue el jugador más costoso para Nacional en el último mercado, mientras que Julián Millán fue el futbolista por el que más dinero recibió
14 de marzo 2026 - 17:59hs
La presentación del plantel de Nacional para la temporada 2026, con varios jugadores que ya no están en el club
Foto: Serie Río de la Plata
Este viernes Nacional presentó el informe final de su último periodo de pases, en el que concretó nueve contrataciones y tuvo un total de 22 bajas entre ventas, préstamos y rescisiones de contratos.
Según marca el reporte, publicado en la página web del tricolor, Nacional concretó cinco fichajes y cuatro préstamos con opción de compra para su plantel principal, con un gasto total de US$ 1.725.000.
Su fichaje más costoso fue el de Baltasar Barcia, proveniente de Independiente de Avellaneda (que lo cedió a Boston River en 2025). El extremo llegó libre con una prima de US$ 700.000, 50.000 dólares más que los que Nacional pagó por Maximiliano Silvera, que también llegó libre con una prima de US$ 650.000 desde Peñarol.
En tanto, Agustín Rogel y Camilo Cándido llegaron libres y sin costo desde Hertha Berlin y Cruz Azul, respectivamente, y los préstamos de Jhon Guzmán dedsde Cortuluá y Tomás Verón Lupi desde Grasshopper tampoco implicaron un gasto para Nacional.
Por otra parte, el tricolor obtuvo US$ 7.410.500 por las siete ventas que realizó, cuatro de ellas de jugadores de su primer equipo.
El futbolista por el que más dinero recibió fue Julián Millán: Fluminense pagó US$ 3.500.000 por su pase, y hay un posible millón y medio de dólares extra por posibles bonos. Esto podría llevar a que Nacional acumulara casi US$ 9.000.000 por sus salidas en el actual mercado.
El albo también concretó otras tres ventas sin cargo de tres juveniles del club, entre ellos Axel Frugone, que juega en Defensor Sporting. Nacional se quedó con entre el 40% y el 50% de sus fichas.
Además, ocho futbolistas salieron del club a préstamo, cinco de ellos parte del plantel principal, como Juan Pablo Patiño, Guillermo López y Agustín Vera, que llegó al tricolor este periodo desde River Plate y semanas después se fue cedido a Albion. En siete de las ocho cesiones la institución cedió entre un 10% y un 20% de la ficha de los jugadores por concepto de vidriera.
Por último, cuatro jugadores rescindieron sus contratos con el equipo: Rómulo Otero (que ahora juega en Criciúma de Brasil), Hayen Palacios (Independiente Medellín de Colombia), Juan Pedro Echeverría (Cádiz de España) y Luciano Inverso (Rentistas).
Una por una, las altas de Nacional
JUGADOR
PROCEDENCIA
PRECIO (DÓLARES)
DETALLE
Baltasar Barcia
Independiente (Argentina)
700.000
Libre, con prima
Maximiliano Silvera
Peñarol
650.000
Libre, con prima
Agustín Vera
River Plate
200.000
Libre
Juan de Dios Pintado
Gimnasia (Argentina)
125.000
Préstamo con opción de compra
Mauricio Vera
Deportes Concepción (Chile)
50.000
Préstamo con opción de compra
Agustín Rogel
Hertha Berlín (Alemania)
Sin costo
Libre
Camilo Cándido
Cruz Azul (México)
Sin costo
Libre
Jhon Guzmán
Cortuluá (Colombia)
Sin costo
Préstamo con opción de compra
Tomás Verón Lupi
Grasshopper (Suiza)
Sin costo
Préstamo con opción de compra
Las ventas de Nacional
JUGADOR
DESTINO
COSTO (DÓLARES)
DETALLE
Julián Millán
Fluminense (Brasil)
3.500.000
Bonos por US$ 1.500.000. El club se quedó con el 10% del pase