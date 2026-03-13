Maximiliano Silvera anotó su primer gol con Nacional, se besó el escudo y el Gran Parque Central lo ovacionó cuando dejó la cancha

El delantero de Nacional Maximiliano Silvera marcó su primer gol con la camiseta tricolor, luego de llegar directamente desde Peñarol, club con el que terminó contrato el 31 de diciembre.

Al ex Cerrito le tomó siete partidos , además de un amistoso, marcar su primer tanto con los tricolores. Lo hizo este viernes en el Gran Parque Central en el triunfo 2-0 ante Wanderers .

Silvera capturó un rebote tras un tiro en el palo de Nicolás López y empujó el balón a la red con pierna zurda .

¡MAXI SILVERA ANOTÓ SU PRIMER GOL EN NACIONAL Y BESÓ EL ESCUDO! El ex-Peñarol puso el 1-0 ante Montevideo Wanderers. #LigaUruguayaEnDSPORTS Disponible en los canales 301 y 302 pic.twitter.com/wniuaPwiDu

TORNEO APERTURA La tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el triunfo de Nacional: el tricolor se subió transitoriamente al lote de los punteros

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2032631296791367980&partner=&hide_thread=false En cámara lenta le da el toque



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El delantero hizo un gran desgaste, presionó a los defensas y tuvo un amplio recorrido por todo el frente de ataque.

"La verdad que importante, lo esperaba muchísimo, me quedo con el rendimiento del equipo, creo que hoy se vio una faceta mucho mejor de todo el grupo. Precisábamos un partido así, en nuestra casa, con nuestra gente y dejando todo, con un resultado que nos da tranquilidad", declaró al término del partido a AUFTV.

"La gente empuja, la verdad que no estábamos a la altura de lo que este equipo puede dar. Por suerte hoy se abrió el arco, generamos muchas más chances, las que no venían entrando entraron y eso nos da tranquilidad para manejar el partido. Pasó por ahí", dijo.

Jadson Viera lo sacó cerca del final para darle ingreso a Gonzalo Carneiro y todo el Gran Parque Central lo despidió de la cancha con una estruendosa ovación. El jugador devolvió los aplausos aplaudiendo a la tribuna José María Delgado.

Lo que dijo Camilo Cándido: "Es un equipo muy resiliente"

"Muy contento, el partido tendría que haber terminado así, lo veníamos buscando hace varias fechas pero no concretábamos, nos sentimos bien hoy, a lo último hicimos un partido de tener la pelota porque con uno de menos nos fundimos, pero felices de sumar de a tres en casa", declaró el lateral Camilo Cándido, gran figura en el segundo tiempo.

"Juan (Cruz De los Santos) sabemos lo que nos puede ayudar y todos los que juegan adelante, es un equipo muy resiliente y estamos todos para sumar y que Nacional salga bicampeón que es lo que todos queremos, tenemos buenos jugadores, hay que retomar la tranquilidad y seguir creciendo", dijo a AUFTV.

Nicolás Lodeiro destacó la tranquilidad que mantuvo el vestuario de Nacional

20260313 Jonás Luna y Nicolás Lodeiro Nacional Wanderers Torneo Apertura 2026. Foto: Dante Fernández/Focouy Jonás Luna y Nicolás Lodeiro Foto: Dante Fernández/Focouy

"Volver a tener un partido así con una victoria, volver a agarrar confianza era lo más importante sobre todo por nosotros. Tuvimos una semana complicada, es lo que genera Nacional por ser un club tan grande, nos vamos contentos por los tres puntos", dijo por su parte Nicolás Lodeiro, que hizo un buen partido.

"Estábamos bien, por ahí es más lo que se habla para afuera y lo que repercute en las redes, pero estábamos bien, sabíamos que teníamos que ajustar un montón de cosas que estaban faltando, pero la armonía en el vestuario, el trabajo y la entrega estaban porque todos nos brindamos al máximo. Son cosas que pasan en el fútbol, los rivales juegan, por ahí no encontrás lo que andás buscando y hay que seguir trabajando porque sabemos que de a poquito iremos encontrando esa confianza y las cosas van a andar bien", agregó.