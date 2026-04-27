"Es un momento único, hermoso e histórico": José "Rulo" Varela habló con Referí del título de Racing campeón del Torneo Apertura, las claves de la consagración y la "emoción" de volver tras la rotura de ligamentos

Con la voz un tanto afónica, luego de la noche de festejos y las pocas horas de sueño, José “Rulo” Varela , uno de los capitanes de Racing que hizo historia al ser campeón el Torneo Apertura , habló este lunes con Referí y repasó claves y momentos que marcaron el camino al título, así como la “emoción” al volver a jugar luego de estar casi un año parado por una lesión.

Luego de ganarle a Cerro Largo este domingo por la tarde en Melo, la delegación se enteró del título al ver como Wanderers le ganaba a Peñarol en medio del trayecto de vuelta a Montevideo, en un viaje inolvidable para los cerveceros.

En medio de la algarabía, decidieron parar en algunas localidades para bajar del coche y celebrar. La primera de ellas fue en Mariscala, lugar que ya pasó a formar parte de la historia de este campeonato.

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La "felicidad enorme" de un histórico de Racing, Gonzalo Aguilar, que tras jugar toda su carrera en el equipo de Sayago fue campeón como integrante del cuerpo técnico

“Hicimos varias paradas porque la verdad que cuando veníamos en el ómnibus, veníamos mirando el partido y se dio lo de que perdió Peñarol y empezamos todos a cantar como locos y paramos un par de veces porque la banda quería parar a cantar un poco abajo, a comprar algo para comer y para tomar”, contó el Rulo a Referí.

En una de esas paradas, en medio del agite, el volante se subió a una bicicleta. “Sí, apareció un hincha ahí en una bici, le sacamos la bici y anduvimos festejando con él”, agregó el floridense, que juega con un remera de San Cono debajo de la camiseta.

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De las bromas con la tabla a la consagración

Varela, de 37 años y que está en su sexto año en Racing, contó el momento en que empezaron a verse como posibles candidatos, si bien al comienzo todo fue paso a paso.

El equipo de Sayago comenzó el Apertura con una dura derrota de local en el Roberto por 4-2 ante Deportivo Maldonado y luego le empató 1-1 a Nacional en el Gran Parque Central. Después, comenzó su racha invicta.

“Nosotros en realidad fuimos siempre, a medida que iban pasando las fechas, y nos veíamos ahí arriba, semana a semana. Y jodíamos con que nos mandábamos la tabla en el grupo de WhatsApp. Y decíamos, ‘bueno, una semanita más ahí arriba’. Y ya la habíamos tomado como cábala, una semanita más ahí arriba”, contó.

Racing en Melo Racing en Melo

Luego, en la novena fecha, visitaron el Campeón del Siglo y superaron a Peñarol, un resultado que los marcó. “El partido con Peñarol, que nosotros veníamos abajo de ellos y nos tocó ir a Campeón del Siglo, y el equipo se paró de una manera tremenda, ganó y la verdad que mostró que estaba para grandes cosas”, dijo.

“También después vinieron partidos muy difíciles, los cuales nos costaron mucho y también se ganaron de muy buena forma, lo que te iba marcando que el equipo estaba para cosas grandes”, señaló.

El regreso tras la lesión y la emoción con la familia

Uno de esos encuentros difíciles fue el que le ganaron a Wanderers por 2-1 en la hora y en el Parque Viera, por la fecha 11ª, en el que el Rulo ingresó en los instantes finales, en su vuelta luego de la lesión de rotura de ligamentos que sufrió en marzo del año pasado

Tras la victoria y su regreso a las canchas, el volante tuvo un gran abrazo con su familia a la salida del estadio bohemio.

“Son momentos muy emotivos”, dijo sobre ese instante. “Me ha tocado estar un año afuera por una lesión larga que en la carrera de cualquier jugador es fea. Y la familia son los pilares que uno tiene en todo ese año difícil. Son los que te bancan la cabeza, los que están con vos en el día a día, los que te ayudan en todo. Y bueno, el otro día poder volver, saber que ellos estaban ahí, saber que al salir y sentir ese abrazo de todos ellos, la verdad que a mí me emocionó mucho. Mi familia para mí es lo más importante. Yo siempre se los digo, así que estar con ellos, disfrutarlo con ellos, para mí hace que todo tenga sentido”, señaló.

000-34qb2bw-jpg..webp Leandro Meza y el Rulo Varela Daniel Duarte / AFP

Las claves, Chambián y los referentes del club

El Rulo Varela fue consultado por algunas particularidades que tuvo Racing en este Torneo Apertura.

Una de ellas fue que se adaptaron a jugar de mañana y ganar partidos. “Sí, un poco nos reíamos porque el horario era raro, pero la verdad que el equipo, nos tocó jugar contra Danubio, contra Cerro, el equipo hizo grandes partidos a esa hora”.

Racing Parque Roberto.webp La tribuna principal del Parque Roberto, de Racing, en Sayago.

“Nosotros entrenamos a esa hora, estamos acostumbrados, pero sinceramente lo que es en partidos oficiales no es muy común jugar en ese horario, pero el equipo se sintió muy bien, nos sirvieron los triunfos, así que después jodíamos un poco que queríamos jugar siempre a esa hora”, agregó.

Otra clave fue que de locales lograron una buena racha con cuatro triunfos y dos empates tras el primer partido con derrota. “Sí, logramos hacernos fuertes ayer en el Roberto, que el campeonato pasado nos había costado un poco”, destacó. “Y también pudimos robar puntos de visita, que también eso fue fundamental, ganamos varios partidos de visitante”.

Consultado por el aporte del entrenador Cristian Chambián, de 35 años, menor que él, Varela señaló que es “un técnico muy estudioso”. “Prepara muy bien los partidos, tiene muy buena comunicación con los jugadores, es claro a la hora de decirte lo que quiere, de como dije antes, de analizar al rival, de preparar cada partido como si fuera una final y le ha dado un estilo de juego a Racing que lo ha traído a conseguir esto que es importantísimo”.

Racing Huracán/ Copa Sudamericana 2025/Cristian Chambian Foto: Leonardo Carreño

El cuerpo técnico también cuenta con dos leyendas del club: el asistente Gonzalo “Lalo” Aguilar, histórico lateral que jugó solamente en Racing, y Jorge “Loco” Contreras, entrenador de arqueros, quien defendió durante nueve temporadas el arco del equipo de Sayago.

Su aporte “influye mucho”, dijo Varela. “Para nosotros, bueno, yo ya como quien dice soy de la casa, pero para nosotros que venimos de otros clubes, de encontrarse con gente que vivió toda su carrera en el club o que hizo toda su carrera. (Aguilar) Es un jugador que nunca salió del club, hizo toda una trayectoria ahí, que te marcan lo que siente el hincha, cómo lo vive él que es de Racing de corazón. La verdad que para nosotros es un orgullo tenerlo y también tener al Loco Contreras”.

La emoción de Gonzalo "Lalo" Aguilar La emoción de Gonzalo "Lalo" Aguilar

“Y también los profes, el cuerpo técnico de Cristian, toda la gente que trabaja para el club, las cocineras que siempre nos están esperando con un desayuno, toda la gente que trabaja en el complejo. La verdad que es un lujo para nosotros toda esa gente que hace que todo sea más fácil”, comentó.

La SAD, el trabajo y recibir la copa en el Roberto

Racing es uno de los clubes del fútbol uruguayo que funciona en la modalidad de Sociedad Anónima Deportiva, con Fernando Cavenaghi al frente en 2021 y luego con la llegada de Red & Gold, empresa conjunta formada por el gigante Bayern Múnich y el estadounidense LAFC, que desde 2024 su accionista mayoritario.

Racing campeón del Torneo Apertura 2026. Foto: @RacingClubUru Racing Foto: @RacingClubUru

“A mí me tocó estar desde que vino la SAD y sinceramente se ha visto un orden tremendo”, contó el floridense. “Lo bueno que tiene Racing es que tiene una SAD pero también tiene una dirigencia de una sociedad civil en la cual trabajan muy bien a la par. La parte de la sociedad anónima se encarga de lo deportivo y la parte de la sociedad civil se encarga de todo lo que es el socio, el estar en todo lo del club que tiene que ver con lo social”.

Con respecto a los cambios desde la llegada de la SAD, destacó que tienen “todo en el club”: “Un complejo con tres canchas que están a alto nivel, con gimnasio, con un lugar donde tenemos a doctores que están para nosotros en todo momento, se cobra el día, bueno ropa, de primera… La verdad que hay todo para desarrollarse y para que, como Racing quiere, puedan desarrollar jugadores jóvenes para poder vender después”.

1688749629404.webp Cavenaghi, presidente de la SAD de Racing Racing

La llegada de Red & Gold, que mantuvo a Cavenaghi al frente del área deportiva, potenció el proyecto. “Hay mucho orden, mucho orden. Y tampoco es un lugar donde va a haber grandes cosas increíbles. Como te digo, es orden. Si hay trabajo, se consiguen las cosas. Tampoco se despilfarra plata como si fuera infinita. La verdad que en ese sentido está claro que hay que trabajar, que todo se consigue con más esfuerzo”, destacó.

El festejo en la ruta no tuvo la copa de campeón, pero, tras lograr un ansiado título, poco les importó a los jugadores. “Sabíamos más o menos de antemano que podía darse de esta manera, así que en la próxima fecha la vamos a tener con nuestra gente y en nuestra cancha”.

Ese día será especial para el Rulo, quien va a levantar la copa junto a Guillermo Cotugno, el otro capitán, con quien ya se prepara para ese día. “El otro día, un poco jodiendo, hablábamos de eso”, señaló. “La verdad que va a ser hermoso porque Racing tiene 107 años de historia y nunca había pasado esto de poder salir campeón de un de un torneo, así que se va a disfrutar mucho con toda la gente, con todos los hinchas. Con Guille nos va a tocar levantar la copa así que va a ser va a ser un momento único y hermoso, histórico para el club”.