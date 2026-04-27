La "felicidad enorme" de un histórico de Racing, Gonzalo Aguilar, que tras jugar toda su carrera en el equipo de Sayago fue campeón como integrante del cuerpo técnico

Gonzalo “Lalo” Aguilar , jugador histórico de Racing , con la particularidad de haber hecho toda su carrera en el club de Sayago, fue uno de los campeones del Torneo Apertura ahora como integrante del cuerpo técnico de Cristian Chambian.

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El exlateral derecho, recordado por su pelo largo, que jugó en la academia desde 2006 a 2023, con más de 300 partidos en Primera y Segunda, celebró el título conquistado este domingo con el triunfo ante Cerro Largo en Melo y las caídas de Peñarol y Deportivo Maldonado.

“Una felicidad enorme”, dijo Lalo Aguilar, en una de las paradas del ómnibus que traía a los campeones desde Melo a Sayago.

El festejo de los jugadores de Racing con sus hinchas en Sayago y la alegría de Fernando Cavenaghi tras el histórico título del Torneo Apertura; mirá los videos

El exacto momento en que el plantel de Racing se enteró que ganaron el Torneo Apertura: iban en ómnibus por Mariscala

“Toda una vida en el club. Deseando, primero siendo jugador, pero no pudiendo haberlo cumplido, pero este año por suerte pudimos cumplir y hacer un sueño realidad”, agregó.

La emoción de Gonzalo "Lalo" Aguilar La emoción de Gonzalo "Lalo" Aguilar

“Feliz como hincha y como partícipe de este plantel, y de este club que me dio todo. Estoy eternamente agradecido y más feliz que nunca por ser partícipe del primer plantel campeón del Apertura”, agregó el exfutbolista de 38 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClubUru/status/1453838905594171394&partner=&hide_thread=false Gonzalo Águilar está jugando su partido 300 con la camiseta más linda de todas.



¡Qué orgullo, ! #HacemosEscuela #EscuelaDeBarrio https://t.co/BDb8G3R5N5 pic.twitter.com/q8O0yJmnT4 — Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) October 28, 2021

“A la gente agradecerle y que vaya al Roberto a festejar. ¡Vamo arriba!”, dijo antes de los festejos que hubo en la madrugada en el estadio de los cerveceros.