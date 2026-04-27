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La "felicidad enorme" de un histórico de Racing, Gonzalo Aguilar, que tras jugar toda su carrera en el equipo de Sayago fue campeón como integrante del cuerpo técnico

“Toda una vida en el club", dijo el exlateral que hizo su carrera completa como jugador en Racing con más de 300 partidos

27 de abril de 2026 8:13 hs

La emoción de Gonzalo "Lalo" Aguilar

Gonzalo “Lalo” Aguilar, jugador histórico de Racing, con la particularidad de haber hecho toda su carrera en el club de Sayago, fue uno de los campeones del Torneo Apertura ahora como integrante del cuerpo técnico de Cristian Chambian.

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Gonzalo Aguilar
Gonzalo Aguilar

“Una felicidad enorme”, dijo Lalo Aguilar, en una de las paradas del ómnibus que traía a los campeones desde Melo a Sayago.

El exacto momento en que el plantel de Racing se enteró que ganaron el Torneo Apertura: iban en ómnibus por Mariscala

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“Toda una vida en el club. Deseando, primero siendo jugador, pero no pudiendo haberlo cumplido, pero este año por suerte pudimos cumplir y hacer un sueño realidad”, agregó.

La emoción de Gonzalo "Lalo" Aguilar
La emoción de Gonzalo

La emoción de Gonzalo "Lalo" Aguilar

“Feliz como hincha y como partícipe de este plantel, y de este club que me dio todo. Estoy eternamente agradecido y más feliz que nunca por ser partícipe del primer plantel campeón del Apertura”, agregó el exfutbolista de 38 años.

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“A la gente agradecerle y que vaya al Roberto a festejar. ¡Vamo arriba!”, dijo antes de los festejos que hubo en la madrugada en el estadio de los cerveceros.

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