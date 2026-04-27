"Es cine" y "pedazo de video": la divertida reacción en España al ver el momento en que los jugadores de Racing se enteraron que eran campeones del Torneo Apertura; mirá las imágenes

El video del festejo de los jugadores y el cuerpo técnico de Racing al enterarse que eran campeones del Torneo Apertura mientras viajaban en el ómnibus rumbo a Montevideo llegó a los medios españoles, donde reaccionaron al ver las imágenes.

“Vamos a reaccionar a este pedazo de video en el que los jugadores de Racing de Montevideo se enteran de que han ganado su primer título de la historia en el autobús”, señalaron en La Dazoneta del canal DAZN.

La reacción en España al ver el momento en que los jugadores de Racing se enteraron que eran campeones

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En las imágenes se ve a los jugadores de Racing mirando el final del partido de Peñarol, que perdió ante Wanderers, resultado que sumado a la caída de Deportivo Maldonado, le permitió salir campeones tras ganar su partido ante Cerro Largo en Melo, desde donde regresaban en ómnibus.

Además, señaló que tras la consagración “empezaron a botar en el autobús”, pero que si seguían saltando iba “a caer el autobús”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClubUru/status/2048559155972047014&partner=&hide_thread=false EL MOMENTO. DALE CAMPEÓN!!!! pic.twitter.com/6L0ITOHW8X — Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) April 27, 2026

Por eso, pararon y celebraron al costado de la ruta. “Y bajó todo el staff, los jugadores, no tenían ni bebidas disfrutonas”, agregó la presentadora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClubUru/status/2048566098233082048&partner=&hide_thread=false DESDE SAYAGO SALIÓ UN NUEVO CAMPEÓN pic.twitter.com/G5IESabDPA — Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) April 27, 2026

Racing campeón por primea vez

Racing Club de Montevideo conquistó este domingo el Torneo Apertura uruguayo a dos fechas del final del torneo, el primer título en Primera división de un club de origen modesto que tiene entre sus accionistas a Bayern de Múnich alemán y a Los Angeles FC de la MLS.

El plantel campeón celebró la obtención de su primer título de la máxima categoría sobre el bus en el que retornaban a Montevideo, tras vencer en la tarde de este domingo a Cerro Largo 1-0.

Racing campeón del Torneo Apertura 2026. Foto: @RacingClubUru Racing Foto: @RacingClubUru

En Melo, a unos 330 km de Montevideo, los dirigidos por Christian Chambian hicieron su trabajo al vencer con gol de Guillermo Cotugno (42'), pero debían aguardar qué hacía en Montevideo Peñarol.

El carbonero cayó 1-0 ante Wanderers y se transformó en el último de los perseguidores de Racing en quedar fuera de carrera por el título.

El sábado, Deportivo Maldonado quedó sin chances al caer ante Albion 2-1.

Racing es líder con 30 puntos, Peñarol y Deportivo Maldonado los escoltan con 23 unidades.

Llamado "La escuelita", el club de Montevideo de origen modesto se convirtió en 2021 en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) con el exjugador argentino Fernando Cavenaghi como principal inversor.

Desde 2024 su accionista mayoritario es una empresa conjunta formada por el gigante Bayern y el estadounidense LAFC.

El título de campeón en el Apertura lo deja como alumno aventajado para definir a fin de año al campeón uruguayo, tras la disputa del Clausura y el conteo de la tabla anual, de donde salen los clasificados a las Copas internacionales.