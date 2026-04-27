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Los tres jugadores que tendrá Diego Aguirre en Peñarol para la gran prueba de fuego en medio de su crisis futbolística, este jueves ante Corinthians por Copa Libertadores

El técnico de los carboneros busca variantes en un equipo que no le responde en la cancha

27 de abril de 2026 12:26 hs
Luis Angulo celebra uno de sus goles contra Progreso

Luis Angulo celebra uno de sus goles contra Progreso

Foto: Enzo Santos / FocoUy

Peñarol se debate entre jugar mal y hacerlo muy mal, y este domingo volvió a perder una nueva oportunidad de sumar al caer vencido 1-0 ante Wanderers por la fecha 13 del Torneo Apertura, mientras en el horizonte, aparece nada menos que Corinthians, el líder del grupo de la Copa Libertadores. que lo recibirá en San Pablo. Para dicho compromiso, Diego Aguirre puede contar con tres jugadores que estuvieron ausentes ante los bohemios como Luis Angulo, Eduardo Darias y el zaguero Lucas Ferreira.

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Debido a ello, está en duda para viajar este miércoles a la hora 13.05 desde Carrasco hacia San Pablo para enfrentar el jueves a la hora 21 a Corinthians por Copa Libertadores.

Pero la buena noticia para Diego Aguirre, para lo que es esta crisis de confianza y de juego del equipo, es que hay tres futbolistas que viajarán sí o sí.

Boston River vs Peñarol Torneo Apertura Eduardo Darias gol y festejo
Eduardo Darias en Pe&ntilde;arol

Eduardo Darias en Peñarol

Tanto el zaguero Lucas Ferreira, como el volante Eduardo Darias y el delantero Luis Angulo, se encuentran mejor de sus respectivas lesiones y muy probablemente sean también titulares contra Corinthians.

Los carboneros están muy complicados en su grupo luego de lograr un buen resultado en el inicio, (1-1 en Bogotá contra Independiente Santa Fe), pero perdieron con Platense 2-1 en el Estadio Campeón del Siglo en su segunda presentación, por lo que necesitan al menos conseguir un punto en San Pablo.

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