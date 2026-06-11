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Mundial 2026 EN VIVO: seguí todo lo que pasa en la Copa del Mundo, minuto a minuto, en el blog de Referí

Seguir minuto a minuto la información más relevante de las selecciones, los partidos, y todo el color de la Copa del Mundo.

11 de junio 2026 - 10:48hs
Policías en las afueras del Estadio Azteca, en la previa del debut de México en el Mundial 2026

Policías en las afueras del Estadio Azteca, en la previa del debut de México en el Mundial 2026

Foto: AFP
Las mascotas del Mundial 2026: Maple (Canadá), Zayu el Jaguar (México), y el águila Clutch (EEUU)

Las mascotas del Mundial 2026: Maple (Canadá), Zayu el Jaguar (México), y el águila Clutch (EEUU)

Foto: AFP

EN VIVO

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá ya se juega y en Referí te invitamos a seguir minuto a minuto la información más relevante de las selecciones, los partidos, las polémicas y repercusiones, y todo el color de la Copa del Mundo.

El principal torneo de la FIFA, que por primera vez se juega con 48 combinados, se disputa desde el 11 de junio al 19 de julio, día de la final en la que se conocerá al campeón.

Seguí el blog en vivo del Mundial 2026:

Live Blog Post

Protestas en México en la previa del debut

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este jueves que el 'Fan Fest' del Mundial en la plaza del Zócalo de la capital del país estará "abierto" para transmitir la inauguración del torneo, pese a las protestas de maestros.

"Vamos a tratar de ir al Zócalo dependiendo cómo esté" la situación de las manifestaciones, dijo en rueda de prensa Sheinbaum, cuya presencia estaba prevista en la plaza para la transmisión del encuentro entre México y Sudáfrica.

"Como dijimos, el Mundial, la inauguración del Mundial se va a llevar a cabo muy bien sin problema. Está todo el equipo del gobierno de la ciudad y el gobierno de México para garantizarlo", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Police officers patrol outside the Estadio Ciudad de Mexico ahead of the 2026 World Cup football tournament Group A football match between Mexico and South Africa in Mexico City on June 11, 2026. (Photo by YURI CORTEZ / AFP)
Policías en las afueras del Estadio Azteca, en la previa del debut de México en el Mundial 2026

Policías en las afueras del Estadio Azteca, en la previa del debut de México en el Mundial 2026

Live Blog Post

El árbitro rechazado por EEUU dirigirá la Supercopa de Europa

El árbitro somalí Omar Artan, a quien se le negó la entrada a Estados Unidos para dirigir partidos del Mundial, fue designado este jueves para oficiar en la Supercopa de la UEFA, anunció el órgano rector del fútbol europeo.

"Tras conversaciones con su confederación hermana, la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la UEFA ha nombrado hoy al árbitro somalí Omar Artan para dirigir la Supercopa de la UEFA 2026", indicó el organismo en un comunicado.

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Live Blog Post

Ceremonia inaugural desde las 14:30

El Mundial 2026 tendrá este jueves a las 14:30 su ceremonia inaugural. El tenor italiano Andrea Bocelli interpretará el himno oficial de este Mundial, titulado "DNA", mezcla de ópera y música electrónica. Y Shakira estrenará la canción "Dai Dai" junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy.

Mirá en esta nota todos los detalles y en esta otra quiénes serán los artistas de los shows.

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Shakira dará uno de los conciertos más grandes de su carrera en Copacabana este sábado

Shakira dará uno de los conciertos más grandes de su carrera en Copacabana este sábado

Live Blog Post

¡Comienza el Mundial 2026!

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá se pone en marcha este jueves 11 de junio con la ceremonia inaugural y los primeros dos partidos: México vs Sudáfrica y Corea del Sur vs República Checa.

The FIFA World Cup 2026 mascots (L-R), Maple the Moose (Canada), Zayu the Jaguar (Mexico), and Clutch the Bald Eagle (US) pose on the red carpet upon arrival to attend the draw for the 2026 FIFA Football World Cup taking place in the US, Canada and Mexico
Las mascotas del Mundial 2026: Maple (Canadá), Zayu el Jaguar (México), y el águila Clutch (EEUU)

Las mascotas del Mundial 2026: Maple (Canadá), Zayu el Jaguar (México), y el águila Clutch (EEUU)

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