Mundial 2026 EN VIVO: seguí todo lo que pasa en la Copa del Mundo, minuto a minuto, en el blog de Referí

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Protestas en México en la previa del debut

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este jueves que el 'Fan Fest' del Mundial en la plaza del Zócalo de la capital del país estará "abierto" para transmitir la inauguración del torneo, pese a las protestas de maestros.

"Vamos a tratar de ir al Zócalo dependiendo cómo esté" la situación de las manifestaciones, dijo en rueda de prensa Sheinbaum, cuya presencia estaba prevista en la plaza para la transmisión del encuentro entre México y Sudáfrica.

"Como dijimos, el Mundial, la inauguración del Mundial se va a llevar a cabo muy bien sin problema. Está todo el equipo del gobierno de la ciudad y el gobierno de México para garantizarlo", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.