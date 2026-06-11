Uruguay será el rival que "ponga a prueba" a España en el Mundial 2026, según el presidente de la Real Federación Española de Fútbol

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán , aseguró que “hay paz y tranquilidad” entre los jugadores en la previa del comienzo del Mundial 2026 y a días para que la Roja debute en Atlanta frente a Cabo Verde el próximo lunes.

“Todo está preparado, hay mucha tranquilidad, no veo ningún tipo de sensación por parte de los jugadores inquietante, al contrario, hay una paz y tranquilidad que ojalá sea la que nos lleve a la final”, expresó Louzán a pregunta de EFE en un evento en Ciudad de México por la presentación de una exposición.

Además, apuntó al encuentro entre España y Uruguay de Guadalajara del próximo 26 de junio (21:00 horas) como el partido que “ponga a prueba” si la Roja “es capaz de alcanzar el gran reto” de ganar la Copa del Mundo en esta edición.

“Prudencia en la vida y también respeto a los demás grandes rivales que tenemos acá, pero ojalá (esta sensación de calma) nos pueda llevar a una gran final”, confesó cautelosamente el presidente.

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20260327 marcelo bielsa inglaterra uruguay Foto: AFP

Aunque reconoce que “todo el mundo con el que van hablando” pone de favorita a la selección para alzarse con su segundo campeonato mundial, espera que las “sorpresas” que pueda haber en los próximos días sean “positivas” y que el juego de España ponga al conjunto como uno de los mejores del campeonato antes del partido contra Uruguay.

Así están Lamine Yamal y Nico Williams

Sobre el estado de forma de algunos jugadores como Lamine Yamal o Nico Williams para el debut en Estados Unidos, el presidente de la RFEF comentó que la decisión de si podrán estar de inicio en el primer juego “corresponde al entrenador” , y aseguró que “las cosas van bien” y que está habiendo “una magnífica convivencia” en el grupo concentrado en Chattanooga (Tenesse).

https://www.bbc.com/mundo/articles/c8jvj2l43d2o España llega al Mundial con una nueva generación joven encabezada por Lamine Yamal, que con apenas 18 años aporta un factor diferencial. James Gill - Danehouse/Getty Images

Respecto a los partidos amistosos de los últimos días en los que España se enfrentó con Irak y Perú, Louzán quiso pedir disculpas por este último y el horario en el que fue jugado (las 4:00 de la madrugada de España), pero agradeció la acogida que tuvo España en México.

“Estar aquí en México, que es una prolongación de España en Latinoamérica, es muy bonito y de verdad que los jugadores, staff y todos los estamos con el equipo hemos visto que venir aquí nos hace la vida”, reconoció el dirigente de 58 años.

España debuta en Atlanta el próximo 15 de junio, cuatro días después del partido inaugural entre México y Sudáfrica y volverá a Guadalajara el 26 en el que podría ser el partido decisivo para conocer cuál será el rival de la Roja en dieciseisavos de final.

EFE