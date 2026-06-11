Pronostican lluvias y probables tormentas eléctricas para el debut de Uruguay ante Arabia Saudita, al igual que en los estrenos de México, Brasil, Ecuador y Colombia en el Mundial 2026

Las selecciones de Uruguay, México, Brasil, Ecuador y Colombia cuentan con pronósticos meteorológicos que prevén posibilidad de lluvia en sus estrenos para el Mundial 2026, mientras que la vigente campeona, Argentina, tendrá un debut de tiempo estable, soleado y con una máxima de 27 grados centígrados.
El Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, está en el foco climático por las elevadas temperaturas que se esperan entre el 11 de junio y el 19 de julio.
Staff's members evacuate the pitch following a storm alert during the FIFA Club World Cup 2025 Group A football match between Brazil's Palmeiras and Egypt's Al-Ahly at the MetLife stadium in East Rutherford, New Jersey on June 19, 2025. FRANCK FIFE / AFP
Tormenta eléctrica en las inmediaciones del MetLife Stadium
Foto: AFP
De hecho, según un estudio de Climate Central, de los 104 partidos del calendario habrá 97 que se disputarán en condiciones desfavorables para el jugador y que, por tanto, podrían tener un ritmo más lento.
Uruguay vs Arabia Saudita: lluvia, calor y probable actividad eléctrica
La selección uruguaya, que debuta este lunes 15 de junio a las 19:00 ante Arabia Saudita en Miami, lo hará con un 70 % de probabilidad de chubascos sin descartar tormentas eléctricas.
En caso de actividad eléctrica, se podría detener el partido por al menos media hora, tal y como prevé el protocolo estadounidense en caso de rayos a nueve millas alrededor (15 kilómetros, aproximadamente) de un estadio sin techar.
La máxima para este duelo se prevé cercana a los 33 grados.
Darwin Núñez selección uruguaya
Darwin Núñez en los entrenamientos en el Complejo de la AUF previo al viaje al Mundial 2026
@URUGUAY
Estreno con posibilidad de lluvia: la tormenta Boris en México
Sin embargo, hay varias selecciones que podrían ver cómo en sus primeros partidos de la fase de grupos los chubascos refresquen las altas temperaturas.
México, una de las tres anfitriones de este Mundial, será la encargada de dar el pistoletazo de salida ante Sudáfrica en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio (16:00 horas), día para el que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mexicano prevé intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes, con un 80 % de probabilidad, debido a la tormenta tropical Boris que ya ha dejado estragos en los aledaños del mítico recinto.
Colombia, que juega en la misma instalación unos días después, el 17, podría también sufrir lluvias debido al mismo fenómeno.
https://www.bbc.com/mundo/articles/cd0mgg47ry3o
El Estadio Azteca, en Ciudad de México, se convertirá en el primer recinto de la historia en albergar partidos inaugurales de tres Copas del Mundo distintas: 1970, 1986 y 2026.
Getty Images
Brasil, pentacampeona del mundo, comienza el torneo el sábado 13 de junio ante Marruecos en Nueva Jersey, con una previsión de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de un 40 % de probabilidad de chubascos; cielo parcialmente soleado y una temperatura máxima cercana a los 29 °C.
Además, Ecuador cuenta con un 40 % de probabilidad de lluvia en la jornada de su partido ante Costa de Marfil del 14 de junio en Filadelfia, con 34 grados de máxima.
La campeona, tiempo soleado y 27 grados de máxima
Argentina, que inicia la defensa de su corona ante Argelia el martes 16 de junio en Kansas, lo hará con un clima más liviano, en una jornada mayormente soleada y con una temperatura máxima cercana a los 27 grados.
Paraguay disputará el duelo ante la anfitriona Estados Unidos el 12 de junio en Los Ángeles, en un día soleado, con una máxima de unos 25 grados que, sobre la hora del duelo, se nublará ligeramente y presentará una mínima de alrededor de 17 grados.
El sábado 13 debutará Haití en lo que es el segundo mundial de su historia, tras el de 1974. Lo hará ante Escocia en Boston, en un día que se prevé mayormente soleado, con una máxima de unos 32 grados.
Y Panamá, el 17 de junio ante Ghana, en Toronto, jugará con un pronóstico general de sol con intervalos nubosos, aunque por la tarde con ligera posibilidad de que caiga algún chubasco, similar a lo que marca en días anteriores el Servicio Meteorológico de Canadá.
Con base en EFE