Así fue la primera práctica de la selección uruguaya en México a cinco días de su debut en el Mundial 2026, sin Araujo y con Valverde y De Arrascaeta sin pisar la cancha

Este miércoles por la tarde la selección uruguaya realizó su primer entrenamiento en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen , México , a cinco días de su debut en el Mundial 2026 contra Arabia Saudita . Tres casos marcaron las principales novedades de la jornada: los de Federico Valverde, Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta.

La Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) pidió a la prensa llegar al complejo donde se hospeda Uruguay a las 17:00 de Playa del Carmen, pero desde mucho antes ya había varios periodistas y personas presentes . En un principio se pensaba que solo iba a concurrir prensa , pero finalmente una gran cantidad de hinchas de la selección lograron pasar .

Algunos contaron a Referí que consiguieron ingresar gracias a algún contacto . Otros son empleados o conocen a algún empleado de Mayakoba y obtuvieron un pase. Unos uruguayos residentes en Playa del Carmen destacaron la "alegría" que sienten de poder estar cerca de la selección , algo que parecía muy lejano en esta ciudad de México.

Cerca de las 17:00 la gente esperando para ingresar ya rondaba las 60 personas , entre los que se cuenta a los niños de El Pueblo Puerto Aventuras , un club de baby fútbol (en México no tienen esa denominación) de un condominio cercano que gracias a un padre empleado del Mayakoba logró acceder al entrenamiento, con el aval de la AUF. Incluso les regalaron camisetas celestes con el número 26 detrás.

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A pocos minutos de las 18:00, alrededor de media hora después de que el público presente pasara el control de acceso y con un diluvio corto en el medio (algo común en esta zona), la prensa pudo pasar. Para llegar a la cancha del hotel hay que caminar por el medio de un gran campo de golf y algunos caminos de tierra, hasta que en un momento aparece el campo de juego, con un gimnasio techado a un costado.

La ausencia de Ronald Araujo y el entrenamiento diferenciado de Giorgian de Arrascaeta

La prensa fue ubicada en el costado de la cancha opuesto a donde la selección entrenaba en el gimnasio. De cerca se puede confirmar lo que adelantó a Referí Gonzalo Güelman Ros, gerente general del Mayakoba, antes de la llegada de la selección al hotel: la cancha "es un billar". Daban ganas de tirar una pelota y meterse a jugar, pero el único que estaba entrenando en ese inmaculado césped era Felipe Ortiz, golero juvenil de Deportivo Maldonado que integra el equipo de sparrings de la celeste.

La primera novedad que saltó a la vista fue el entrenamiento de Giorgian de Arrascaeta. Mientras todo el plantel realizaba ejercicios de fuerza, en su mayoría de tren superior (press de banca y hombros, algo de remo), Giorgian estaba haciendo bicicleta, al lado del fisioterapeuta del Flamengo que viajó con la delegación para acompañar la recuperación del desgarro y la fractura de clavícula que sufrió el 10.

El entrenamiento diferenciado de Giorgian de Arrascaeta en la primera práctica de Uruguay en México El entrenamiento diferenciado de Giorgian de Arrascaeta en la primera práctica de Uruguay en México Video: Joaquín Pisa

Los periodistas, fotógrafos e hinchas presentes trataron de seguir el entrenamiento en gimnasio con el zoom de sus celulares y cámaras, y con el pasar de los minutos una ausencia empezó a ser cada vez más mencionada: la de Ronald Araujo.

El zaguero, que en los últimos días realizó un viaje exprés a España para atender el micro desgarro que sufrió en uno de los últimos entrenamientos de la selección antes de viajar a México, no estuvo presente en el entrenamiento.

Es más que probable que ni Giorgian ni Araujo estén presentes en los dos primeros partidos de Uruguay, ante Arabia Saudita y Cabo Verde, y su presencia ante España se verá de acuerdo a la evolución de sus respectivas recuperaciones.

Federico Valverde no corrió en cancha

IMG_5267 Federico Valverde en el grupo de futbolistas que realizaban trabajos en bicicleta Foto: Joaquín Pisa

Luego de cerca de media hora de gimnasio, los tres goleros y un primer grupo de diez jugadores bajó a la cancha: los arqueros, junto con Ortiz, realizaron algunos pases y disparos, mientras que los futbolistas hicieron unos trotes de entre 70 y 80 metros de largo con una intensidad media.

Tras unos pocos minutos, el primer grupo de futbolistas salió del campo y entró otro conjunto de diez jugadores. Además de Giorgian y Ronald, otro integrante del plantel tampoco pisó el césped en la primera práctica: Federico Valverde.

El 8 del Real Madrid y la selección uruguaya era uno de los nombres más repetidos (y gritados) por los niños presentes. Inclusive, dos niños de México dijeron a Referí que fueron al entrenamiento porque son "hinchas de Valverde", y hasta llevaron su camiseta del Real y figuritas especiales de él para que las firme.

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Fuentes de la AUF confirmaron a Referí que el mediocampista realizó un "regenerativo en bicicleta", negando así una posible lesión. Como ya informó este medio este martes, y ratificaron distintas fuentes en las últimas horas, el futbolista será titular en el debut ante Arabia arrancando como extremo derecho.

Otro que solo hizo gimnasio, bicicleta y no pasó por la cancha fue José María Giménez, que sigue en el proceso de recuperación del esguince del tobillo derecho que sufrió en el partido entre el Atlético de Madrid y el Celta de Vigo, el pasado 9 de mayo.

Cerca de las 18:40 el personal de la AUF comunicó a la prensa que debía abandonar el entrenamiento. Algunas personas del público que pudieron quedarse comentaron a Referí que tras la salida de los periodistas los jugadores no realizaron ningún movimiento con pelota, solo corrieron un rato más por turnos y después se acercaron al público para firmar autógrafos y sacarse algunas fotos.

La selección volverá a entrenar este jueves por la tarde. Aún no está confirmado si el entrenamiento será abierto a la prensa, ya que Marcelo Bielsa tiene la potestad de pedir que uno de los entrenamientos previos a los partidos sea cerrado.