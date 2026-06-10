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La increíble entrevista que brindó Marcelo Bielsa al llegar a México con la selección uruguaya: respondió a cinco preguntas con 26 palabras y en 38 segundos

La selección uruguaya que debuta el lunes en el Mundial, llegó este miércoles de mañana a Playa del Carmen

10 de junio de 2026 13:05 hs
Marcelo Bielsa Conferencia de Prensa selección uruguaya previo al Mundial 2026

La selección uruguaya llegó este miércoles de mañana a Playa del Carmen, donde concentrará para el Mundial 2026 en el que debutará el lunes ante Arabia Saudita, y al bajar del avión el entrenador Marcelo Bielsa brindó una entrevista a Directv, que tiene los derechos para Uruguay del torneo de FIFA.

La sorpresa fue mayúscula cuando el entrenador comenzó a responder una a una las preguntas, con respuestas escuetas, cuando Bielsa suele extenderse en sus explicaciones y realizar conferencias de prensa llenas de conceptos.

La entrevista con Bielsa a la llegada de la selección, que tuvo cinco preguntas, se extendió durante 38 segundos y el entrenador respondió a todas las preguntas en 26 palabras.

Así fue el diálogo entre la periodista y Bielsa:

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Un Mundial más, esta vez con Uruguay, ¿qué expectativa?

Bueno. Mucha ilusión.

¿Cómo trabajó en los últimos días teniendo en cuenta los futbolistas lesionados?

No. Sin inconvenientes.

¿Cómo está Ronald después del viaje a Madrid?

Normal.

¿Sirvió ese viaje exprés y ese tratamiento?

Veremos con el tiempo.

¿Cómo trabajó pensando en el debut con Arabia?

Bueno. Tuvimos tiempo suficiente para preparar el partido.

¿Ya tiene usted el 11 en la cabeza o se va a definir en estos días?

Lo voy a definir en estos días.

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