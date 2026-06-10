EN VIVO Referí en Playa del Carmen: la selección uruguaya aterriza en el Mundial 2026; seguí la llegada de la celeste a la concentración en México

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Ceremonia maya y el buen antecedente del hotel

El Complejo Mayakoba tiene como uno de sus gerentes a un uruguayo, Martín Rodríguez, quien está en México desde 2007, quien contó a Referí que todos los equipos mexicanos que concentran ahí son campeones.

Además, reveló que le van a hacer una pequeña ceremonia maya a la delegación en la llegada para proteger el entorno.

“Si no salen campeones no va a ser por nosotros”, dijo Rodríguez. “Ya les dije a todos los empleados que se pongan la celeste”.