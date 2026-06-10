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El Observador / Mundial 2026 / REFERÍ EN EL MUNDIAL 2026

EN VIVO Referí en Playa del Carmen: la selección uruguaya aterriza en el Mundial 2026; seguí la llegada de la celeste a la concentración en México

La delegación celeste viajó este martes a la noche desde el Aeropuerto de Carrasco, donde tuvo una calurosa despedida

10 de junio 2026 - 8:49hs

Así se espera a la selección uruguaya en su hotel de Playa del Carmen

El Observador | Joaquín Pisa

Por  Joaquín Pisa

EN VIVO

Por Joaquín Pisa, enviado a Playa del Carmen

La selección uruguaya llega este miércoles a México, aterrizando de forma oficial en el Mundial 2026, para instalarse en Playa del Carmen, donde tendrá su concentración durante la primera fase del torneo.

El vuelo salió con un retraso de 55 minutos, por lo que el arribo a México tendrá una demora.

Blog en vivo de Referí desde Playa del Carmen:

Live Blog Post

Cien habitaciones para la delegación uruguaya

La delegación uruguaya contará con 100 habitaciones a su disposición, según dijo la gerenta de relaciones públicas del Complejo Mayakoba.

Los 26 jugadores estarán en habitaciones para dos personas.

Hotel Fairmont Mayakoba selección uruguaya Mundial 2026 habitaciones 1
Live Blog Post

¿Qué hará la selección uruguaya en su primer día en México?

Durante la jornada de este miércoles la delegación cumplirá con distintas actividades protocolares organizadas por la FIFA, como charlas introductorias, el media day, visita de la comunidad y más.

Además, está previsto un entrenamiento a la tarde.

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El perro con la camiseta celeste

El gerente general del Complejo Mayakoba, Gonzalo Güelman, quien trabajó 11 años en el Conrad de Punta del Este y es hincha de Nacional, le puso la camiseta de Uruguay a su perro, Glenn, para esperar a la selección.

El gerente general del Complejo Mayakoba, Gonzalo Güelman, quien trabajó 11 años en el Conrad de Punta del Este y es hincha de Nacional, le puso la camiseta de Uruguay a su perro, Glenn, para esperar a la selección.
El gerente general del Complejo Mayakoba, Gonzalo Güelman, quien trabajó 11 años en el Conrad de Punta del Este y es hincha de Nacional, le puso la camiseta de Uruguay a su perro, Glenn

El gerente general del Complejo Mayakoba, Gonzalo Güelman, quien trabajó 11 años en el Conrad de Punta del Este y es hincha de Nacional, le puso la camiseta de Uruguay a su perro, Glenn

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Uruguay rumbo al hotel

Se espera que en 20 minutos llegue la selección al Complejo Mayakoba.

Live Blog Post

El jacuzzi que pidió la selección y la limpieza en la playa

Rodríguez también contó que uno de los pedidos especiales que hizo la selección uruguaya al hotel fue el de un jacuzzi especial.

Además, señaló que limpian día a día las playas para evitar el sargazo y que en estos momentos el hotel cuenta con capacidad llena.

Hotel Fairmont Mayakoba selección uruguaya Mundial 2026
Hotel Fairmont Mayakoba, en Rivera Maya, fue elegido por la selección uruguaya para concentrar durante el Mundial 2026

Hotel Fairmont Mayakoba, en Rivera Maya, fue elegido por la selección uruguaya para concentrar durante el Mundial 2026

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Ceremonia maya y el buen antecedente del hotel

El Complejo Mayakoba tiene como uno de sus gerentes a un uruguayo, Martín Rodríguez, quien está en México desde 2007, quien contó a Referí que todos los equipos mexicanos que concentran ahí son campeones.

Además, reveló que le van a hacer una pequeña ceremonia maya a la delegación en la llegada para proteger el entorno.

“Si no salen campeones no va a ser por nosotros”, dijo Rodríguez. “Ya les dije a todos los empleados que se pongan la celeste”.

Martín Rodríguez, el gerente uruguayo del Complejo Mayakoba donde concentra la selección en Playa del Carmen
Martín Rodríguez, el gerente uruguayo del Complejo Mayakoba donde concentra la selección en Playa del Carmen

Martín Rodríguez, el gerente uruguayo del Complejo Mayakoba donde concentra la selección en Playa del Carmen

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Sin hinchas de Uruguay

No hay presencia de hinchas de la selección uruguaya a la espera de los jugadores en el hotel; solo prensa y el embajador.

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El mensaje de bienvenida a la selección

El Complejo Mayakoba instaló un letrero para darle la bienvenida a la selección uruguaya.

El cartel para la selección uruguaya en el Complejo Mayakoba de Playa del Carmen
El cartel para la selección uruguaya en el Complejo Mayakoba de Playa del Carmen

El cartel para la selección uruguaya en el Complejo Mayakoba de Playa del Carmen

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Llueve en Playa del Carmen

Mientras se espera la llegada de la selección, se largó la lluvia en Playa del Carmen y desde el hotel brindaron paraguas a los periodistas y medios presentes.

Así se espera a la selección uruguaya en su hotel de Playa del Carmen
Así se espera a la selección uruguaya en su hotel de Playa del Carmen

Así se espera a la selección uruguaya en su hotel de Playa del Carmen

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El espectacular complejo que eligió la AUF

El complejo Mayakoba de Playa del Carmen, un recinto gigante con cuatro hoteles en su interior, fue el elegido por la AUF para que la selección uruguaya se hospede durante el Mundial 2026.

El punto elegido por la celeste está ubicado en una zona alejada del centro de Playa del Carmen, en una zona de grandes complejos residenciales y de hoteles.

Hotel Fairmont Mayakoba selección uruguaya Mundial 2026 2
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Presencia del embajador uruguayo en México

El embajador uruguayo en México, Santiago Wins, está a la espera del combinado y dijo a Referí que la Guardia Nacional se hizo cargo de todo el operativo de seguridad del hotel.

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Tranquilidad y mucha seguridad en el hotel de Uruguay

La concentración de la celeste en Playa del Carmen luce muy tranquila a la espera de la llegada de la selección. El arribo está previsto para la hora 06:50 local, dos horas más en Uruguay. El ingreso será por un acceso anexo.

Así se espera a la selección uruguaya en su hotel de Playa del Carmen
Así se espera a la selección uruguaya en su hotel de Playa del Carmen

Así se espera a la selección uruguaya en su hotel de Playa del Carmen

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La selección uruguaya llega a Playa del Carmen

La selección uruguaya viajó rumbo al Mundial 2026 y este miércoles llega a México, para continuar su concentración ya en el marco de la Copa del Mundo.

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