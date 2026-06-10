EN VIVO Referí en Playa del Carmen: la selección uruguaya aterriza en el Mundial 2026; seguí la llegada de la celeste a la concentración en México

Ceremonia maya y el buen antecedente del hotel
El Complejo Mayakoba tiene como uno de sus gerentes a un uruguayo, Martín Rodríguez, quien está en México desde 2007, quien contó a Referí que todos los equipos mexicanos que concentran ahí son campeones.
Además, reveló que le van a hacer una pequeña ceremonia maya a la delegación en la llegada para proteger el entorno.
“Si no salen campeones no va a ser por nosotros”, dijo Rodríguez. “Ya les dije a todos los empleados que se pongan la celeste”.
Martín Rodríguez, el gerente uruguayo del Complejo Mayakoba donde concentra la selección en Playa del Carmen
Martín Rodríguez, el gerente uruguayo del Complejo Mayakoba donde concentra la selección en Playa del Carmen
Foto: Joaquín Pisa