Ya piensa en 2030: "Estaré en el próximo Mundial", dijo el árbitro somalí rechazado por Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026 por "sospechoso"

El árbitro somalí Omar Artan , cuya entrada fue denegada a Estados Unidos en el Mundial 2026 , fue recibido como un héroe en su regreso a Mogadiscio y prometió que estará en la próxima edición del torneo, en 2030 de España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay .

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Más de cien aficionados esperaban fuera de la sección VIP del principal aeropuerto de la capital somalí, ondeando banderas nacionales, cuando Artan desembarcó entre vítores de un vuelo de Turkish Airlines.

"Estaré en el próximo Mundial y seguiré haciendo que Somalia esté orgullosa... Pese a lo que me ha ocurrido , no estoy desmotivado", declaró Artan a los periodistas.

"Lo trataron injustamente de tal manera que le duele a cualquier persona preocupada por la humanidad", declaró en el aeropuerto Mohamed Said, un funcionario del gobierno.

Omar Artan ha sido árbitro oficial de la FIFA desde 2018.

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"Sospechoso"

Artan, que en 2025 fue nombrado mejor árbitro masculino por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) fue devuelto por Estados Unidos el sábado, tras haber llegado al aeropuerto internacional de Miami.

Un portavoz del Departamento de Estado aseguró el martes a la AFP que Artan "es sospechoso de estar vinculado a presuntos miembros de organizaciones terroristas", lo que "inhabilita al viajero para ser admitido en Estados Unidos".

Gabon's forward #20 Denis Bouanga is shown the yellow card by Somali referee Omar Abdulkadir Artan during the Africa Cup of Nations (CAN) Group F football match between Gabon and Ivory Coast at the Grand Stadium in Marrakech on December 31, 2025. Award-wi El juez somalí Omar Abdulkadir Artan Foto: AFP

La FIFA confirmó que no formaría parte del Mundial, que arranca este jueves.

El nombramiento de Artan entre los 52 referís seleccionados para llevar el silbato en el Mundial 2026, que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá, había sido un motivo de orgullo para sus compatriotas.

El presidente de Somalia Hassan Sheikh Mohamud declaró en abril que Artan era "un símbolo de inspiración para una nueva generación de somalíes".

AFP