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El ex Nacional y actual volante de Palmeiras y la selección uruguaya, Emiliano Martínez, es pretendido por uno de los grandes de la MLS de Estados Unidos

El futbolista tomó parte del Mundial 2026 con la celeste, pero no le tocó jugar

24 de julio de 2026 15:13 hs
Emiliano Martínez es nuevo jugador de Palmeiras

Emiliano Martínez es nuevo jugador de Palmeiras

El volante uruguayo Emiliano Martínez, surgido en Nacional y que actualmente defiende a Palmeiras, es pretendido por uno de los más grandes clubes o franquicias de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El futbolista tomó parte del Mundial 2026 con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, aunque no le tocó jugar en ninguno de los tres encuentros ante Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

Emiliano Martínez con la nueva camiseta alternativa de Uruguay

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El grande de la MLS que lo pretende es Los Angeles Galaxy, según reveló ESPN Brasil este viernes, el equipo con más historia y además, fundador de lo que hoy es la MLS.

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Según el informe de ESPN Brasil, Palmeiras había aprobado el traspaso del uruguayo a Los Angeles Galaxy de la MLS de Estados Unidos, siempre y cuando los términos económicos fueran satisfactorios para la directiva.

No obstante, la frustración con la llegada de Danilo, de Botafogo, llevó al club a adoptar una postura más cautelosa con el uruguayo.

Emiliano Martínez, Facundo Torres y Joaquín Piquerez fueron decisivos para que Palmeiras le ganara el clásico a Corinthians por el Brasileirao

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Por lo tanto, la decisión de vender o retener al mediocampista está en manos del equipo.

En 2025 cuando llegó de Midtjylland, da Dinamarca, Palmeiras pagó por su ficha US$ 7,5 millones.

En lo que va de esta temporada, Emiliano Martínez disputó 18 partidos, nueve como titular, sin anotar goles ni brindar asistencias.

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