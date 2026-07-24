El ex Nacional y actual volante de Palmeiras y la selección uruguaya, Emiliano Martínez, es pretendido por uno de los grandes de la MLS de Estados Unidos

El volante uruguayo Emiliano Martínez , surgido en Nacional y que actualmente defiende a Palmeiras, es pretendido por uno de los más grandes clubes o franquicias de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

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El futbolista tomó parte del Mundial 2026 con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, aunque no le tocó jugar en ninguno de los tres encuentros ante Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

El grande de la MLS que lo pretende es Los Angeles Galaxy, según reveló ESPN Brasil este viernes, el equipo con más historia y además, fundador de lo que hoy es la MLS.

Emiliano Martínez hoy es uno de los futbolistas importantes en Palmeiras.

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Según el informe de ESPN Brasil, Palmeiras había aprobado el traspaso del uruguayo a Los Angeles Galaxy de la MLS de Estados Unidos, siempre y cuando los términos económicos fueran satisfactorios para la directiva.

No obstante, la frustración con la llegada de Danilo, de Botafogo, llevó al club a adoptar una postura más cautelosa con el uruguayo.

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Por lo tanto, la decisión de vender o retener al mediocampista está en manos del equipo.

En 2025 cuando llegó de Midtjylland, da Dinamarca, Palmeiras pagó por su ficha US$ 7,5 millones.

En lo que va de esta temporada, Emiliano Martínez disputó 18 partidos, nueve como titular, sin anotar goles ni brindar asistencias.