Arabia Saudita: el Messi árabe, fragilidad en pelota quieta y un historial de tres victorias, radiografía del primer rival de la selección uruguaya en el Mundial 2026

Arabia Saudita será el primer rival de la selección uruguaya en el Mundial 2026 . El partido está agendado para este lunes 15 de junio a la hora 19.00 de Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami. ¿Qué historial tienen? ¿Es un equipo complicado? ¿Quiénes son sus figuras? ¿Cómo clasificó? ¿Cómo juegan?

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Para los Halcones Verdes este será su octava participación tras el debut que se dio en Estados Unidos 1994. El entrenador era el argentino Jorge Solari , tío de Santiago Solari, ex Real Madrid que pasó por Peñarol en 2010.

Solo en esa ocasión pasaron a los octavos de final quedando en el resto eliminados en fase de grupos.

Mundial No habrá vuvuzelas en el Mundial 2026: qué objetos están prohibidos en los estadios y qué conductas pueden provocar la expulsión de hinchas El detrás de escena de la llegada de la selección uruguaya a Playa del Carmen para concentrar durante el Mundial 2026, con un perro hincha de la celeste Fase Resultado Goles Estados Unidos 1994 Grupo Holanda 1-2 Fuad Amin Estados Unidos 1994 Grupo Marruecos 2-1 Sami Al Jaber, Fuad Amin Estados Unidos 1994 Grupo Bélgica 1-0 Saeed Owairan Estados Unidos 1994 Octavos de final Suecia 1-3 Fahad Al Ghesheyan Francia 1998 Grupo Dinamarca 0-1 Francia 1998 Grupo Francia 0-4 Francia 1998 Grupo Sudáfrica 2-2 Sami Al Jaber, Yousuf Al Thunayan Corea-Japón 2002 Grupo Alemania 0-8 Corea-Japón 2002 Grupo Camerún 0-1 Corea-Japón 2002 Grupo Irlanda 0-3 Alemania 2006 Grupo Túnez 2-2 Yasser Al Qhatani, Sami Al Jaber Alemania 2006 Grupo Ucrania 0-4 Alemania 2006 Grupo España 0-1 Rusia 2018 Grupo Rusia 0-5 Rusia 2018 Grupo Uruguay 0-1 Rusia 2018 Grupo Egipto 2-1 Salman Al Faraj, Salem Al Dawsari Qatar 2022 Grupo Argentina 2-1 Salem Al Shehri, Salem Al Dawsari Qatar 2022 Grupo Polonia 0-2 Qatar 2022 Grupo México 1-2 Salem Al Dawsari

En su balance cuentan con 19 partidos jugados, tres victorias, dos empates y 14 derrotas con 14 goles a favor y 44 tantos en contra.

El delantero Sami Al Jaber es el único que jugó cuatro mundiales (1994 a 2006) anotando en tres de ellos. El golero Mohamed Al Deayea fue convocado a cuatro mundiales, jugó tres y tiene el récord de partidos jugados con 10.

En Canadá, Estados Unidos y México 2026 hay seis jugadores que alcanzarán tres mundiales: Ahmed Al-Dokhi, Hussein Abdulghani, Salem Al-Dawsari, Mohamed Kanno y Mohammed Al-Owais.

Salem Aldawsari, el Messi saudí

Embed - World Cup '94 -- Al Owairan -- Saudi Arabia vs Belgium

Tan pretencioso como equiparar el golazo de Saeed Owairan a Bélgica en 1994 con el de Diego Armando Maradona a los ingleses en 1986, es el apodo que tiene ganado Salem Aldawsari en su país: Messi.

Inmortal por el golazo del triunfo ante Argentina en el debut de Qatar 2022, el extremo de 34 años suma 26 goles en 107 presencias con los Halcones Verdes y comparte con Sami Al Jaber con el récord de goles en mundiales por su país (3).

Embed - aldawsari goal vs argentina

Jugador de Al Hilal solo tuvo un pasaje de seis meses en Villarreal en el que apenas jugó dos encuentros.

Sin embargo, viene de una gran temporada en su club que perdió el torneo contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Dio 10 asistencias e hizo 8 goles en la Saudi Pro League.

20260609 Arabia Saudita DANIEL JEFFERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Foto por DANIEL JEFFERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AUSTIN, TEXAS - JUNE 5: Salem Al-Dawsari #10 of Saudi Arabi controls the ball in the Salem Al-Dawsari Foto: Daniel Jefferson/Getty Images North America/Getty Images via AFP

A lo largo de su historia relativamente joven en mundiales, Arabia se ha nutrido siempre de jugadores que se desenvuelven en su liga local.

Solo en 2018 convocó a tres jugadores de LaLiga de España. Además de Al Dawsari también jugaron en Rusia, Yahya Al Shehri de Leganés y Fahad Al Muwallad de Levante. Aquello fue parte de un jugoso acuerdo que hizo LaLiga con la Federación de Fútbol de Arabia Saudí y General Sports Authority que es el órgano encargado del deporte en Arabia Saudita, un estado islámico organizado como una monarquía absoluta.

En esta ocasión, el único jugador convocado del extranjero es el lateral derecho Saud Abdulhamid.

Tiene 26 años, estuvo en la mira de Juventus, su ficha fue comprada por Roma y está cedido en Lens donde es generalmente suplente. Hizo un gran partido en el histórico triunfo ante la Argentina campeona de 2022.

El zaguero Hassan Altambakti y el volante central Nasser Aldawsari, ambos de Al Hilal, son otras de las figuras del equipo.

Hassan Kadish, lateral izquierdo, es importante en el ataque de la pelota quieta a pesar de no ser de los más altos del plantel y Feras Alburaikan muestra potencia y oportunismo para el gol como delantero de área.

Entrenadores de renombre y extranjeros

Georgios Donis, nuevo DT de Arabia Saudita Georgios Donis, nuevo DT de Arabia Saudita

Arabia Saudita fue la primera selección de la historia en cesar a un entrenador en pleno mundial y lo hizo nada menos que con el brasileño Carlos Alberto Parreira, que se tuvo que ir tras las dos primeras derrotas de Francia 1998 siendo el DT campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos 1994.

En Alemania 2006 el DT fue el brasileño Marcos Paquetá, en Rusia 2018 el hispano-argentino Juan Antonio Pizzi y en 2022 el francés Hervé Renard.

El italiano Roberto Mancini fue su sustituto, pero una derrota contra Indonesia le costó el cargo en noviembre de 2024, volviendo Renard que sorpresivamente fue cesado en marzo de este año para contratar al griego Georgios Donis al que apostaron para fortalecer la defensa del equipo.

Una Eliminatoria con más sombras que luces

El camino al Mundial 2026 fue complicado para los árabes.

La primera fase de grupos la solventaron sin complicaciones clasificando con Jordania dejando atrás a los débiles Pakistán y Tayikistán.

Sin embargo, en el segundo grupo quedaron a 10 puntos de Japón y a 6 de Australia, quienes lograron el pase directo al Mundial.

Los Halcones Verdes tuvieron que ir a un tercer grupo contra Irak e Indonesia. Fue un triangular a una sola ronda que se jugó en Yeda, por lo que fueron locales.

Con la misma diferencia de goles que Irak pero con más goles a favor, Arabia Saudita logró su clasificación al Mundial.

Fase Condición Rival Goles Fase de grupos 1 Local Pakistán 4-0 Saleh Alshehri 2, Abdulrahman Ghareeb*, Abdullah Radif* Fase de grupos 1 Visitante Jordania 2-0 Saleh Alshehri 2 Fase de grupos 1 Local Tayikistán 1-0 Salem Al-Dawsari Fase de grupos 1 Visitante Tayikistán 1-1 Firas Al Buraikan Fase de grupos 1 Visitante Pakistán 3-0 Firas Al Buraikan 2, Musab Al-Juwayr Fase de grupos 1 Local Jordania 1-2 Ali Lajami Fase de grupos 2 Local Indonesia 1-1 Musab Al-Juwayr Fase de grupos 2 Visitante China 2-1 Hassan Kadesh 2 Fase de grupos 2 Local Japón 0-2 Fase de grupos 2 Local Baréin 0-0 Fase de grupos 2 Visitante Australia 0-0 Fase de grupos 2 Visitante Indonesia 0-2 Fase de grupos 2 Local China 1-0 Salem Al-Dawsari Fase de grupos 2 Local Japón 0-0 Fase de grupos 2 Visitante Baréin 2-0 Musab Al-Juwayr, Abdulrahman Al Oboud* Fase de grupos 2 Local Australia 1-2 Abdulrahman Al Oboud Fase de grupos 3 Local Indonesia 3-2 Abu Al Shamat, Firas Al Buraikan 2 Fase de grupos 3 Local Irak 0-0

* Jugadores que no entraron en la lista de 26

En sus últimos cinco amistosos, Arabia Saudita perdió 4-0 con Egipto, cayó 2-1 con Serbia. Esas dos derrotas le costaron el cargo a Renard.

Ya con Donis de entrenador perdieron 2-1 con Ecuador, golearon 3-0 a Puerto Rico y empataron 0-0 con Senegal.

Es un equipo intenso, veloz, defensivamente organizado pero tiene como principal debilidad el juego de pelota quieta, vía por la cual tomó varios goles en Eliminatorias.

El equipo tiene un promedio de altura de 1,75 metros en sus jugadores de campo.

También sufre cuando, obligado por los resultados, tiene que adelantarse en el campo y dejar espacios en defensa.

A la hora de atacar es un equipo peligroso desde el extremo izquierdo por la velocidad y las diagonales que mete Aldawsari, jugador inquietante en lo individual y activador de las demás piezas de ataque.

Tiene algunos jugadores que van bien de arriba en pelota quieta y varios que rematan muy bien de media distancia.

En Rusia 2018 complicaron a Uruguay por la intensidad defensiva y su organización para presionar sobre la pelota. El partido se definió con un centro del Pato Sánchez y un gol de zurda de Luis Suárez tras mal salida del golero Mohammed Alowais que cuatro años después, en el triunfo 2-1 ante Argentina, fue elegido como MVP.

Radiografía del plantel de Arabia Saudita

Tienen un promedio de edad de 28 años y un promedio de estatura, sin incluir a los tres goleros, de