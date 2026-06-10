Arabia Saudita: el Messi árabe, fragilidad en pelota quieta y un historial de tres victorias, radiografía del primer rival de la selección uruguaya en el Mundial 2026

En su balance cuentan con 19 partidos jugados, tres victorias, dos empates y 14 derrotas con 14 goles a favor y 44 tantos en contra.
El delantero Sami Al Jaber es el único que jugó cuatro mundiales (1994 a 2006) anotando en tres de ellos. El golero Mohamed Al Deayea fue convocado a cuatro mundiales, jugó tres y tiene el récord de partidos jugados con 10.
En Canadá, Estados Unidos y México 2026 hay seis jugadores que alcanzarán tres mundiales: Ahmed Al-Dokhi, Hussein Abdulghani, Salem Al-Dawsari, Mohamed Kanno y Mohammed Al-Owais.
Salem Aldawsari, el Messi saudí
Embed - World Cup '94 -- Al Owairan -- Saudi Arabia vs Belgium
Tan pretencioso como equiparar el golazo de Saeed Owairan a Bélgica en 1994 con el de Diego Armando Maradona a los ingleses en 1986, es el apodo que tiene ganado Salem Aldawsari en su país: Messi.
Inmortal por el golazo del triunfo ante Argentina en el debut de Qatar 2022, el extremo de 34 años suma 26 goles en 107 presencias con los Halcones Verdes y comparte con Sami Al Jaber con el récord de goles en mundiales por su país (3).
Embed - aldawsari goal vs argentina
Jugador de Al Hilal solo tuvo un pasaje de seis meses en Villarreal en el que apenas jugó dos encuentros.
Sin embargo, viene de una gran temporada en su club que perdió el torneo contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Dio 10 asistencias e hizo 8 goles en la Saudi Pro League.
20260609 Arabia Saudita DANIEL JEFFERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Foto por DANIEL JEFFERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AUSTIN, TEXAS - JUNE 5: Salem Al-Dawsari #10 of Saudi Arabi controls the ball in the
Foto: Daniel Jefferson/Getty Images North America/Getty Images via AFP
A lo largo de su historia relativamente joven en mundiales, Arabia se ha nutrido siempre de jugadores que se desenvuelven en su liga local.
Solo en 2018 convocó a tres jugadores de LaLiga de España. Además de Al Dawsari también jugaron en Rusia, Yahya Al Shehri de Leganés y Fahad Al Muwallad de Levante. Aquello fue parte de un jugoso acuerdo que hizo LaLiga con la Federación de Fútbol de Arabia Saudí y General Sports Authority que es el órgano encargado del deporte en Arabia Saudita, un estado islámico organizado como una monarquía absoluta.
En esta ocasión, el único jugador convocado del extranjero es el lateral derecho Saud Abdulhamid.
Tiene 26 años, estuvo en la mira de Juventus, su ficha fue comprada por Roma y está cedido en Lens donde es generalmente suplente. Hizo un gran partido en el histórico triunfo ante la Argentina campeona de 2022.
El zaguero Hassan Altambakti y el volante central Nasser Aldawsari, ambos de Al Hilal, son otras de las figuras del equipo.
Hassan Kadish, lateral izquierdo, es importante en el ataque de la pelota quieta a pesar de no ser de los más altos del plantel y Feras Alburaikan muestra potencia y oportunismo para el gol como delantero de área.
Entrenadores de renombre y extranjeros
Georgios Donis, nuevo DT de Arabia Saudita
Georgios Donis, nuevo DT de Arabia Saudita
Arabia Saudita fue la primera selección de la historia en cesar a un entrenador en pleno mundial y lo hizo nada menos que con el brasileño Carlos Alberto Parreira, que se tuvo que ir tras las dos primeras derrotas de Francia 1998 siendo el DT campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos 1994.
En Alemania 2006 el DT fue el brasileño Marcos Paquetá, en Rusia 2018 el hispano-argentino Juan Antonio Pizzi y en 2022 el francés Hervé Renard.
El italiano Roberto Mancini fue su sustituto, pero una derrota contra Indonesia le costó el cargo en noviembre de 2024, volviendo Renard que sorpresivamente fue cesado en marzo de este año para contratar al griego Georgios Donis al que apostaron para fortalecer la defensa del equipo.
Una Eliminatoria con más sombras que luces
El camino al Mundial 2026 fue complicado para los árabes.
La primera fase de grupos la solventaron sin complicaciones clasificando con Jordania dejando atrás a los débiles Pakistán y Tayikistán.
Sin embargo, en el segundo grupo quedaron a 10 puntos de Japón y a 6 de Australia, quienes lograron el pase directo al Mundial.
Los Halcones Verdes tuvieron que ir a un tercer grupo contra Irak e Indonesia. Fue un triangular a una sola ronda que se jugó en Yeda, por lo que fueron locales.
Con la misma diferencia de goles que Irak pero con más goles a favor, Arabia Saudita logró su clasificación al Mundial.
|Fase
| Condición
| Rival
| Goles
|Fase de grupos 1
|Local
|Pakistán 4-0
|Saleh Alshehri 2,
Abdulrahman Ghareeb*, Abdullah Radif*
|Fase de grupos 1
|Visitante
|Jordania 2-0
|Saleh Alshehri 2
| Fase de grupos 1
|Local
|Tayikistán 1-0
|Salem Al-Dawsari
| Fase de grupos 1
|Visitante
|Tayikistán 1-1
|Firas Al Buraikan
| Fase de grupos 1
|Visitante
|Pakistán 3-0
|Firas Al Buraikan 2, Musab Al-Juwayr
| Fase de grupos 1
|Local
|Jordania 1-2
|Ali Lajami
| Fase de grupos 2
|Local
|Indonesia 1-1
|Musab Al-Juwayr
| Fase de grupos 2
|Visitante
|China 2-1
|Hassan Kadesh 2
| Fase de grupos 2
|Local
|Japón 0-2
|
|Fase de grupos 2
|Local
|Baréin 0-0
|
|Fase de grupos 2
|Visitante
|Australia 0-0
|
|Fase de grupos 2
|Visitante
|Indonesia 0-2
|
|Fase de grupos 2
|Local
|China 1-0
|Salem Al-Dawsari
| Fase de grupos 2
|Local
|Japón 0-0
|
|Fase de grupos 2
|Visitante
|Baréin 2-0
|Musab Al-Juwayr,
Abdulrahman Al Oboud*
|Fase de grupos 2
|Local
|Australia 1-2
|Abdulrahman Al Oboud
| Fase de grupos 3
|Local
|Indonesia 3-2
|Abu Al Shamat, Firas Al Buraikan 2
| Fase de grupos 3
|Local
|Irak 0-0
|
* Jugadores que no entraron en la lista de 26
En sus últimos cinco amistosos, Arabia Saudita perdió 4-0 con Egipto, cayó 2-1 con Serbia. Esas dos derrotas le costaron el cargo a Renard.
Ya con Donis de entrenador perdieron 2-1 con Ecuador, golearon 3-0 a Puerto Rico y empataron 0-0 con Senegal.
Es un equipo intenso, veloz, defensivamente organizado pero tiene como principal debilidad el juego de pelota quieta, vía por la cual tomó varios goles en Eliminatorias.
El equipo tiene un promedio de altura de 1,75 metros en sus jugadores de campo.
También sufre cuando, obligado por los resultados, tiene que adelantarse en el campo y dejar espacios en defensa.
A la hora de atacar es un equipo peligroso desde el extremo izquierdo por la velocidad y las diagonales que mete Aldawsari, jugador inquietante en lo individual y activador de las demás piezas de ataque.
Tiene algunos jugadores que van bien de arriba en pelota quieta y varios que rematan muy bien de media distancia.
En Rusia 2018 complicaron a Uruguay por la intensidad defensiva y su organización para presionar sobre la pelota. El partido se definió con un centro del Pato Sánchez y un gol de zurda de Luis Suárez tras mal salida del golero Mohammed Alowais que cuatro años después, en el triunfo 2-1 ante Argentina, fue elegido como MVP.
Radiografía del plantel de Arabia Saudita
Tienen un promedio de edad de 28 años y un promedio de estatura, sin incluir a los tres goleros, de
|Jugador
| Posición
| Equipo
| Edad
| Altura
|1- Nawaf Alaqidi
|Golero
|Al Nassr
|26
|1,86 m
| 2- Ali Majrashi
|Lateral derecho
|Al Ahli
|26
|1,69 m
| 3- Ali Lajami
|Zaguero
|Al Hilal
|30
|1,77 m
| 4- Abdulelah Alamri
|Zaguero
|Al Nassr
|29
|1,85 m
| 5- Hassan Altambakti
|Zaguero
|Al Hilal
|29
|1,83 m
| 6- Nasser Aldawsari
|Volante central
|Al Hilal
|27
|1,78 m
| 7- Musab Aljuwayr
|Volante interior
|Al Qadsiah
|22
|1,75 m
| 8- Ayman Yahya
|Lateral izquierdo
|Al Nassr
|25
|1,79 m
| 9- Feras Albrikan
|Centrodelantero
|Al Ahli
|26
|1,85 m
| 10- Salem Aldawsari
|Extremo izquierdo
|Al Hilal
|34
|1,73 m
| 11- Saleh Alshehri
|Centrodelantero
|Al Ittihad
|32
|1,84 m
| 12- Saud Abdulhamid
|Lateral derecho
|Lens (Francia)
|26
|1,72 m
| 13- Nawaf Bu Washl
|Lateral
|Al Nassr
|26
|1,73 m
| 14- Hassan Kadish
|Lateral izquierdo
|Al Ittihad
|33
|1,79 m
| 15- Abdullah Alkhaibari
|Volante central
|Al Nassr
|29
|1,75 m
| 16- Ziyad Aljohani
|Volante central
|Al Ahli
|24
|1,80 m
| 17- Khalid Alghannam
|Extremo izquierdo
|Al Ettifaq
|25
|1,71 m
| 18- Alaa Al Hejji
|Volante interior
|Neom
|30
|1,78 m
| 19- Abdullah Alhamdan
|Centrodelantaro
|Al Nassr
|26
|1,86 m
| 20- Sultan Mandash
|Extremo derecho
|Al Hilal
|31
|1,72 m
| 21-Mohammed Alowais
|Golero
|Al Ula Sudi
|34
|1,85 m
| 22- Ahmed Alkassar
|Golero
|Al Qadsiah
|35
|1,78 m
| 23- Mohamed Kanno
|Volante interior
|Al Hilal
|31
|1,91 m
| 24- Moteb Al Harbi
|Lateral izquierdo
|Al Hilal
|26
|1,77 m
| 25- Jehad Thikri
|Zaguero
|Al Qadsiah
|24
|1,84 m
| 26- Mohammed Abu Alshamat
|Lateral derecho
|Al Qadsiah
|23
|1,70 m