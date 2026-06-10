No habrá vuvuzelas en el Mundial 2026: qué objetos están prohibidos en los estadios y qué conductas pueden provocar la expulsión de hinchas

A menos de 24 horas del inicio de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA difundió el Código de Conducta para los estadios y confirmó la lista de objetos prohibidos para los hinchas de las 48 selecciones competidoras.

Las restricciones buscan reforzar las medidas de seguridad en las 16 sedes del torneo y se aplicarán a todos los asistentes, independientemente del partido o la ciudad en la que se dispute. Entre los vetos más llamativos aparecen las botellas reutilizables de agua, los instrumentos musicales, los punteros láser y las vuvuzelas.

Según la normativa de FIFA , estará prohibido ingresar con armas de cualquier tipo, explosivos, bengalas , fuegos artificiales, aerosoles, sustancias inflamables, herramientas de trabajo, cascos, elementos de protección corporal y cualquier objeto que pueda ser utilizado como proyectil.

Tampoco se permitirá el ingreso de bicicletas , monopatines, patines, pelotas inflables, frisbees, globos, sillas plegables ni objetos de gran tamaño que no puedan guardarse debajo de una butaca.

EN VIVO Referí en Playa del Carmen: la selección uruguaya aterriza en el Mundial 2026; seguí la llegada de la celeste a la concentración en México

Cómo fue la primera ceremonia inaugural de un Mundial en Uruguay 1930: austera, al estilo olímpico y cinco días después del primer partido

La FIFA también prohibió las bolsas no transparentes, mochilas que excedan las dimensiones permitidas y equipos electrónicos o de telecomunicaciones que puedan interferir con las transmisiones oficiales. Los trípodes, drones, palos para selfies y cámaras profesionales estarán sujetos a restricciones específicas.

image Mundial FIFA 2026

En materia de aliento, los hinchas no podrán ingresar con vuvuzelas, bocinas de aire, silbatos de gran potencia, punteros láser ni otros dispositivos capaces de generar ruido excesivo o interferir en el desarrollo de los encuentros.

Uno de los cambios que más repercusión generó entre los hinchas fue la decisión de FIFA de prohibir el ingreso de botellas reutilizables, incluso vacías. La medida fue incorporada días antes del comienzo del torneo y modificó una disposición previa que permitía llevar recipientes transparentes de hasta un litro.

El organismo explicó que la restricción responde a motivos de seguridad, ya que las botellas podrían ser utilizadas como objetos arrojadizos dentro de los estadios. Como alternativa, anunció que habrá estaciones de hidratación, zonas de enfriamiento y otros mecanismos para mitigar las altas temperaturas previstas en varias sedes.

Mundial 2026 | ¿Qué objetos podrán llevar los hinchas a los estadios?

La FIFA autorizó el ingreso de banderas y pancartas confeccionadas con materiales ignífugos (sustancias que resisten las altas temperaturas y no arden con facilidad), siempre que respeten los tamaños establecidos y no contengan mensajes ofensivos. Además, se permitirán bolsos transparentes dentro de las medidas reglamentarias y pequeños artículos personales como billeteras o carteras reducidas.

Las conductas prohibidas en los estadios del Mundial 2026: desde invadir la cancha hasta realizar apuestas

image MetLife Stadium

Según el Código de Conducta de la FIFA, además de los objetos prohibidos, los hinchas tampoco podrán realizar una serie de actividades dentro de los estadios del Mundial 2026. Entre las principales se encuentran:

Invadir el campo de juego o las zonas cercanas al césped.

Arrojar objetos, líquidos o sustancias hacia otras personas o hacia el terreno de juego.

Encender bengalas, fuegos artificiales, bombas de humo o cualquier dispositivo pirotécnico.

Bloquear pasillos, escaleras, accesos, salidas de emergencia o generar aglomeraciones peligrosas.

Ingresar a sectores restringidos, como áreas VIP, salas de prensa o zonas operativas.

Participar en conductas violentas, intimidatorias, amenazantes o que alteren el orden público.

Acosar, insultar o agredir física, sexual o verbalmente a otras personas, incluidos jugadores y autoridades.

Subirse a asientos, cercos, techos, plataformas de cámaras, árboles o cualquier estructura no habilitada para el público.

Cubrirse el rostro para ocultar la identidad, salvo por razones médicas, religiosas o culturales.

Realizar cánticos, expresiones o gestos políticos, ofensivos, discriminatorios o obscenos.

Desnudarse parcial o totalmente dentro del estadio.

Permanecer en evidente estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas.

Fumar o vapear fuera de las áreas especialmente habilitadas.

Utilizar dispositivos que generen ruidos excesivos y afecten el desarrollo del partido.

Colgar banderas o pancartas en estructuras del estadio sin autorización.

Realizar actividades comerciales, promocionales o publicitarias sin permiso de la FIFA.

Solicitar donaciones o hacer colectas dentro o en los alrededores del estadio sin autorización.

Participar en apuestas o actividades de juego vinculadas a los partidos.

Retransmitir en vivo información del partido, marcadores o contenidos difundidos por la organización.

Fotografiar procedimientos de seguridad o al personal de seguridad del evento.