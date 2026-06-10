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Cómo fue la primera ceremonia inaugural de un Mundial en Uruguay 1930: austera, al estilo olímpico y cinco días después del primer partido

Aquel 18 de julio de 1930, uno de cada diez montevideanos estaba en el Estadio Centenario

10 de junio de 2026 7:59 hs
Los uruguayos celebran uno de sus cuatro goles en la final contra Argentina del Mundial de 1930; el partido, que terminó 4-2, se disputó en el Estadio Centenario.
Los uruguayos celebran uno de sus cuatro goles en la final contra Argentina del Mundial de 1930; el partido, que terminó 4-2, se disputó en el Estadio Centenario.

El primer Mundial de Uruguay 1930 fue especial en todo. Tanto que la ceremonia inaugural se celebró cinco días después de que comenzase el torneo, cuando ya se habían disputado ocho encuentros.

Varios factores 'ayudaron' a ello. Las obras del estadio Centenario no habían concluido cuando empezó el Mundial.

El poster del Mundial de Uruguay 1930.
El poster del Mundial de Uruguay 1930.
El poster del Mundial de Uruguay 1930.

Y Uruguay no jugaba su primer partido hasta el 18 de julio, día en que, además, celebraba su fiesta nacional por el primer siglo de la jura de la Constitución.

Lejos de los fastos de los últimos Mundiales, con la culminación en este de 2026, que tendrá tres galas de inauguración, una por país anfitrión, la de Uruguay 1930 fue una ceremonia muy austera, al estilo olímpico’, con el desfile alrededor del campo de las delegaciones de las 13 naciones participantes, nueve americanas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú y Uruguay; y cuatro europeas: Bélgica, Francia, Rumanía y Yugoslavia.

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Jules Rimet y Raúl Jude
Jules Rimet, presidente de FIFA, le entrega la Copa del Mundo a Raúl Jude, presidente de la AUF, a su llegada a Montevideo; la fecha de El Diario es clara: 6 de julio de 1930, un día después de la llegada; nunca Rimet le entregó a Jude la copa en el Centenario, porque la misma no estuvo allí en la final del Mundial de 1930

Jules Rimet, presidente de FIFA, le entrega la Copa del Mundo a Raúl Jude, presidente de la AUF, a su llegada a Montevideo; la fecha de El Diario es clara: 6 de julio de 1930, un día después de la llegada; nunca Rimet le entregó a Jude la copa en el Centenario, porque la misma no estuvo allí en la final del Mundial de 1930

Como curiosidad; Estados Unidos desfiló bajo la pancarta de ‘Norteamérica’ y México como ‘Méjico’.

Aquel 18 de julio de 1930, uno de cada diez montevideanos estaba en el estadio Centenario (57.735 espectadores, según los datos oficiales de la Asociación Uruguaya de Fútbol) para presenciar el primer partido de la celeste contra Perú.

AME1098. LUQUE (PARAGUAY), 11/05/2026.- Fotografía del 8 de mayo de 2026 que muestra entradas a partidos de la Copa Mundial Uruguay 1930, exhibidas en el museo de la Conmebol, en Luque (Paraguay). La muestra contiene artículos casi centenarios, como una c
Entradas a partidos de la Copa Mundial Uruguay 1930, exhibidas en el museo de la Conmebol, en Luque

Entradas a partidos de la Copa Mundial Uruguay 1930, exhibidas en el museo de la Conmebol, en Luque

EFE

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