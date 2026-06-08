Ceremonia inaugural del Mundial 2026: cuándo y dónde es, qué se sabe del show y por dónde verla

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, abrirá esta semana el esperado torneo de la FIFA que en esta ocasión tendrá a 48 selecciones.

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El evento que dará inicio a la Copa del Mundo de la FIFA está programado para el jueves 11 de junio de 2026 .

Por primera vez en la historia del torneo, la organización dispuso un formato inédito con una triple inauguración simultánea para celebrar a los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, el puntapié inicial oficial y la primera gran fiesta tendrán lugar en el Estadio Azteca , que marcará un récord absoluto al convertirse en el único recinto del planeta en albergar tres aperturas mundialistas, tras las ediciones de 1970 y 1986.

El agite de los jugadores de la selección uruguaya en la fiesta privada de despedida antes de viajar al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá; mirá el video

España, rival de Uruguay en el Mundial 2026, llegó a México sin Lamine Yamal, Williams y Muñoz, en quienes confían que estén para el debut, y juegan este lunes ante Perú

https://www.bbc.com/mundo/articles/c1w4qe8pp9do El Estadio Azteca será conocido como Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026. Getty Images

¿A qué hora es la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

El espectáculo musical y cultural comenzará exactamente a las 14:30 (horario de Uruguay), 90 minutos antes de que ruede la pelota.

El partido inaugural, que enfrentará a la selección de México contra Sudáfrica por el Grupo A, comenzará a las 16:00 horas de Uruguay.

¿Dónde ver en vivo la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

Para el territorio uruguayo, los derechos de transmisión del Mundial 2026 están distribuidos en varias plataformas y canales, garantizando opciones tanto gratuitas como de pago:

Televisión abierta y gratuita: El evento se podrá ver por Canal 5, que adquirió los derechos para transmitir 32 partidos del torneo, incluyendo la inauguración, las semifinales, la final y todos los encuentros de la selección uruguaya.

Streaming gratuito: A través de la aplicación y web de Antel TV, en coproducción con los medios públicos.

Televisión por cable y streaming de pago: DirecTV y su plataforma DGO, así como el servicio de streaming Paramount+, transmitirán los 104 partidos del Mundial en vivo.

¿Qué se sabe del evento y artistas confirmados?

La FIFA ha preparado una apertura histórica bajo el lema "un mismo corazón", que combinará música, cultura y tecnología. El concepto creativo en suelo mexicano utilizará el tradicional papel picado como eje central de la escenografía.

0028832077.webp El colombiano J Balvin está evolucionando hacia un estilo más pop, algo que no todos sus fans reciben con entusiasmo. Getty Images

Entre los artistas confirmados para el show en el Estadio Azteca destacan grandes figuras de la música latina e internacional: Shakira, J Balvin, Maná, Los Ángeles Azules, Belinda y Danny Ocean.

Además, está previsto que Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy interpreten en vivo "DaiDai", una de las canciones oficiales del álbum del Mundial 2026.

1706647431850.webp Luisana Lopilato y Michael Bublé

Al día siguiente, el viernes 12 de junio, la fiesta continuará con ceremonias complementarias en Toronto (Canadá) y Los Ángeles (Estados Unidos), previo a los debuts de sus respectivas selecciones, contando con artistas como Alanis Morissette y Michael Bublé en suelo canadiense.