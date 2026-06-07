Mundial 2026: mirá cómo le fue a los rivales de Uruguay: Cabo Verde goleó otra vez y Arabia Saudita ganó con una buena diferencia

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa tuvo jornada libre este domingo en el Complejo Uruguay Celeste, al igual que lo que sucedió el domingo pasado, de cara a lo que será elMundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México que comienza en cuatro días, dos de sus rivales en el grupo jugaron en este fin de semana.

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En lo que es la preparación previa para su primera participación en una Copa del Mundo, Cabo Verde goleó otra vez, esta vez a Bermudas, tal como había hecho ante Serbia 3-0 la semana pasada, en tanto que Arabia Saudita venció 3-0 a Puerto Rico.

La nueva goleada de Cabo Verde Cabo Verde cerró su preparación para el Mundial 2026 con otro triunfo limpio, esta vez ante Bermudas, y reforzó la sensación de equipo hecho antes de estrenarse en la Copa del Mundo.

El 3 a 0 en Connecticut, Estados Unidos, tuvo más control que brillo, pero dejó una lectura nítida: los de Bubista encontraron pronto la forma de instalarse en campo rival, recuperar alto y acumular remates sin conceder casi nada. La primera media hora ya había marcado el tono, con Willy Semedo rozando el gol en un disparo al poste y Dailon Livramento perdonando de cabeza tras un buen centro de Ryan Mendes.