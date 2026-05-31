Mundial 2026: mirá cómo le fue a los rivales de Uruguay: Cabo Verde goleó a Serbia y la velocidad de Arabia Saudita en su gol a Ecuador; aquí el video

Mientras la selección uruguaya de Marcelo Bielsa tuvo jornada libre este domingo en el Complejo Uruguay Celeste de cara a lo que será el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México que comienza en 11 días, dos de sus rivales en el grupo jugaron entre la noche del sábado y este domingo.
En la preparación para su primera participación en una Copa del Mundo, Cabo Verde goleó a Serbia 3-0, en tanto que Arabia Saudita perdió 2-1 contra Ecuador.
Los partidos de los rivales de Uruguay en el Mundial 2026
Cabo Verde mostró su ambición desde el comienzo del partido y encontró la ventaja a los 11 minutos. Ryan Mendes asistió a Kevin Pina, quien definió para abrir el marcador.
Tras el gol, el conjunto africano se mostró sólido en defensa y logró neutralizar los intentos de reacción de Serbia, que tuvo dificultades para generar situaciones de peligro. Así, el 1-0 se mantuvo hasta el término del primer tiempo.
En el segundo, Cabo Verde volvió a golpear. Laros Duarte amplió la ventaja a los 59 minutos y, apenas 4' después, Gilson Benchimol marcó el tercer tanto para sellar el triunfo.
Cabo Verde se perfila como una de las selecciones capaces de dar la sorpresa en el Mundial.
Por su parte, el sábado a la noche en New Jersey, Estados Unidos, Arabia Saudita perdió 2-1 ante un conjunto de Ecuador con algunos suplentes, aunque mostró una enorme velocidad a la hora de marcar su tanto.
En cuanto a posesión de pelota, los árabes tuvieron el 59% contra solo el 41% de los ecuatorianos.
A su vez, Ecuador tuvo 11 remates al arco contra 10 de Arabia Saudita, por lo que la diferencia entre ambos no fue tan grande.
Sobre los 86 minutos, a pase de Al-Hajji, Mandash convirtió el descuento.
Aquí se puede ver ese gol: