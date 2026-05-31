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La razón por la que Federico Valverde estuvo en el Parque Capurro viendo a Fénix en la Segunda división profesional, mientras espera por el Mundial 2026

El volante fue a ver el encuentro contra Rentistas que terminó igualado 1-1

31 de mayo de 2026 15:56 hs
Federico Valverde estuvo presente en el Parque Capurro viendo a Fénix

Federico Valverde estuvo presente en el Parque Capurro viendo a Fénix

FOTO: CAFenix_

Federico Valverde tuvo este domingo jornada libre en los entrenamientos de la selección uruguaya que se prepara para viajar a disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México y al que viajarán en 9 de junio con todo el plantel. El volante celeste y de Real Madrid, aprovechó y concurrió al Parque Capurro por la mañana, para ver a Fénix por la Segunda división profesional, y a su amigo Fabián Píriz.

El técnico Marcelo Bielsa dio a conocer de manera oficial este domingo la lista de 26 jugadores que concurrirán a la Copa del Mundo.

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Como informó Referí, habrá 11 futbolistas de Uruguay que debutarán en este Mundial 2026, ya que nunca fueron a un Mundial.

Los celestes debutarán el próximo 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami a la hora 19.

Luego jugarán en el mismo escenario ante Cabo Verde, y terminarán su grupo en Guadalajara, México, contra España, uno de los grandes candidatos a llevarse el Mundial 2026.

Federico Valverde en el Parque Capurro

Faltando unos 15 minutos para que comenzara el partido entre Fénix y Rentistas, que terminó igualado 1-1, Federico Valverde llegó al Parque Capurro, cerca del mediodía de este domingo.

Poco después lo hizo otro compañero de la selección uruguaya: el arquero Santiago Mele, con pasado en los albivioletas.

Según pudo saber Referí, Valverde fue al Capurro para ver a su amigo Fabián Píriz, con quien lo une una amistad de muchos años, ya que ambos llegaron juntos a las divisiones formativas de Peñarol cuando los vio Néstor Goncálves y les pidió si querían ir a los manyas.

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Fede Valverde junto a Diego Rossi, Fabi&aacute;n P&iacute;riz e Iv&aacute;n Cart&eacute;s.

Fede Valverde junto a Diego Rossi, Fabián Píriz e Iván Cartés.

Con los aurinegros fue campeón uruguayo 2017.

Este domingo, Fabián Píriz fue suplente en Fénix que ganaba 1-0 con gol del exaurinegro Bryan Olivera, y luego le igualaron.

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