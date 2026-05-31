La razón por la que Federico Valverde estuvo en el Parque Capurro viendo a Fénix en la Segunda división profesional, mientras espera por el Mundial 2026

Federico Valverde tuvo este domingo jornada libre en los entrenamientos de la selección uruguaya que se prepara para viajar a disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México y al que viajarán en 9 de junio con todo el plantel. El volante celeste y de Real Madrid, aprovechó y concurrió al Parque Capurro por la mañana, para ver a Fénix por la Segunda división profesional, y a su amigo Fabián Píriz.

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El técnico Marcelo Bielsa dio a conocer de manera oficial este domingo la lista de 26 jugadores que concurrirán a la Copa del Mundo.

Por otra parte, en esta convocatoria de Marcelo Bielsa, hay más jugadores formados en Peñarol que en Nacional, y también más que jugaron en los carboneros que en los tricolores.

No hay, como en anteriores ediciones de Mundiales, ningún jugador de los grandes del fútbol uruguayo. La última vez fue en el Mundial Qatar 2022 con tres de Nacional y en el Mundial de Rusia 2018 con dos de Peñarol.

La bronca de Rodrigo Aguirre antes de sumarse a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 en su partido de este sábado a la noche; mirá el video

Mundial 2026: de la lista de 26 de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, seis se formaron en Peñarol y tres en Nacional, y ocho jugaron en los carboneros y seis en los tricolores

Como informó Referí, habrá 11 futbolistas de Uruguay que debutarán en este Mundial 2026, ya que nunca fueron a un Mundial.

Los celestes debutarán el próximo 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami a la hora 19.

Luego jugarán en el mismo escenario ante Cabo Verde, y terminarán su grupo en Guadalajara, México, contra España, uno de los grandes candidatos a llevarse el Mundial 2026.

Federico Valverde en el Parque Capurro

Faltando unos 15 minutos para que comenzara el partido entre Fénix y Rentistas, que terminó igualado 1-1, Federico Valverde llegó al Parque Capurro, cerca del mediodía de este domingo.

Poco después lo hizo otro compañero de la selección uruguaya: el arquero Santiago Mele, con pasado en los albivioletas.

Según pudo saber Referí, Valverde fue al Capurro para ver a su amigo Fabián Píriz, con quien lo une una amistad de muchos años, ya que ambos llegaron juntos a las divisiones formativas de Peñarol cuando los vio Néstor Goncálves y les pidió si querían ir a los manyas.

1655123283036.webp Fede Valverde junto a Diego Rossi, Fabián Píriz e Iván Cartés. Instagram

Con los aurinegros fue campeón uruguayo 2017.

Este domingo, Fabián Píriz fue suplente en Fénix que ganaba 1-0 con gol del exaurinegro Bryan Olivera, y luego le igualaron.