Fabián Estoyanoff fue invitado por Al-Nassr de Arabia Saudita, club al que defendió en 2015, debido a que el equipo que lidera Cristiano Ronaldo en el partido ante Damac seguramente se iba a proclamar campeón de la Saudi Pro League hace 10 días, como ocurrió. El uruguayo dejó un buen recuerdo de su pasaje por la institución y vio el título en persona, aunque contó que se durmió previamente y no pudo ver el entrenamiento del crack portugués que lo había invitado a observarlo.
La insólita anécdota que contó el Lolo Estoyanoff que había sido invitado hace 10 días por Cristiano Ronaldo a ver su entrenamiento en Arabia Saudita, y se quedó dormido con sus hijos
El exfutbolista estuvo en el país asiático a pedido de los dueños de Al-Nassr, luego de haber sido campeón en 2015 con el Polilla Da Silva como técnico