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La insólita anécdota que contó el Lolo Estoyanoff que había sido invitado hace 10 días por Cristiano Ronaldo a ver su entrenamiento en Arabia Saudita, y se quedó dormido con sus hijos

El exfutbolista estuvo en el país asiático a pedido de los dueños de Al-Nassr, luego de haber sido campeón en 2015 con el Polilla Da Silva como técnico

31 de mayo de 2026 16:20 hs
Fabián Estoyanoff con la camiseta de Al Nassr de Arabia Saudita
Fabián Estoyanoff con la camiseta de Al Nassr de Arabia Saudita

Fabián Estoyanoff fue invitado por Al-Nassr de Arabia Saudita, club al que defendió en 2015, debido a que el equipo que lidera Cristiano Ronaldo en el partido ante Damac seguramente se iba a proclamar campeón de la Saudi Pro League hace 10 días, como ocurrió. El uruguayo dejó un buen recuerdo de su pasaje por la institución y vio el título en persona, aunque contó que se durmió previamente y no pudo ver el entrenamiento del crack portugués que lo había invitado a observarlo.

El Lolo ya había sido campeón del mismo torneo en la temporada 2014-15 cuando llegó de la mano de Jorge "Polilla" Da Silva, quien ya lo había dirigido en Peñarol.

"Estoy muy feliz que se hayan acordado de mí y fui con mis hijos que estaba loco de la vida por ver a Cristiano Ronaldo", dijo Estoyanoff este domingo en el programa Punto Penal de canal 10.

Fabián Estoyanoff se durmió y no pudo ver a Cristiano Ronaldo entrenando

Fabián Estoyanoff contó una anécdota increíble que le sucedió en este viaje a Arabia Saudita para ver a Al-Nassr, su exequipo.

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"Cristiano Ronaldo nos invitó al entrenamiento para el otro día, y nos quedamos dormidos con mis hijos", contó el Lolo entre risas.

Hablando de su hijo menor, Enzo, contó que "estaba como loco" por haberse perdido ese entrenamiento, aunque "igual él y su hermano, tuvieron la posibilidad de verlo y de estar a un metro suyo. No pudimos compartir ese entrenamiento, pero lo vimos de cerca".

"No va a faltar ocasión para que tengamos otra oportunidad", indicó Estoyanoff.

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