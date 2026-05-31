A qué hora juegan hoy Deportivo Maldonado vs Nacional por el Torneo Intermedio y dónde verlo

El partido entre Deportivo Maldonado y Nacional por la tercera fecha del Torneo Intermedio 2026 se disputa en el Campus de Maldonado.

El encuentro correspondiente a la tercera jornada del Grupo B del Torneo Intermedio está programado para el domingo 31 de mayo de 2026.

El escenario designado para este cruce es el Estadio Domingo Burgueño Miguel, ubicado en el departamento de Maldonado.

Albion y Montevideo City Torque juegan un partido muy interesante por la tercera fecha del Torneo Intermedio

Mundial 2026: de la lista de 26 de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, seis se formaron en Peñarol y dos en Nacional, y ocho jugaron en los carboneros y seis en los tricolores

Torneo: Torneo Intermedio 2026 (Fecha 3).

Estadio: Domingo Burgueño Miguel.

¿A qué hora juegan Deportivo Maldonado vs Nacional?

El pitazo inicial del encuentro será a las 18:30 horas de Uruguay.

Las autoridades oficiales designadas por la Asociación Uruguaya de Fútbol para impartir justicia en este encuentro son:

Árbitro central: Mathías de Armas.

Asistentes: Héctor Bergaló y Alberto Píriz.

Cuarto árbitro: Juan Cianni.

VAR: Jonathan Fuentes y Richard Trinidad.

¿Dónde ver en vivo Deportivo Maldonado vs Nacional?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

¿Cómo llegan los equipos?

Nacional llega a este compromiso con el objetivo de consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones del Grupo B y sumar puntos vitales para la Tabla Anual. Tras su reciente eliminación de la Copa Libertadores, el equipo tricolor enfoca todas sus energías en el certamen local para asegurar su clasificación a las próximas competencias internacionales y pelear por el Campeonato Uruguayo.

Por su parte, Deportivo Maldonado busca hacerse fuerte en condición de local y escalar posiciones en su serie. El equipo fernandino cuenta con un antecedente favorable reciente ante este mismo rival, ya que en la undécima fecha del Torneo Apertura 2026 logró una victoria por 4 a 2 sobre Nacional.

El Torneo Intermedio divide a los clubes de la Primera División en dos series. Los puntos obtenidos en esta fase son de extrema importancia, ya que se acumulan en la Tabla Anual, la cual define las clasificaciones a las copas de Conmebol (Libertadores y Sudamericana) y otorga ventajas deportivas decisivas en la definición del título a fin de año.