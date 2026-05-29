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Se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores, con el partido estelar entre Cruzeiro y Flamengo: así quedaron los cruces

La Copa Libertadores 2026 se definirá en el Estadio Centenario de Montevideo el próximo 28 de noviembre

29 de mayo de 2026 12:43 hs
El trofeo de la Copa Libertadores&nbsp;

El trofeo de la Copa Libertadores 

@Libertadores

La Conmebol sorteó los octavos de final de la Copa Libertadores, que tendrán la serie estelar entre Cruzeiro y Flamengo, y el cruce entre dos de los verdugos de Nacional y Peñarol en el torneo.

El sorteo de la segunda fase del torneo se realizó luego del de la Copa Sudamericana, que determinó que el ganador del cruce entre Nacional y Tigre enfrentará a Montevideo City Torque, en un posible cruce entre los únicos dos equipos uruguayos que tendrán competencia internacional en el segundo semestre.

Cruzeiro y Flamengo representan la serie más interesante de los octavos de la Libertadores, que tendrá su final en el Estadio Centenario el 28 de noviembre, en un lado del torneo que también tendrá los cruces entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica, y el de Rosario Central contra Corinthians.

Del otro lado del cuadro el siempre favorito Palmeiras se enfrentará a Cerro Porteño, cruce que ya se dio en la fase de grupos y en el que los paraguayos finalizaron primeros.

Un año difícil: la fase de grupos de Nacional y Peñarol en la Copa Libertadores 2026 se metió en el podio de las peores de los grandes en el Siglo XXI

Copa Sudamericana: Nacional enfrentará a Montevideo City Torque en octavos de final si supera a Tigre

También se repetirá el enfrentamiento entre Fluminense e Independiente Rivadavia de Mendoza, sorpresa de la Libertadores que también superó a los brasileños liderando su zona con 16 puntos de 18.

El ganador de esta serie se enfrentará en cuartos de final con el ganador de un cruce que incluye a dos equipos que superaron a Nacional y Peñarol en sus grupos: Platense, que le sacó una victoria y un empate al Carbonero, y Coquimbo Unido, que salió primero en el grupo del Tricolor a pesar de perder y empatar con el equipo uruguayo.

Así quedaron los octavos de final de la Copa Libertadores:

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