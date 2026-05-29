Se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores, con el partido estelar entre Cruzeiro y Flamengo: así quedaron los cruces

La Conmebol sorteó los octavos de final de la Copa Libertadores , que tendrán la serie estelar entre Cruzeiro y Flamengo , y el cruce entre dos de los verdugos de Nacional y Peñarol en el torneo.

El sorteo de la segunda fase del torneo se realizó luego del de la Copa Sudamericana , que determinó que el ganador del cruce entre Nacional y Tigre enfrentará a Montevideo City Torque , en un posible cruce entre los únicos dos equipos uruguayos que tendrán competencia internacional en el segundo semestre.

Cruzeiro y Flamengo representan la serie más interesante de los octavos de la Libertadores, que tendrá su final en el Estadio Centenario el 28 de noviembre , en un lado del torneo que también tendrá los cruces entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica , y el de Rosario Central contra Corinthians.

Del otro lado del cuadro el siempre favorito Palmeiras se enfrentará a Cerro Porteño , cruce que ya se dio en la fase de grupos y en el que los paraguayos finalizaron primeros.

Un año difícil: la fase de grupos de Nacional y Peñarol en la Copa Libertadores 2026 se metió en el podio de las peores de los grandes en el Siglo XXI

También se repetirá el enfrentamiento entre Fluminense e Independiente Rivadavia de Mendoza, sorpresa de la Libertadores que también superó a los brasileños liderando su zona con 16 puntos de 18.

El ganador de esta serie se enfrentará en cuartos de final con el ganador de un cruce que incluye a dos equipos que superaron a Nacional y Peñarol en sus grupos: Platense, que le sacó una victoria y un empate al Carbonero, y Coquimbo Unido, que salió primero en el grupo del Tricolor a pesar de perder y empatar con el equipo uruguayo.

Así quedaron los octavos de final de la Copa Libertadores: