Un año difícil: la fase de grupos de Nacional y Peñarol en la Copa Libertadores 2026 se metió en el podio de las peores de los grandes en el Siglo XXI

Peñarol perdió 1-0 con Independiente Santa Fe este miércoles y quedó afuera de todas las copas internacionales . Sin embargo, y a pesar de que Nacional sí pasó a la Copa Sudamericana un día antes , desde la fecha anterior ya se sabía que ni el Carbonero ni el Bolso iban a seguir en la Copa Libertadores , en una de las peores campañas de los grandes en este torneo en el Siglo XXI.

Nacional culminó tercero en su Grupo B con 8 puntos , producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas , lo que le permitió pasar a la fase previa de los octavos de final de la Sudamericana. Peñarol, en tanto, cerró su zona último con 3 unidades, con tres empates y tres derrotas, sin conocer la victoria.

En total, entre ambos sumaron 11 puntos de 36 posibles , un porcentaje del 30,5% de los puntos obtenidos.

Según constató Referí, se trata de la tercera campaña más magra de los grandes en conjunto por las fases de grupos de la Copa Libertadores disputadas en el Siglo XXI.

Nacional espera a su rival en los playoffs de la Copa Sudamericana; mirá cómo están los grupos a falta de los últimos partidos de este jueves

Las duras declaraciones de Matías Arezo tras la eliminación de Peñarol de las copas internacionales: "No estuvimos a la altura, somos responsables"

Los dos representaron a Uruguay en la copa en 18 de las 27 Libertadores que se llevan disputadas del 2000 a la fecha, y solo en otras dos oportunidades habían terminado con menos puntos que en este 2026, en 2012 y 2014.

Además, solo en nueve de esos torneos superaron el 50% de los puntos, mientras que en las nueve ediciones restantes no llegaron a los 18 puntos necesarios para esa marca.

Las peores campañas de Nacional y Peñarol en la Copa Libertadores en el Siglo XXI

La peor fase de grupos conjunta de los grandes en la Copa Libertadores de este siglo fue la de 2014, cuando entre ambos solo sumaron 6 puntos de 36, un porcentaje del 16,6% de los puntos.

Ese año Nacional vivió la peor Copa Libertadores de su historia, al finalizar último con un solo punto en el grupo que compartió con Gremio, Atlético Nacional y Newell's Old Boys. Solo empató 2-2 con Atlético Nacional en Colombia y perdió el resto de sus partidos, con cuatro goles a favor y 13 en contra.

0000419868webp Nacional en la Copa Libertadores 2014 Foto: El Observador

A Peñarol no le fue mucho mejor: terminó tercero en su grupo con 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y tres derrotas. Quedó lejos de Santos Laguna y Arsenal de Sarandí –al único que venció–, que clasificaron con 13 y 12 puntos respectivamente, y apenas superó por dos puntos a Deportivo Anzoátegui, en una época en la que el tercer puesto no daba un pase a otra copa internacional (algo que se instauró en 2017).

Ese año el que mejor representó a Uruguay fue Defensor Sporting, que llegó a las semifinales del torneo por primera y única vez en su historia.

La segunda copa en este podio es la de 2012, en la que entre Nacional y Peñarol solo sumaron 10 puntos, un porcentaje del 27,8% de las 36 unidades posibles.

El Tricolor culminó su grupo tercero con 6 puntos, a siete de los clasificados Libertad y Vasco da Gama, y tres por encima de Alianza Lima. Ganó dos partidos (ante Vasco en Río y Alianza en el Gran Parque Central) y cayó en los cuatro restantes.

El Manya, que venía de ser subcampeón en 2011, quedó último con 4 unidades en un grupo que compartía con Universidad de Chile, Atlético Nacional (los clasificados) y Godoy Cruz. Ganó un partido (ante Godoy Cruz de local), empató otro y perdió los otros cuatro.

1732 Peñarol en la Copa Libertadores 2012 Foto: Peñarol

En nueve ediciones de las Libertadores del Siglo XXI al menos uno de los dos grandes no participó de la fase de grupos. Nacional tiene asistencia casi perfecta, ya que solo se perdió los grupos de la copa de 2015 tras quedar afuera en la fase previa con Palestino. Esa fue la única edición en la que ni Nacional ni Peñarol estuvieron en esa fase.

Para tomar dimensión del bajo número que representa apenas llegar a los 10 puntos entre dos equipos, Nacional logró superar esa cifra sin la presencia de Peñarol en cuatro oportunidades: 2008 (12 puntos), 2009 (14), 2010 (12) y 2023 (11).

El otro podio: las mejores fases de grupos de Libertadores de los grandes en este siglo

La mejor fase de grupos de los grandes del 2000 a la fecha fue la de 2020, cuando entre ambos sumaron 24 puntos de 36 posibles, un porcentaje del 66,7%.

Nacional cerró su fase de grupos más destacada del siglo al terminar primero en su zona con 15 puntos de 18, con cinco victorias y una sola derrota ante Racing, que finalizó segundo con 13 unidades. Estudiantes de Mérida y Alianza Lima fueron sus otros rivales.

Peñarol, por otra parte, finalizó tercero con 9 puntos en un grupo que compartió con los clasificados Jorge Wilstermann y Athletico Paranaense (que pasaron con 10 unidades) y Colo Colo. Ganó tres partidos y perdió los tres restantes.

y8gqaniywgrzp1eit1gdos Nacional alcanzó los cuartos de final de la Libertadores 2020, donde cayó con River Plate Foto: Conmebol

En otras dos ediciones Nacional y Peñarol juntaron 23 unidades de 36, un porcentaje del 63,9% de los puntos.

La primera fue en 2002, año en el que Peñarol culminó primero en su grupo por única vez en lo que va de este siglo. El Carbonero sumó 12 puntos y superó a su escolta El Nacional, y a los eliminados San Lorenzo y Real Potosí, con cuatro partidos ganados y dos perdidos.

Nacional terminó segundo en su zona con 11 unidades, detrás de Monarcas Morelia y por delante de Vélez Sarsfield y Sporting Cristal. Ganó tres encuentros, empató dos y perdió uno.

La copa que completa este podio es la de 2019, en la que Nacional volvió a salir segundo con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota. Quedó detrás de Cerro Porteño por diferencia de gol y superó a Atlético Mineiro y Zamora.

El Carbonero sumó 10 unidades pero volvió a quedar tercero, en una campaña recordada por la victoria ante el luego campeón Flamengo en Maracaná. Terminó con las mismas unidades que el Fla y que Liga de Quito, los clasificados, pero pasó a la Sudamericana por la diferencia de gol. Solo superó a San José de Oruro en la tabla.

Lucas Viatri festeja su gol para Peñarol ante Flamengo en Maracaná por la Copa Libertadores 2019 Lucas Viatri festeja el gol con el que Peñarol venció a Flamengo en el Maracaná, por la Copa Libertadores 2019 AFP

Las campañas de Nacional y Peñarol en las fases de grupos de la Copa Libertadores del Siglo XXI