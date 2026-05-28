"Aprovechen, laven ropa": meteorólogo anunció cuándo termina la niebla y vuelve el sol

El meteorólogo Guillermo Ramis aseguró este jueves que la niebla y las neblinas persistirán al menos hasta el viernes, aunque adelantó que hacia el fin de semana las condiciones comenzarán a mejorar y el domingo podría volver el sol.

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“ Anoche en vez de niebla hubo neblina ”, explicó Ramis durante su participación en Informativo Sarandí, donde señaló que en las primeras horas de la mañana había menos departamentos afectados por bancos de niebla.

El meteorólogo adelantó que el fenómeno persistirá durante las próximas horas debido al ingreso de aire frío desde la provincia de Buenos Aires. “ Yo creo que ya el sábado, domingo, desaparece un poco la niebla ”, sostuvo.

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Además, señaló que las temperaturas estarán dentro de valores normales para la época del año. “ Muy parecido a la semana pasada , pero un poquito más, un grado más, la máxima”, explicó.

El meteorólogo también respondió una consulta más doméstica vinculada al estado del tiempo: cuándo será conveniente lavar ropa.

“El fin de semana, ya les dije. El viernes de noche y tienden el sábado y el domingo. Principalmente el domingo porque va a estar algo soleado. Aprovechen, laven”, dijo.

Ramis sostuvo que jueves, viernes y sábado se mantendrán mayormente cubiertos, mientras que el domingo se presentará “nuboso”, pero con algunos momentos de sol.

El pronóstico para los próximos días

De acuerdo al informe brindado por Ramis en Informativo Sarandí, este jueves tendrá una mínima de 10 °C y una máxima de 14 °C, con cielo cubierto.

Para el viernes pronosticó una mínima de 9 °C y una máxima de 15 °C, también con cielo cubierto.

El sábado se espera una mínima de 12 °C y una máxima de 15 °C, nuevamente con abundante nubosidad.

En tanto, el domingo la mínima será de 11 °C y la máxima de 14 °C, con cielo nuboso y algunas mejoras.

El lunes continuará la abundante nubosidad, con temperaturas entre 10 °C y 13 °C, mientras que el martes se prevé una mínima de 9 °C y una máxima de 15 °C.

Para el miércoles, Ramis adelantó temperaturas algo más templadas, con máximas de entre 16 °C y 17 °C.