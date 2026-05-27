Peñarol vs Santa Fe EN VIVO por Copa Libertadores: mirá la formación que definió Diego Aguirre para el trascendente partido

Peñarol enfrenta a Independiente Santa Fe de Pablo Repetto, a la hora 21.30 en el Campeón del Siglo, en partido correspondiente a la última fecha del grupo E de la Copa Libertadores. Sin chances ya de pasar a octavos de final, el aurinegro está obligado a ganar para terminar tercero y jugar en el segundo semestre del año la Copa Libertadores.