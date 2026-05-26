A qué hora juegan Peñarol vs Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores y por dónde verlo

Peñarol e Independiente Santa Fe se enfrentan por la última fecha del grupo E de la Copa Libertadores en un partido decisivo porque están en juego una plaza para los octavos de final y otra para la Copa Sudamericana.

El partido correspondiente a la última fecha del Grupo E de la Copa Libertadores se disputa este miércoles 27 de mayo en el Estadio Campeón del Siglo .

El cotejo se llevará a cabo en el Estadio Campeón del Siglo.

Ministerio del Interior permitió a Peñarol que su público se vaya primero el miércoles en el partido ante Santa Fe por Copa Libertadores

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Operativo de seguridad para Peñarol vs Independiente Santa Fe

El Ministerio del Interior permitió que la parcialidad de Peñarol salga antes y que la de Santa Fe se quede una vez terminado el partido. Mirá los detalles en esta nota.

¿Dónde ver en vivo Peñarol vs Independiente Santa Fe?

La transmisión en vivo del partido internacional por la Copa Libertadores se puede seguir a través de la señal de cable de ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney+.

Entradas para Peñarol vs Independiente Santa Fe

La venta de localidades se realiza exclusivamente a través de la plataforma Tickantel. Los menores de hasta 10 años inclusive ingresan de forma gratuita al estadio.

Tribuna Cataldi: Socios $620 | Socios Adherentes y Generales $870.

Socios $620 | Socios Adherentes y Generales $870. Tribuna Damiani: Socios $870 | Socios Adherentes y Generales $1.240.

Socios $870 | Socios Adherentes y Generales $1.240. Tribuna Henderson: Socios $1.690 | Socios Adherentes y Generales $2.750.

Equipo arbitral

El encuentro cuenta con el siguiente equipo arbitral designado por Conmebol.

Árbitro principal: Kevin Ortega (Perú)

Kevin Ortega (Perú) Asistente 1: Michael Orue (Perú)

Michael Orue (Perú) Asistente 2: Jesús Sánchez (Perú)

Jesús Sánchez (Perú) Cuarto árbitro: Daniel Ureta (Perú)

Daniel Ureta (Perú) VAR: Carlos Orbe (Ecuador)

Carlos Orbe (Ecuador) AVAR: Byron Romero (Ecuador)

Información de contexto y antecedentes

El equipo dirigido por Diego Aguirre llega a este encuentro decisivo con la necesidad de obtener un triunfo para asegurar su continuidad en competiciones internacionales. Solo puede llegar al tercer puesto con lo que pasaría a jugar 16avos de final de Copa Sudamericana.

En el partido de ida disputado en el Estadio El Campín de Bogotá, Peñarol e Independiente Santa Fe empataron 1-1. En aquella ocasión, el conjunto colombiano se puso en ventaja con un gol de Emanuel Olivera, mientras que Matías Arezo anotó el empate definitivo para el equipo aurinegro tras una gran jugada individual.

En ese partido, Víctor Moreno le rompió los ligamentos de la rodilla a Leonardo Fernández.

El Grupo E de la presente edición del certamen continental se completa con la participación de Corinthians de Brasil y Platense de Argentina. Si Platense empata o gana, se clasificará a octavos. El Timao ya es primero.