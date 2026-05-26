Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

A qué hora juegan Peñarol vs Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores y por dónde verlo

Mirá todos los detalles del partido que Peñarol jugará este miércoles con Independiente Santa Fe en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores

26 de mayo de 2026 15:45 hs
Matías Arezo&nbsp;

Matías Arezo 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol e Independiente Santa Fe se enfrentan por la última fecha del grupo E de la Copa Libertadores en un partido decisivo porque están en juego una plaza para los octavos de final y otra para la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juegan Peñarol vs Independiente Santa Fe?

El partido correspondiente a la última fecha del Grupo E de la Copa Libertadores se disputa este miércoles 27 de mayo en el Estadio Campeón del Siglo.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Independiente Santa Fe?

El encuentro comienza a las 21.30 horas.

¿Dónde juegan Peñarol vs Independiente Santa Fe?

El cotejo se llevará a cabo en el Estadio Campeón del Siglo.

Querétaro hace uso de la opción de compra por Santiago Homenchenko; mirá la importante cifra que cobrará Peñarol por su pase

Ministerio del Interior permitió a Peñarol que su público se vaya primero el miércoles en el partido ante Santa Fe por Copa Libertadores

Operativo de seguridad para Peñarol vs Independiente Santa Fe

El Ministerio del Interior permitió que la parcialidad de Peñarol salga antes y que la de Santa Fe se quede una vez terminado el partido. Mirá los detalles en esta nota.

¿Dónde ver en vivo Peñarol vs Independiente Santa Fe?

La transmisión en vivo del partido internacional por la Copa Libertadores se puede seguir a través de la señal de cable de ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney+.

Entradas para Peñarol vs Independiente Santa Fe

La venta de localidades se realiza exclusivamente a través de la plataforma Tickantel. Los menores de hasta 10 años inclusive ingresan de forma gratuita al estadio.

  • Tribuna Cataldi: Socios $620 | Socios Adherentes y Generales $870.
  • Tribuna Damiani: Socios $870 | Socios Adherentes y Generales $1.240.
  • Tribuna Henderson: Socios $1.690 | Socios Adherentes y Generales $2.750.

Equipo arbitral

El encuentro cuenta con el siguiente equipo arbitral designado por Conmebol.

  • Árbitro principal: Kevin Ortega (Perú)
  • Asistente 1: Michael Orue (Perú)
  • Asistente 2: Jesús Sánchez (Perú)
  • Cuarto árbitro: Daniel Ureta (Perú)
  • VAR: Carlos Orbe (Ecuador)
  • AVAR: Byron Romero (Ecuador)

Información de contexto y antecedentes

El equipo dirigido por Diego Aguirre llega a este encuentro decisivo con la necesidad de obtener un triunfo para asegurar su continuidad en competiciones internacionales. Solo puede llegar al tercer puesto con lo que pasaría a jugar 16avos de final de Copa Sudamericana.

En el partido de ida disputado en el Estadio El Campín de Bogotá, Peñarol e Independiente Santa Fe empataron 1-1. En aquella ocasión, el conjunto colombiano se puso en ventaja con un gol de Emanuel Olivera, mientras que Matías Arezo anotó el empate definitivo para el equipo aurinegro tras una gran jugada individual.

En ese partido, Víctor Moreno le rompió los ligamentos de la rodilla a Leonardo Fernández.

El Grupo E de la presente edición del certamen continental se completa con la participación de Corinthians de Brasil y Platense de Argentina. Si Platense empata o gana, se clasificará a octavos. El Timao ya es primero.

Las más leídas

Nacional 74-87 Aguada: el aguatero ganó la tercera semifinal y quedó a un triunfo de liquidar la serie y meterse en otra final de Liga Uruguaya

La decisión de Defensa de la Competencia que plantea un nuevo escenario para los derechos de TV del fútbol uruguayo: ¿qué gana Tenfield frente a Torneos/Directv?

Los tres retornos que apronta Diego Aguirre en Peñarol para enfrentar a Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores

Mirá las secuelas que le quedaron a Federico Valverde tras su caída y golpe en la cabeza en el encontronazo con Aurélien Tchouaméni de Real Madrid

Temas

Peñarol Copa Libertadores

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos