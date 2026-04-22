¿Quién es Víctor Moreno, el jugador de Santa Fe que le rompió los ligamentos a Leonardo Fernández de Peñarol y por qué Jesús Valenzuela no cobró penal?

El jugador de Peñarol Leonardo Fernández fue operado este martes tras sufrir una rotura de ligamentos de la rodilla derecha. El futbolista fue intervenido en Madrid y estará alrededor de ocho meses afuera de las canchas.

Fernández se lesionó en el partido que Peñarol jugó contra Independiente Santa Fe el jueves 9 de abril en El Campín de Bogotá.

El partido estaba 1-1 cuando Fernández protagonizó su mejor jugada en el partido.

Fue a buscar un rebote al borde del área e intentó pegarle de volea, pero le erró a la pelota. Sin embargo, encaró al área, eludió a Helibelton Palacios y luego enganchó para eliminar las marcas de Jhojan Torres y Emanuel Olivera.

La gratitud de Leonardo Fernández desde Madrid, para retribuirle el saludo a Fénix con el cual debutó en Primera división hace 11 años

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Fue ahí cuando le cometieron penal. Primero Palacios lo desestabilizó de arriba con un contacto tal vez insuficiente para cobrar penal aunque para el colombiano Wilmar Roldán sí fue suficiente un toque similar para cobrarle pena máxima a Emanuel Gularte al marcar a Maravilla Martínez en la revancha de Peñarol ante Racing por octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Por eso Fernández no llegó afirmado a terminar la jugada de pierna derecha.

Fue entonces cuando apareció la humanidad de Víctor Moreno, tirándose con los dos pies con tapones extendidos para adelante, para despejar la jugada.

Moreno tiene 31 años, nació en Novita, Colombia, y ha desarrollado toda su carrera en el fútbol cafetero pasando por Orsomarso, Independiente Yumbo, Alianza, Independiente Medellín y Águilas Doradas, pasando a Independiente Santa Fe a comienzos de 2025.

Mide 1,84 metros, es marcador central y es diestro,

En la incidencia, Moreno jugó primero la pelota, pero luego impactó a Fernández en la pierna derecha y también a Gastón Togni que venía detrás. Ambos jugadores de Peñarol terminaron tendidos y doloridos por el impacto.

Moreno se levantó e hizo un gesto con el brazo como diciendo que no tenían nada y que tenían que levantarse. Se equivocó. En esa misma incidencia, Fernández, un colega, se lesionó de gravedad y deberá estar varios meses alejado de las canchas perdiéndose todo lo que resta de la Copa Libertadores.

20260409 Patada de Víctor Moreno a Leonardo Fernández, Copa Libertadores 2026, Independiente Santa Fe y Peñarol

Cabe decir que Moreno intentó jugar -y de hecho jugó primero la pelota-, pero la temeridad con la que se tiró sin medir el riesgo físico del rival y el impacto que generó ameritaba que se cobrara, sin dudas, penal.

El juez fue el venezolano Jesús Valenzuela. En el VAR estuvieron sus compatriotas Juan Soto y Marco Suárez.

Iban 85 minutos de juego y el partido se jugaba en Bogotá.

“Fue en la última jugada, que se tiró en una forma bastante desmedida el compañero del otro equipo. Me rompió el zapato y al mismo tiempo la rodilla me quedó un poquito inestable”, dijo Fernández luego del partido.

"Fue muy alevoso por la forma en que se tira, Es una lástima que me haya lesionado, más allá del resultado, porque se pueden conseguir más resultados. Después, que no haya cobrado el penal (el juez Jesús Valenzuela) es una sorpresa y más que nada que no haya ido al VAR. Son cosas que pasan; ahora para atrás no se puede ir", dijo este miércoles Fernández desde Madrid.

¿Qué le dijo Jesús Valenzuela a Leonardo Fernández después del partido de Santa Fe vs Peñarol?

"Al término del partido lo primero que atino, después de saludar a mis compañeros, es ir a preguntarle al árbitro, de buena manera para que no se lo tomara a mal, por qué no había cobrado penal y ni siquiera había ido al VAR, por la forma en la cual se tira el rival. Me contestó que entendió que había ido a la pelota y que por eso no lo cobraba", expresó Fernández este miércoles.

El antecedente de lesión de Leonardo Fernández en la Copa Libertadores

Fernández lleva jugados 107 partidos en Peñarol desde su llegada al club en enero de 2024 y hasta esa lesión experimentada ante Santa Fe solo se había perdido 14 encuentros, solo dos por lesión.

Esa lesión, que fue un esguince de rodilla, también la experimentó en Copa Libertadores, en la ida de octavos de final de 2025, contra Racing de Avellaneda.

La particularidad del caso es que en aquella ocasión tampoco le cobraron falta.

El infractor fue Nazareno Colombo, pero el juez Raphael Claus, de Brasil, no pitó porque dejó seguir la jugada ya que Fernández habilitó notablemente de taco a Javier Cabrera, antes de ser impactado.