La gratitud de Leonardo Fernández desde Madrid, para retribuirle el saludo a Fénix con el cual debutó en Primera división hace 11 años

Leonardo Fernández , el futbolista por el que hizo una gran apuesta Peñarol el año pasado tras haber tenido un brillante 2024 con los carboneros, se encuentra en Madrid, España, en donde este martes fue intervenido quirúrgicamente de la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha.

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El médico que tomó parte de la operación fue el Dr. Manuel Leyes una eminencia que ya intervino a Nahuel Herrera hace menos de un mes del hombro derecho, y que hizo lo propio con las rodillas de Zinedine Zidane, Luka Modric, Jude Bellingham, Éder Militao, Thibaut Courtois, todos de Real Madrid, y también a Luis Suárez de su rodilla derecha.

A su vez, este miércoles ya concurrió a la clínica, de la cual le habían dado el alta, para realizarse las primeras curaciones, y permanecerá 10 días en la capital española realizando fisioterapia, previo a lo que será su regreso a Montevideo.

El costo de la intervención quirúrgica, los pasajes y la estadía, corrieron por cuenta de Peñarol que abonó unos US$ 37.000 según informó una fuente del club a Referí.

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Mirá cuánto pagó Peñarol por el costo total de la operación de la rotura de ligamentos de Leonardo Fernández

El saludo de Fénix a Leonardo Fernández y su contestación

Leonardo Fernández debutó en Primera división defendiendo a Fénix hace ya 11 años, en mayo de 2015, con Rosario Martínez como entrenador.

Esto lo hizo dar el salto al exterior en 2019, tras ser goleador del Torneo Apertura con los albivioletas, con 12 tantos, y fue contratado por Tigres de México.

leo-fernández.webp Leonardo Fernández, de Fénix, goleador del Apertura Diego Battiste

Tras jugar en Universidad de Chile, Toluca y Fluminense con el que fue campeón de la Copa Libertadores de América 2023, Leonardo Fernández terminaría llegando a Peñarol.

Luego de lo que fue su lesión de ligamentos cruzados de la rodilla derecha jugando para los carboneros en el inicio de esta Copa Libertadores frente a Independiente Santa Fe de Bogotá, y tras su exitosa operación, Fénix le envió un saludo a través de sus redes sociales.

"¡Pronta recuperación, Leo!", escribieron desde el club de Capurro que ahora se encuentra en la Segunda división profesional.

fernandez fenix El saludo que le retribuyó Leonardo Fernández a Fénix

Desde España, Leonardo Fernández agradeció este gesto a través de Instagram: "Muchas gracias, mi querido ave!!!".