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La gratitud de Leonardo Fernández desde Madrid, para retribuirle el saludo a Fénix con el cual debutó en Primera división hace 11 años

Mientras se recupera de su intervención quirúrgica en su rodilla derecha, el jugador de Peñarol, no olvida su pasado

22 de abril de 2026 17:56 hs
Leonardo Fernández

Leonardo Fernández

Foto: Dante Fernández/Focouy

Leonardo Fernández, el futbolista por el que hizo una gran apuesta Peñarol el año pasado tras haber tenido un brillante 2024 con los carboneros, se encuentra en Madrid, España, en donde este martes fue intervenido quirúrgicamente de la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha.

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El saludo de Fénix a Leonardo Fernández y su contestación

Leonardo Fernández debutó en Primera división defendiendo a Fénix hace ya 11 años, en mayo de 2015, con Rosario Martínez como entrenador.

Esto lo hizo dar el salto al exterior en 2019, tras ser goleador del Torneo Apertura con los albivioletas, con 12 tantos, y fue contratado por Tigres de México.

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Leonardo Fern&aacute;ndez, de F&eacute;nix, goleador del Apertura

Leonardo Fernández, de Fénix, goleador del Apertura

Tras jugar en Universidad de Chile, Toluca y Fluminense con el que fue campeón de la Copa Libertadores de América 2023, Leonardo Fernández terminaría llegando a Peñarol.

Luego de lo que fue su lesión de ligamentos cruzados de la rodilla derecha jugando para los carboneros en el inicio de esta Copa Libertadores frente a Independiente Santa Fe de Bogotá, y tras su exitosa operación, Fénix le envió un saludo a través de sus redes sociales.

"¡Pronta recuperación, Leo!", escribieron desde el club de Capurro que ahora se encuentra en la Segunda división profesional.

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El saludo que le retribuy&oacute; Leonardo Fern&aacute;ndez a F&eacute;nix

El saludo que le retribuyó Leonardo Fernández a Fénix

Desde España, Leonardo Fernández agradeció este gesto a través de Instagram: "Muchas gracias, mi querido ave!!!".

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