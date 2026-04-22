Leonardo Fernández: el inicio de fisioterapia tras la operación de su rodilla, su fe para llegar a las finales de 2026 y su reconocimiento a Daniel Zarrillo

El volante de Peñarol Leonardo Fernández se operó el martes en Madrid, tras sufrir una rotura de ligamentos de rodilla, y este miércoles expresó sus primeras sensaciones tras iniciar la fisioterapia dando sus primeros pasos para una larga recuperación.

"Me siento bien, contento de salir de la operación de la manera que salí ayer. Hoy también las sensaciones fueron buenas. Tranquilidad y primer día de fisioterapia que también empieza a motivar esa recuperación" , contó a Convocados de El Espectador Deportes, entrevistado en Madrid por Soledad Sejas, periodista uruguaya radicada en España.

Sobre la cicatriz que le quedó en la rodilla de la pierna derecha, Fernández dijo: "Tuve una mejora bastante buena en ese sentido con los tajos que me hicieron, están muy contentos con eso. Pero lo que más contento me deja es que hayan quedado sorprendidos en cómo estaba la rodilla por dentro, que eso para el futuro es lo más importante y es lo que más me interesaba a mí; es muy bueno".

"Llegando acá vimos que lo mejor era operarse, dicho por el doctor (Manuel) Leyes, lo importante es que tomamos la buena decisión en momentos que nadie quiere, como ya dije, porque nadie quiere que le suceda algo así, pero a veces pasa, estamos con ese riesgo de tener lesiones, es una aceptación y ganas de querer recuperar", agregó.

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La foto de Leonardo Fernández luego de su operación de rodilla y el mensaje de ánimo que le dedicó Ignacio Ruglio; mirá el estado del presidente de Peñarol

Fernández agradeció todos los mensajes que recibió: "A veces no me ha dado para contestar todo, lo agradezco, gente que se tomó su tiempo para darme ánimo, darme para adelante, para la recuperación, ayuda; y el entorno cercano ya daba por descontado que iba a estar, así que agradecidos con ellos como siempre y dándole para adelante con este momento".

En su cuenta de Instagram, Fernández agradeció el mensaje de apoyo que le envió Fénix.

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"Traje una camiseta, ya la dediqué al doctor para que la cuelguen si quieren, con mucho gusto. La camiseta le gustó", dijo sobre Manuel Leyes, el médico que lo operó.

Su ilusión de llegar a la definición de la Liga AUF Uruguaya

"Lo dije antes de operarme y ahora, tengo la certeza de que como primero pongo a Dios por delante, con su ayuda y mi fe seguramente tenga una recuperación muy buena y confiado de que el proceso va a ser largo, pero al mismo tiempo con beneficios para llegar al término del campeonato con mucha fuerza y convencido de que así va a ser", expresó el 10.

"En el momento nunca imaginamos", dijo Fernández al ser consultado si al recibir el golpe que sufrió contra Independiente Santa Fe sintió que se había roto los ligamentos.

"La revisión médica estuvo rápida, pero no imaginamos que podía haber sido una cosa así. Es más, en el momento que sucede me tomo la rodilla porque sentí algo, pero no al punto de una rotura de ligamentos como sucedió. Supuse que algún tendón o algo se había estirado, no sé. El doctor (Daniel) Zarrillo tomó la decisión de hacerme una resonancia, bien acertado estuvo porque salió esto y no tocó otra que pasar por el bisturí", afirmó Fernández,

Leonardo Fernández destacó cómo procedió Daniel Zarrillo en Peñarol

El jugador valoró así cómo procedió el médico de Peñarol, Zarrillo.

El presidente Ignacio Ruglio dijo que había consultado a un "especialista" de rodilla en Uruguay y que decidió buscar una segunda opinión en España.

El martes, Marcelo Solomita, quien viajó a España pagándose sus gastos para acompañar a Fernández, reveló que el médico que dijo que Fernández tenía el ligamento roto fue el propio doctor de Peñarol, Zarrillo, y que Leyes, en España, llegó a la misma conclusión.

Es más, Fernández confirmó que el diagnóstico que hizo Zarrillo en Peñarol fue el mismo que hizo Leyes en Madrid.

"La rotura era total, del ligamento exterior", dijo Fernández.

Ruglio, en cambio, había dicho el martes de la semana pasada: "La rodilla está impecable, pero que tiene una pequeña lesión en la parte de afuera del ligamento. Tiene la rodilla muy firme, podría jugar, de hecho ayer hizo cosas con pelota, pero que también puede ser que eso después se abra y termine lastimando el resto de la rodilla".

Fernández aportó otro dato valorando el trabajo de su médico en Peñarol,

"Lo que sí me comentó el doctor y ya lo había dicho Zarrillo con la resonancia, es que la rodilla lo dejó sorprendido porque no era normal para un jugador de fútbol, que estaba muy buenas condiciones. Fue una sorpresa para él y eso me deja tranquilo, contento. Sé que la recuperación v a a ser larga, pero es un alivio para el futuro".

"En el momento que se da la situación de que me tengo que operar, buscamos la mejor opción posible, estoy muy agradecido con el club que se hizo cargo de todo junto con Jorge (Chijane, su representante), para que esa operación sea lo mejor posible. Cuando me informaron de la posibilidad del doctor Leyes que había operado a Nahuel (Herrera) y a otros jugadores que ha operado, para mi fue una tranquilidad de que estaba en muy buenas manos", manifestó.

"Tiene que ver la mentalidad, la confianza en la buena recuperación, la paciencia, ser consciente de que no es una recuperación de un día para otro, ni en dos ni en tres meses, hay que tener mucha cabeza y trabajar para que esa recuperación sea lo antes posible", afirmó el 10.

Su análisis de la jugada y la charla que tuvo con Jesús Valenzuela

20260409 LUIS ACOSTA / AFP Foto por LUIS ACOSTA / AFP Venezuelan referee Jesus Valenzuela shows a yellow card to Santa Fe's defender #03 Victor Moreno during the Copa Libertadores group stage football match between Colombia's Independiente Santa Fe and Ur Jesús Valenzuela y Leonardo Fernández Foto: Luis Acosta/AFP

"Fueron los dos penales, eso seguro", dijo Fernández al ser consultado sobre cuál fue "el penal más claro" que sufrió entre el de Diego Romero de Nacional, en la segunda final de la Liga AUF Uruguaya 2026 o el de Víctor Moreno de Independiente Santa Fe, por Copa Libertadores.

"El de Bogotá fue muy alevoso por la forma en que se tira, Es una lástima que me haya lesionado, más allá del resultado, porque se pueden conseguir más resultados. Después, que no haya cobrado el penal (el juez Jesús Valenzuela) es una sorpresa y más que nada que no haya ido al VAR. Son cosas que pasan; ahora para atrás no se puede ir".

"Al término del partido lo primero que atino, después de saludar a mis compañeros, es ir a preguntarle al árbitro, de buena manera para que no se lo tomara a mal, por qué no había cobrado penal y ni siquiera había ido al VAR, por la forma en la cual se tira el rival. Me contestó que entendió que había ido a la pelota y que por eso no lo cobraba".

La razón por la que no fue al partido de Copa Libertadores contra Platense

"Para ser sincero no me dio para ir, era para sufrir, estuve a una o dos de ni ver el partido, porque era complicado para mí, que no iba a estar, lo terminé viendo por la tele. Eso sí, fui el día antes a saludar a mis compañeros y decirles que no iba a ir, porque el entorno del Campeón del Siglo en Libertadores para mí es algo muy emotivo y saber que no iba a estar era muy difícil. Tomé la decisión de no ir y verlos por casa y me entendieron", expresó el volante.

"Con Juventud (empate 2-2 el lunes pasado) me enteré apenas llegué, estaba hablando con mi papá y me comentó, me sorprendió porque no esperaba ese resultado, pero sé de la rebeldía de mis compañeros. Esperaba un resultado positivo, estoy seguro que trabajaron al máximo, los resultados a veces no se consiguen, el apoyo está constante desde donde sea y cómo sea, toda la fuerza para que puedan conseguir los resultados que están buscando", dijo.

"Volver a hacer un gol de tiro libre no se hizo una obsesión, pero sí quería convertir de tiro libre, quería que se dé. Lo tomo con mucha tranquilidad, trato de entrenar, de agarrarle el toque a la pelota, mejoré bastante en la precisión. El resultado a veces es bueno, a veces es malo, pero la intención y las ganas de que la pelota entre van a estar siempre, hasta que un día se va a dar", opinó.

La charla con Diego Aguirre

"Solo hablé con (Diego) Aguirre por teléfono ayer, en modo de apoyo, está pendiente de lo que pasa y yo estoy agradecido por esa preocupación", dijo.

Después de la derrota contra Liverpool del lunes 13 de abril, Aguirre dijo sobre el futbolista: "Leo Fernández está mejor, mañana va a entrenar, Está bien, con la expectativa de que juegue el jueves".

Los días que estará en España

Fernández contó que estará 10 días en España antes de volver a Uruguay. "Se tomó la decisión por el vuelo de que la rodilla esté en bunas condiciones para viajar, por lo menos 10 días, y luego podré volver".