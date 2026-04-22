La foto de Leonardo Fernández luego de su operación de rodilla y el mensaje de ánimo que le dedicó Ignacio Ruglio; mirá el estado del presidente de Peñarol

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , le dedicó un mensaje a la figura del equipo, Leo Fernández , quien este martes fue operado en Madrid de una rotura de ligamentos de rodilla que lo tendrá varios meses afuera de las canchas.

“Vamo Enano, meta y meta que estamos juntos”, le escribió el titular carbonero a través de un estado de WhatsApp publicado este miércoles.

“Ya empieza la cuenta regresiva para volver y todos te vamos a estar esperando”, agregó. “Los de Peñarol cuidamos a los de Peñarol”.

Leonardo Fernández se operó y Marcelo Solomita contó la verdad sobre la lesión del 10 de Peñarol: se rompió ligamentos cruzados de rodilla

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Además, Ruglio agradeció a quienes acompañaron a Fernández en España: el consejero del club Marcelo Solomita y el representante del futbolista Jorge Chijane, quienes aparecen en la foto junto al jugador.

“Gracias Marce Solomita por estar y a Jorge Chijane por acompañar a Leo en estos días”, indicó el presidente aurinegro.

La operación de Leo Fernández

El volante de Peñarol Leonardo Fernández fue operado este martes a la hora 8.30 de Uruguay en Madrid por el médico Manuel Leyes. El futbolista aurinegro se sometió a una intervención en la rodilla tras experimentar una rotura de ligamentos, algo que no fue comunicado en forma clara por el club cuando ocurrió.

El jugador fue acompañado por el consejero Marcelo Solomita, quien se pagó el viaje y los gastos, para acompañar a Fernández, quien también viajó con su esposa, Victoria Mazzoni. Allá los esperó el representante del jugador, Jorge Chijane.

Solomita ya había acompañado a Nahuel Herrera el mes pasado para una operación en el hombro. Fernández se atendió en la misma ciudad, en la misma clínica y fue intervenido por el mismo médico.

El consejero del oficialismo dio detalles de la lesión de Fernández y todos los datos que aportó contradijeron sustancialmente a lo que el presidente Ignacio Ruglio informó el martes 14 de abril.

Solomita, este martes, expresó a Minuto 1 de Carve Deportiva: "Antes de ver las imágenes, Leo tenía la rodilla estable, pero de las imágenes surge la rotura, le preguntamos si tenía roto el ligamento porque Leo tenía la rodilla estable y nos dijeron que era porque a veces una mínima fibra la sostiene, por eso se generó una ilusión, pero terminó pasando lo que todos temíamos. Era una rotura de ligamentos cruzados".