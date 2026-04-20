Cómo será, paso a paso, la recuperación de Leonardo Fernández y el impacto económico que genera en Peñarol terminar de pagar su contrato millonario, cuando no firmaron un seguro

El silencio en el vestuario de Peñarol tras la confirmación de la lesión de Leonardo Fernández no fue solo de lamento deportivo; fue el sonido de una alarma financiera que sacudió los cimientos del Estadio Campeón del Siglo. La noticia de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha no es simplemente una baja médica; es un problemón para un club que ha apostado gran parte de su presupuesto en el jugador más determinante del medio local.

El impacto financiero es, quizás, el más dramático en la historia reciente del fútbol uruguayo.

Peñarol realizó una apuesta sin precedentes al concretar la compra de Leonardo Fernández, comprometiéndose a un pago de US$ 15.000.000 a abonar en tres años.

Para una economía como la del fútbol uruguayo, esta cifra representa una montaña de dinero que ahora debe sostenerse sobre una rodilla inactiva.

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Pero el golpe de gracia para la comisión directiva aurinegra radica en un detalle administrativo crítico: Peñarol no cuenta con un seguro específico por la ficha de Leonardo Fernández, según informaron distintas fuentes a Referí.

En el fútbol de élite, este tipo de pólizas suelen cubrir los salarios del deportista en caso de lesiones de larga duración. Sin embargo, en esta oportunidad, la institución deberá afrontar la totalidad de los haberes mensuales del futbolista mientras dure su convalecencia, además de los elevadísimos costos de cirugía (que se realizará en Madrid) y rehabilitación.

El club paga por un motor que estará fuera de uso en las canchas durante lo que resta de la temporada, mientras las cuotas del traspaso siguen corriendo.

La larga marcha: anatomía de una recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior

La ciencia médica es clara: no existen atajos para un ligamento cruzado. Tras la intervención quirúrgica en España -que seguramente se realizará este miércoles con el Dr. Manuel Leyes-, Leonardo Fernández deberá enfrentarse a un proceso de tres fases principales que lo mantendrán alejado de las canchas entre seis y ocho meses.

Peñarol cayó en una maldición respecto a esta lesión y en los últimos 14 meses, sumó a cinco jugadores de su plantel principal que debieron reponerse, aunque aún falta un poco más de un mes para el regreso de Javier Cabrera.

1. El despertar (0 a 21 días): la primera etapa será una batalla contra la atrofia, a decir de los especialistas. Según los protocolos médicos, el objetivo inicial es recuperar la extensión total de la rodilla y reducir la inflamación mediante crioterapia y analgesia. Aunque usará muletas durante los primeros 10 días, la activación del cuádriceps y glúteos será inmediata para evitar que el músculo "se olvide" de su función.

2. La reconstrucción de la fuerza (3 semanas a 3 meses): superado el dolor agudo, el "10" entrará en la fase de fortalecimiento. Aquí, el trabajo de sentadillas parciales y el uso de bicicleta estática serán su rutina diaria. El gran desafío será otro: reentrenar a la rodilla para que recupere el equilibrio y la estabilidad necesaria antes de siquiera pensar en impactar una pelota.

3. El retorno progresivo (4 a 7 meses): si todo marcha según lo previsto, recién al cuarto mes Leo podría iniciar trotes suaves en cinta. No será hasta el séptimo mes que podrá realizar cambios de dirección a velocidad y ejercicios específicos de fútbol. La meta es que el retorno a la competición oficial no se dé antes de que el injerto esté totalmente integrado, un proceso que suele completarse satisfactoriamente cerca del octavo y a veces, hasta el noveno mes, para minimizar el riesgo de recaída.

El vacío en el esquema de Diego Aguirre

Mientras la sanidad trabaja, Diego Aguirre observa un tablero donde falta la pieza principal.

Sin Leonardo Fernández, Peñarol pierde no solo a máximo asistidor, sino al ejecutor de cada pelota quieta que resolvía partidos cerrados y uno de los pocos que crea jugadas para los extremos y delanteros, algo que ya se sintió con su ausencia en los últimos compromisos en los que se abusó del centro largo.

El impacto deportivo agrava el económico: sin la vitrina de la Copa Libertadores y con la incertidumbre de su regreso, la posibilidad de una futura reventa que alivie la deuda de los USS 15.000.000 parece hoy una utopía lejana.

Peñarol se enfrenta hoy a su partido más difícil: gestionar la recuperación del hombre récord mientras los números rojos de su contrato siguen sumando, sin el amparo de un seguro y con la presión de un calendario que no espera por nadie.