Mirá por qué Matías Arezo está en duda en Peñarol para jugar este lunes ante Juventud de Las Piedras por el Torneo Apertura

Peñarol está pronto para enfrentar a Juventud de Las Piedras este lunes a la hora 20.30 por la duodécima fecha del Torneo Apertura que se cerrará con este compromiso en el Estadio Campeón del Siglo, mientras que Matías Arezo, está en duda.

Los carboneros se juegan tres puntos de oro para tratar de acercarse en dos a la punta que tiene Racing, que viene de igualar 1-1 el pasado sábado en el Parque Roberto ante Defensor Sporting.

Este lunes, Diego Aguirre ya se quedó oficialmente sin su principal jugador, Leonardo Fernández, quien viajó a operarse de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, por lo que tendrá una recuperación de seis a ocho meses una vez que se opere en Madrid.

El goleador de Peñarol en el Torneo Apertura, Matías Arezo, quien lleva seis goles y un muy buen nivel, está en duda para el partido contra Juventud de Las Piedras de este lunes.

La maldición de Peñarol: la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha de Leonardo Fernández se suma a otros cuatro jugadores del plantel que sufrieron la misma lesión en 14 meses

A cinco meses de la sentencia, ¿qué fue de la vida de Diego García, condenado a seis años y ocho meses de prisión por agresión sexual con acceso carnal?

El delantero, además, anotó los dos tantos del club en la Copa Libertadores, incluso jugando en total soledad en ofensiva.

Según pudo saber Referí a través de una fuente del club, en las últimas horas, Arezo fue sometido a estudios por una sobrecarga muscular.

Si bien se descartó un desgarro, es probable que Diego Aguirre o no lo convoque, o si lo hace, lo mantenga en el banco de suplentes, o quizás lo convoque y ni siquiera vaya al banco, ya que no quieren arriesgarlo.

Esto le abre más las puertas a Abel Hernández como titular, quien ya se manejaba que podía jugar de entrada ante los pedrenses, previo a conocerse esta noticia de Arezo.