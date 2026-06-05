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¿Diego Aguirre sí o no en Peñarol? Lo que dijo el presidente Yamandú Orsi y sus recuerdos de Fernando Morena, su gran ídolo, por el que dejó de ser hincha de Nacional

“Pah, qué sentimiento encontrado”, dijo el presidente cuando le preguntaron por Aguirre sí o no en Peñarol

5 de junio de 2026 9:54 hs
El presidente Orsi le entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya

El presidente Orsi le entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya

Foto: Diego Lafalche / FocoUy

El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló de la actualidad de Peñarol, club del que es hincha, y de la continuidad sobre el entrenador Diego Aguirre, cuyo futuro al frente del club ha estado en discusión por los aurinegro.

“Pah, qué sentimiento encontrado”, dijo este viernes cuando le preguntaron por Aguirre sí o no en Peñarol, en El Espectador Deportes.

“Lo quiero, ¿y quién no? Los que somos hinchas de Peñarol los queremos, pero a veces a los cuadros les hace falta un sacudón para barajar y comenzar de nuevo. Capaz que con los mismos materiales”, señaló.

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Diego Aguirre

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“Una de las virtudes de este proceso es que Peñarol apostó a un proceso largo, en vez de la lógica de siempre que dura dos meses y para afuera. Se espera y todavía falta el campeonato uruguayo, alguien podría decir vamos a dejar que termine”, agregó. “Pero las hinchadas son muy ansiosas en Uruguay.

“Siempre en el corazón de los que somos hinchas, tiene un lugar”, agregó sobre Aguirre.

Fernando Morena, su gran ídolo

Morena señaló que Fernando Morena fue su gran ídolo, a quien llegó a conocer.

“Cuando Peñarol empezó a conversar la posibilidad de tener un estadio, las primeras reuniones las hicimos con Nando. Estaba ahí. Qué tipo cariñoso, qué loco bárbaro. Y qué 9”, dijo.

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La boca llena de gol, el sinónimo de Fernando Morena
La boca llena de gol, el sinónimo de Fernando Morena

Además, recordó que por Morena cambió de equipo y dejó de ser de Nacional para ser de Peñarol.

“Toda mi familia era hincha de Nacional, cuando me voy del campo al pueblo yo hasta el equipo tenia de Nacional. No sé por qué me transformé en hincha de Peñarol teniendo 6 o 7 años. Estoy casi seguro que fue por el furor de Morena. Algo pasó. Hasta mis amigos del barrio nuevo cuando me mudé para Canelones, eran de Nacional, pero era el ídolo del momento”, dijo.

“En aquellos años era hablar de fútbol y era tener a Morena pintado ahí. Creo que eso tuvo mucho que ver en el inconsciente, porque no es una cosa razonada”, agregó el mandatatio.

“Y la decepción de mi padre, mi viejo bolso, que se enojaba y se amargaba, pero teníamos la suerte por solidaridad familiar y la tristeza no era tanta, y disfrutábamos los dos cuando al otro le iba bien”, recordó.

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