El presidente Yamandú Orsi le entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya antes de la partida al Mundial 2026 y estuvo en la inauguración de canchas en el Complejo Celeste

El presidente de la República, Yamandú Orsi , hizo entrega este jueves del Pabellón Nacional a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que se prepara para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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El mandatario visitó el Complejo Uruguay Celeste y recorrió el predio acompañado por el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso.

El presidente Orsi le entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya

El presidente Orsi le entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya

La actividad fue en el marco de la inauguración de obras en el Complejo Celeste , en la que se presentaron oficialmente dos nuevas canchas, una de césped artificial y otra de césped híbrido, con sus sistemas de riego automático, asó como otros espacios de recuperación deportiva, cuya realización fue posible gracias al programa de desarrollo #FIFAForward de FIFA.

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El presidente Orsi le entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya El presidente Orsi le entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya Foto: Diego Lafalche / FocoUy

En una de las canchas, Orsi recibió los saludos de los jugadores de la selección, así como también de Marcelo Bielsa.

El presidente Orsi le entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya El presidente Orsi le entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya Foto: Diego Lafalche / FocoUy

La selección uruguaya viajará el próximo martes a Playa del Carmen, México, donde tendrá su concentración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/2062571488251629881&partner=&hide_thread=false El plantel mundialista recibió el Pabellón Nacional en manos de Yamandú Orsi pic.twitter.com/CDyI442xLD — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 4, 2026

Las nuevas obras en el Complejo de la AUF

La AUF dio a conocer las nuevas obras que se realizaron en el Complejo Uruguay Celeste este jueves.

"Nuestro mayor acierto fue analizar el predio actual, reorganizarlo y recuperar tierras que no estaban destinadas al uso deportivo. Gracias a esa optimización estratégica, multiplicamos el espacio, logrando incorporar, prácticamente, dos canchas completas en el mismo predio", destacaron desde la AUF.

En total, 14.000 metros cuadrados fueron adaptados para la excelencia, con los los Espacios 1, 2, 3 y 4: zonas diseñadas exclusivamente para absorber los entrenamientos físicos más agresivos y de alta intensidad, protegiendo el resto de los campos de juego.

Embed - Las nuevas obras del Complejo Celeste | Junio 2026 | #AUFTV

Las obras también incluyeron la renovación de la superficie con césped sintético profesional bajo estrictas normativas FIFA y un sistema de iluminación de vanguardia.

Además, se construyó la primera cancha híbrida de Uruguay, sumando 5.000 metros cuadrados tecnológicos a la estructura existente. Todo gestionado bajo el innovador método "Tablet": un espacio verde unificado y modular que se adapta día a día a la estrategia del cuerpo técnico.

La AUF también destacó que "la evolución edilicia es total" con nuevos vestuarios de primer nivel, una moderna zona húmeda para la recuperación, pasillos internos renovados y habitaciones de descanso confortables.

Señalaron que es un proyecto con la mirada puesta en el mañana. "Levantamos desde los cimientos un bloque autónomo y exclusivo para nuestras selecciones juveniles. Un impresionante gimnasio de alta competencia integrado a un espacio sintético cerrado para entrenar los 365 días del año. Este módulo cuenta con sus propios vestuarios, consultorios médicos de vanguardia y una sala de video dedicada exclusivamente al análisis táctico de los más jóvenes".