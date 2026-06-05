"Junta de Opacidad y Falta de Ética Pública" y "falta de respeto grave": tensa sesión en comisión de Diputados con cruces sobre la Jutep

La comparecencia de las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) caldeó el ambiente en la sesión de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados , con legisladores acusándose unos a otros por faltas de respeto e intercambiando "amenazas" de acciones políticas .

El Directorio de la Jutep concurrió a la comisión a instancias del diputado cabildante Álvaro Perrone , quien preocupado por consideraciones anteriores de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, quiso indagar sobre los riesgos para la seguridad que podría implicar la publicidad de las declaraciones juradas .

Pero para el momento de la comisión, la Jutep ya estaba en medio de un fuego cruzado entre oficialismo y oposición, motivado por críticas —sobre todo desde el Partido Nacional— de falta de transparencia en el accionar del organismo en este período, bajo la Presidencia de la frenteamplista Ana María Ferraris, secundada por su correligionario Alfredo Asti .

"Hay cosas que no están prohibidas pero que no hay que hacerlas": extitular de la Jutep habló sobre el "error" de Orsi ante el descuento a su camioneta

Oposición asegura que Junta de Transparencia y Ética Pública "no da garantías" para estudiar denuncias contra Orsi: "Es muy preocupante"

El Directorio, designado políticamente, se compone por la mayoría oficialista y por la integración del vocal Luis Calabria, en representación del Partido Nacional. Sus dictámenes no son vinculantes, es decir, no tienen consecuencias por sí mismos, más allá de hacer notar públicamente irregularidades y motivar —en algunos casos— consecuencias políticas.

Con el antecedente de los posicionamientos previos de su partido, durante la sesión el diputado blanco Juan Martín Rodríguez bautizó al organismo como "Junta de Opacidad y Falta de Ética Pública" bajo las siglas "Jofep".

Así pidió —y deletreó para mayor precisión— que fuera registrado en la versión taquigráfica.

"Entiendo que es importante la comparecencia de la Jofep hoy. Sí, digo bien: de la Jofep, no de la Jutep. Me refiero a la Junta de Opacidad y Falta de Ética Pública", remarcó al inicio de la sesión.

Las reacciones desde el Frente Amplio —que ha defendido la actuación de la Jutep— llegaron primero por parte del diputado Javier Umpiérrez, quien consideró que no estaba bien "desfigurar el nombre de una institución prestigiosa". Su compañero de bancada, Joaquín Sequeira, propuso corregir para la versión taquigráfica el nombre del organismo, lo que no hizo más que enardecer a Rodríguez.

"Pretender cercenar lo que dijo un legislador electo por el pueblo, tan electo por el pueblo como quien hizo la solicitud, la verdad, presidente... Anótelo; anótelo, porque va a pasar a los anales de la actividad parlamentaria", afirmó. En efecto, la versión taquigráfica recogió la alusión de Rodríguez tal como fue dicha: "Jofep".

Aunque el debate luego siguió por otros carriles —encauzado hacia el motivo de la convocatoria— el diputado Mariano Tucci volvió sobre las declaraciones de Rodríguez.

"Creo que la intervención del diputado Juan Martín Rodríguez es una falta de respeto grave (...) Es una falta institucional gravísima. Horada la institucionalidad de la Jutep y le cambia hasta el nombre", consideró. Y adelantó que solicitaría una reunión de la bancada interpartidaria para conocer si esas "faltas de respeto supinas" eran respaldadas por el Partido Nacional.

"Yo reafirmo mis dichos, ¡reafirmo mis dichos! (...) Acá con amenazas no, presidente. ¡Acá con amenazas, no!", exclamó el diputado blanco en respuesta.

La contadora de la discordia

También Rodríguez fue quien, al ver la nómina de concurrentes a la comisión en representación de la Jutep, hizo notar de una inconsistencia en la plantilla de funcionarios del organismo.

Es que junto a las autoridades del Directorio concurrió al Parlamento la economista Nerena Bárcena, que formó parte del equipo de revisión de declaraciones juradas y que se integró a la Jutep mediante el régimen de pase en comisión.

"La señora Nerena Bárcena no forma parte de la plantilla de funcionarios. Yo supongo que debe tener algún vínculo con el organismo (...) porque entiendo que más allá del directorio de la Jofep, las dos personas que vienen como funcionarios están vinculadas al motivo de la convocatoria, es decir, a las declaraciones juradas. Entonces, yo quiero saber si hay una persona que no forma parte de la plantilla de la Jofep y que tiene acceso y maneja nuestras declaraciones juradas", cuestionó el legislador.

Ferraris, entonces, respondió que Bárcena se había integrado a la Jutep desde el Banco de Previsión Social (del cual es funcionaria). "Está colaborando en la unidad de declaraciones juradas, tratando de avanzar en el desarrollo de la metodología y empezar a ver de qué mejor forma podemos empezar a encausar el control", describió la presidenta.

Rodríguez retomó la palabra y empezó a leer una serie de publicaciones de redes sociales de la economista, entre ellas vinculadas a participaciones en actividades de Asamblea Uruguay, sector del Frente Amplio que también integra Asti.

"Sinceramente, presidente, para los que se molestan cuando decimos Junta de opacidad y falta de ética pública, ¡acá están los ejemplos! Una persona de notoria militancia política partidaria —que tiene todo el derecho— solicitada en comisión —que tiene todo el derecho— por la Junta para realizar las declaraciones juradas de actores políticos. ¡Díganme si eso no es falta de ética!", exclamó Rodríguez.

Bárcena decidió defenderse y dijo no estar de acuerdo con que se pusiera "en tela de juicio" su "profesionalidad" por su "militancia política" o su "vida personal". "Si quieren alguna aclaración sobre mi accionar como funcionaria pública, pueden hacer la denuncia. Justamente, pueden denunciar ante la Jutep mi accionar como funcionaria pública. Lo cierto es que mi actuación ha sido intachable".