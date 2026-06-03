Jutep priorizará estudio de denuncias contra Orsi por el caso de su camioneta y tratará el tema en la sesión del viernes

La Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) priorizará denuncias contra Yamandú Orsi por el caso de su camioneta y tratará el tema en la sesión del viernes. Por el momento son seis las denuncias relacionadas al hacho, todas ellas en calidad de anónimas , contó la presidenta del organismo Ana María Ferraris.

"En la sesión del próximo viernes es uno de los puntos del día a tratar, iniciar el trámite priorizándolo frente a otros por la relevancia institucional que tiene quien está siendo denunciado y urgiendo su tramitación", dijo Ferraris en diálogo con Subrayado de Canal 10.

Si bien "la idea es tratar de resolver el tema lo más rápido posible", la jerarca detalló que "hay un procedimiento que hay que cumplir" y que la resolución no va estar este viernes "ni seguramente la semana que viene".

"Se va a designar una abogada para que se encargue de la tramitación , ella determinará las medidas que entiende oportuna para la investigación. Se suele consultar mediante oficios a los organismos y a los funcionarios designados eventualmente", agregó la presidenta de la Jutep.

Orsi había accedido a un descuento de unos US$ 25.000 para adquirir una camioneta híbrida Hyundai Santa Fe pocos días antes de desfilar en su asunción con un auto eléctrico de la misma marca, aunque distinto modelo y eléctrico (Ioniq).

El pago del vehículo se compuso de una transferencia de US$ 15.000 por parte del entonces presidente electo y la entrega de dos vehículos: su Hyundai Santa Fe (pero del año 2022) y una Renault Stepway que había sido donada por Car One para su campaña y acreditada por la fórmula del Frente Amplio ante la Corte Electoral.

Presidencia contó este martes durante una reunión con medios de prensa entre los que estuvo El Observador, que decidieron no empadronar la Renault Stepway para circular durante la campaña y que apostaron en cambio por una rifa para recaudar dinero. La instancia no tuvo ganadores –salió un número que no había sido vendido– y por tanto afirmaron que el vehículo quedó a nombre del candidato.

La Jutep tomó conocimiento de la primer denuncia en la sesión pasada. Este directorio está integrado por dos frenteamplistas, la presidenta Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti. También está integrado por el opositor Luis Calabria del Partido Nacional. De esta manera, la designación de sus miembros es política y el directorio se integra con una mayoría oficialista. Además, sus fallos no son vinculantes (es decir, no tienen consecuencias por sí mismos, más allá de hacer notas las irregularidades).