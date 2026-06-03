"Aventamos cualquier tipo de especulación": la explicación de Orsi sobre la decisión de donar su camioneta a ANEP

Este miércoles, el presidente de la República, Yamandú Orsi , dijo que decidió donar su camioneta Hyundai Santa Fe del año 2024 a la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) por la "necesidad que tienen" y para aventar "cualquier tipo de especulación" .

"Me enteré de una necesidad concreta de la ANEP y, por otro lado, creo que aventamos cualquier tipo de especulación posterior ", explicó en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

"Yo me crié toda la vida con un solo auto, teníamos eso en mi casa y lo resolvíamos. Yo lo puedo resolver con lo que tengo ", añadió el presidente.

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Preguntado sobre si hubo algunos errores en la comunicación que hizo mediante el video, reconoció que "quizás sí" .

Sobre la decisión de convocar a cuatro periodistas de prensa escrita para aclarar la situación, señaló que esto lo decidió para trabajar de forma "ordenada".

"Una conversación tan delicada tiene que ser ordenada y esa ha sido la intención", explicó el mandatario.

"Son temas que tenés que ir paso a paso, tenés que explicar y que no te vengan con una pregunta de si las mujeres están fumando, como pasó el otro día. Es un tema de seriedad", agregó.

Las declaraciones de Orsi tuvieron lugar en la sala Mario Benedetti de la Torre de las Telecomunicaciones, donde se desarrolla el Foro INALE, donde se abordan temas de interés para el sector lácteo.

La decisión de donar el vehículo fue anunciada este martes por el propio presidente en una conversación con medios de prensa escrita de la que participó El Observador.

Orsi pretende de esta manera dar por laudada la polémica en torno al descuento que obtuvo en la compra a Oliva Automotores, informado en primera instancia por el programa Así Nos Va de Radio Carve.

La reunión, de la que solo participaron periodistas de prensa escrita, respondió a una decisión del presidente fundamentada en que las explicaciones del caso requerían de una exposición prolongada y detallada que a su entender era más propicia para ese formato.

En una conversación en la que también participaron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y el titular de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Sergio Pérez, los jerarcas explicaron en base al artículo 2 de la Circular 11.902 de la Corte Electoral que todos los aportes recibidos para la campaña fueron a nombre del comité de campaña del candidato Orsi y que no hubo cesión de derechos al Frente Amplio.