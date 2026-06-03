A una semana de instalada la polémica por su camioneta, Orsi explicó los pormenores de la compra y del manejo financiero de su campaña en busca de cerrar el tema

La polémica por la compra de la camioneta del presidente Yamandú Orsi a pocos días de asumir el cargo fue in crescendo en varias etapas: primero, cuando la periodista Patricia Madrid divulgó el pasado martes 26 de mayo la factura de Oliva Automotores que demostraba que Orsi había accedido a un descuento de unos US$ 25 mil para adquirir la Hyundai Santa Fe del año 2024, y eso pocos días antes de desfilar en su asunción con un auto eléctrico de la misma marca y automotora; el segundo, cuando el mandatario declaró ese fin de semana que cuando ve un descuento se tira “ de cabeza ” y le quitó trascendencia al tema.

Este lunes el presidente publicó un video en el que sostuvo que se haría “cargo” si algún “organismo de contralor” consideraba que había cometido un “error” y pidió “disculpas” por si “ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo”; y por último, esa misma noche el semanario Búsqueda publicó que el pago de la camioneta Hyundai había sido también en parte con otro vehículo que había sido donado para su campaña, un nuevo factor que nunca había sido informado por Presidencia al referir a la compra, ni siquiera en el video emitido unos minutos antes.

Pasada una semana desde que se instaló la polémica, y cuando la oposición comenzó a subir el tono de sus cuestionamientos, Orsi intentó laudar el tema: anunció que donará la Hyundai Santa Fe a la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) con la condición de que se utilice para trasladar niños en el interior.

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El presidente citó al piso 11 de la Torre Ejecutiva a cuatro periodistas, entre los que estuvo El Observador, bajo la premisa de que la historia completa para despejar todas las dudas requería de un desarrollo que los medios de prensa escrita podían destinarle.

Acompañado por el secretario de Presidencia y exjefe de campaña, Alejandro Sánchez, y por el director de la Oficina del Servicio Civil, Sergio Pérez, el mandatario refirió punto por punto a los cuestionamientos que habían surgido en los últimos días.

Los jerarcas fueron enfáticos en que todas las donaciones y contribuciones a su campaña eran a favor del propio candidato. Señalaron que el 1 de octubre de 2024 Orsi constituyó un comité de campaña para encargarse de la gestión financiera, a la vez que acordaron con el Frente Amplio que no habría cesión de derechos al lema: es decir, todos los ingresos recibidos y eventuales pasivos generados dependerían del candidato –a través de su comité de campaña– y no del partido.

Fue bajo ese sistema que Orsi recibió una donación de una Renault Stepway de Car One, tal como informó Búsqueda el lunes. Los jerarcas detallaron que esa fue la única donación en especie de toda la campaña.

El vehículo, sin embargo, nunca salió de la automotora: decidieron no empadronarlo y moverse en cambio con autos alquilados. Justificaron la resolución en base a las contingencias y costos de poner en circulación el coche.

En cambio, apostaron a que el Renault Stepway fuera un incentivo para recaudar fondos mediante bonos de colaboración e instrumentaron una rifa a través de la Lotería. Se vendieron 392 bonos al precio de US$ 200 y la candidatura recaudó con este instrumento US$ 78.399, relató Orsi, y aseguró que las boletas fueron todas rendidas ante la Corte Electoral.

El 15 de noviembre del 2024, nueve días antes del balotaje, salió el resultado: había ganado el número 00644, pero lo cierto es que era una de las fichas del talonario que habían quedado vacías, tal como presentó en la reunión Sergio Pérez.

20260602_173312 Bono vacío del número ganador en la Lotería para llevarse la Renault Stepway

Por tanto, a entender de los jerarcas, el coche –que seguía sin estar en circulación– quedó a favor del candidato Orsi, mientras que la recaudación fue invertida en la campaña.

La oferta de la automotora

El presidente contó que recibió la propuesta de negocios por parte del titular de Oliva Automotores el 17 de febrero del 2025. Le ofrecían cambiar su propia camioneta Hyundai del año 2020 por una nueva del mismo modelo pero del año 2024. La factura entregada, como divulgó Así Nos Va de radio Carve, consistía de un pago de US$ 54 mil, y no de los US$ 79 mil que esa misma Hyundai Santa Fe tenía entonces como valor de mercado.

El pago se componía de la permuta de dos vehículos y de una transferencia de US$ 15 mil de su parte. El presidente mostró una copia de la propuesta que detallaba que la Renault Stepway sería valuada en US$ 17 mil –y no en los US$ 20.500 declarados a la Corte– y su Hyundai del 2020 en US$ 22 mil.

La compra se efectivizó el 21 de febrero. Al cierre de esta nota, Presidencia remitió dos comprobantes de pago entre ese día y el 25 de febrero que sumaban los US$ 15 mil cobrados a Orsi, aunque el detalle de la captura no permite identificar quién es el titular de la cuenta bancaria, por lo que desde el gobierno se comprometieron con El Observador a aclarar dicha información en el correr de este miércoles.

El presidente sostuvo que a la hora de cerrar el negocio con Oliva Automotores, nunca hubo una explicitación por parte de la empresa de que le harían un descuento de US$ 25 mil, más allá de que eso surgiera luego al contrastar con el valor de mercado.

¿Por qué una camioneta nueva para asumir el gobierno? Orsi justificó la decisión en base a que su inmediato antecesor, Luis Lacalle Pou, circulaba en una camioneta de su propiedad y no dependía de un vehículo oficial. Por otro lado, apuntó que a la hora de asumir en marzo de 2025 no había ningún coche de porte adecuado, salvo los decomisados.

En su video publicado el lunes, Orsi dijo que entendía que “no estaba bien generar el gasto que surgiría de la compra de un vehículo por parte de Presidencia, en particular en el comienzo de la gestión”. Por eso, decidió tener una camioneta de su propiedad y concretar más adelante –cerca de un año después– la adquisición de un coche oficial, en este caso una Toyota RAV que alterna con la Hyundai Santa Fe.

La transferencia al Frente Amplio

Por otro lado, los jerarcas señalaron que el 28 de abril del 2025 –casi dos meses después de haber asumido– el comité de campaña constituido el año anterior concretó la entrega al Frente Amplio de $17 millones, equivalente en ese momento a US$ 404.762.

Esa cifra respondía a que la campaña había sido superavitaria e implicaba transferir a la fuerza política la totalidad de contribuciones recaudadas que habían sido administradas por dicho comité. En ese monto global, aseguraron, estuvo comprendido el valor de la Renault Stepway aportada por Car One.

No obstante, los jerarcas reconocieron tras varias consultas de los periodistas que esa cifra no se encuentra desglosada y por tanto no es posible consultar si el valor de la camioneta efectivamente estuvo contenido en los $17 millones transferidos al Frente, más allá de la palabra del propio presidente de la República. Sí insistieron en que ese monto estaba comprendido dentro de la cifra global.

El acto de asunción

Presidencia enfatizó durante la reunión que en lo que va del período no ha habido ningún beneficio a Hyundai o aumento injustificado de contratos del Estado con la compañía. También enfatizaron en la convicción del presidente de que todo se hizo amparado en la normativa y confiaron en que será la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) la que dictaminará si estuvo bien haber aceptado que se la vendieran a un valor menor que el del mercado.

Auto eléctrico de Yamandú Orsi y Carolina Cosse 1 de marzo de 2025 Dante Fernandez / AFP

Los jerarcas reiteraron en tanto que la compra de la camioneta particular no tuvo relación con el uso de un Hyundai Ioniq de la misma automotora durante el desfile del 1° de marzo de 2025.

En línea con las explicaciones del canciller Mario Lubetkin el lunes en Desayunos Informales, Presidencia repasó que hubo propuestas de distintas empresas e incluso conversaciones con la Embajada de China, que estaba interesada en promover que autos de ese país fueran utilizados como eléctricos.

El gobierno entrante evaluó entonces que se abría una dimensión con repercusiones geopolíticas, aunque aseguraron que el factor determinante fue las adaptaciones que había que hacer al auto para que tanto Orsi como Cosse pudieran desfilar con comodidad: los BYD chinos implicaban traer un auto específico nuevo para cubrir esos requerimientos, lo que se entendió inadecuado dada la disponibilidad en plaza; asimismo, el Hyundai Ioniq ofrecía mayor espacio a la hora de poder quitar el techo y hasta la posibilidad de colocar una barra, relataron los jerarcas.

Otra de las explicaciones aludió al motivo del aumento en los depósitos bancarios de Orsi entre su declaración jurada de octubre del 2024 y la presentada una vez investido como presidente de la República. En ese período de siete meses, Orsi pasó de tener $250 mil depositados en el banco como cuenta ganancial a registrar $1.475.000 entre dos cuentas propias.

El salto entre una y otra, adujeron desde Presidencia, se fundamenta en que el segundo documento fue cerrado al 30 de mayo del 2025 -el dato es novedoso dado que la fecha no figura en esta última declaración- y por tanto alcanza a abarcar tres sueldos superiores a los $547 mil en su calidad de mandatario.